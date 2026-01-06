“대체 누구야?” 장원영 볼에 ‘쪽’ 난리난 사진

사진=장원영 인스타그램 캡처

그룹 아이브(IVE)의 장원영이 새해를 맞아 사진으로 근황을 전했다.장원영은 지난 1일 자신의 인스타그램에 특별한 멘트 없이 새해를 맞아 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 장원영은 각기 다른 장소와 소품을 배경으로 화려한 무대 위 모습과는 또 다른 청순하고 세련된 분위기를 자아냈다.이번 게시물에서 가장 화제를 모은 것은 단연 한 키즈 모델과 함께 찍은 사진이었다. 사진 속 장원영은 귀여운 키즈 모델에게 볼 뽀뽀를 받으며 환한 미소를 짓고 있다. 특히 성인인 장원영이 어린 아기와 나란히 얼굴을 맞대고 있음에도 불구하고, 얼굴 크기가 거의 차이가 나지 않는 비현실적인 비율을 선보였다.해당 사진을 접한 팬들은 장원영의 압도적인 ‘소두’ 인증에 감탄했다. 또 장원영의 볼에 뽀뽀를 한 키즈 모델을 향해 귀여운 질투를 쏟아내기도 했다. 누리꾼들은 온라인 커뮤니티와 댓글을 통해 “왜 난 안 되는 건데”, “너무 귀여워”, “부럽다” 등 폭발적인 반응을 보였다.온라인뉴스부