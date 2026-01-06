럽스타그램 티 내더니…틴탑 창조, ‘쇼미’ 출신 100억대 CEO 열애

사진=창조, 캐스퍼 인스타그램 캡처

보이그룹 ‘틴탑’의 멤버 창조가 새해 초부터 핑크빛 열애 소식을 전했다.상대는 래퍼 출신이자 현재는 연 매출 100억 원을 기록 중인 뷰티 브랜드 사업가 캐스퍼다.창조는 지난 5일 자신의 소셜 미디어를 통해 “여러분, 제가 연애 중입니다”라며 직접 연인의 존재를 알렸다. 그는 갑작스러운 발표에 대해 “좋은 일이든 조심스러운 이야기든, 제 인생에 의미 있는 변화가 생기면 늘 여러분께 전하고 싶었다”고 공개 이유를 덧붙였다.특히 연인 캐스퍼에 대한 애정을 숨김없이 드러냈다. 창조는 “제 부족한 모습들을 긍정적으로 변화시켜 주고 응원해 주는 고마운 사람”이라고 소개했다.두 사람의 럽스타그램은 이미 예견된 일이었다. 앞서 캐스퍼는 지난 1일 자신의 계정에 한 남성과 다정하게 데이트를 즐기는 사진을 올리며 창조의 계정을 태그해 팬들 사이에서는 이미 ‘공개 열애’가 임박했다는 추측이 돌기도 했다.창조는 2010년 틴탑으로 데뷔해 ‘긴 생머리 그녀’, ‘향수 뿌리지 마’ 등의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 연상인 캐스퍼는 2015년 ‘언프리티 랩스타2’, 2017년 ‘쇼미더머니6’에 출연하며 얼굴을 알린 실력파 래퍼 출신이다.현재 캐스퍼는 뷰티 브랜드 사업가로 변신해 성공 가도를 달리고 있다. 최근 소셜 미디어를 통해 “두 법인 모두 100억 넘는 매출을 가능하게 만들어주신 모든 분들에게 감사하다“는 글을 남기며, 사업가로서 거둔 놀라운 성과를 인증해 화제를 모았다.온라인뉴스부