“예쁜 점만 쏙쏙” 권상우♥손태영, 아들·딸 ‘비주얼’ 인증

입력 2026 01 06 09:11 수정 2026 01 06 09:11
사진=손태영 인스타그램 캡처
사진=손태영 인스타그램 캡처


배우 손태영이 자녀들의 ‘우월한 유전자’를 인증했다.

손태영은 최근 자신의 인스타그램에 자녀들의 모습이 담긴 사진과 함께 진솔한 심경이 담긴 장문의 글을 게재했다. 그는 혹시 모를 오해를 방지하려는 듯 “오해는 마세요. 아이들 어릴 적 사진입니다. 유튜브에 공개된 사진이고요”라는 설명을 덧붙이며 자녀들의 어린 시절 사진을 여러 장 공개했다.

공개된 사진 속 아이들은 ‘배우 부모’의 자녀답게 뚜렷한 이목구비와 완성형 미모를 자랑해 눈길을 끌었다. 손태영은 “아이들 어렸을 때 모습과 훌쩍 자란 지금의 모습을 보면 기쁘기도 그리고 아쉽기도 해요”라며 어느덧 훌쩍 커버린 아이들을 바라보는 엄마의 심정을 전했다.

게시물을 접한 한 팬이 “엄마 아빠 예쁜 점만 쏙쏙 닮았네요”라고 감탄 섞인 댓글을 달자, 손태영은 “어릴때라”라고 화답했다.

사진=손태영 인스타그램 캡처
사진=손태영 인스타그램 캡처


특히 손태영은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’에서 몰라보게 성장한 첫째 아들의 근황을 전해 화제를 모으기도 했다. 그는 중학생이 된 아들에 대해 “요즘은 키가 커서 그냥 남편 같다. 키가 180㎝”라고 아들의 ‘폭풍 성장’을 설명했다.

손태영은 지난 2008년 배우 권상우와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재는 미국 뉴저지에서 일상 유튜브를 통해 팬들과 소통하고 있다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
