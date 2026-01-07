공개 직후 넷플릭스 1위…충무로 대세 배우, ‘출연료 0원’ 결단 통했다

배우 박정민. 영화 ‘얼굴’ 스틸컷

영화 ‘얼굴’이 넷플릭스 ‘오늘 대한민국의 TOP10 영화’ 1위에 올랐다. 넷플릭스 캡처

영화 ‘얼굴’ 포스터

배우 박정민의 ‘노 개런티’ 출연으로 화제를 모았던 영화 ‘얼굴’이 극장가에 이어 넷플릭스에서도 흥행 돌풍을 일으키고 있다.7일 넷플릭스에 따르면 연상호 감독의 저예산 영화 ‘얼굴’은 넷플릭스 오리지널 영화 ‘대홍수’, 애니메이션 ‘연의 편지’ 등을 제치고 공개 하루 만에 ‘오늘 대한민국의 영화 TOP10’ 1위에 올랐다.‘얼굴’은 앞을 보지 못하지만 전각 분야의 거장으로 추앙받는 임영규(권해효 분)와 그의 아들 임동환(박정민 분)을 중심으로 이야기가 전개된다.40년 전 실종된 줄로만 알았던 어머니(신현빈 분)의 백골 시신이 발견되면서 아들 동환은 수진(한지현 분)과 함께 어머니의 죽음 뒤에 숨겨진 추악한 진실을 파헤치기 시작한다. 연상호 감독 특유의 날카로운 사회 비판 의식과 미스터리한 분위기가 어우러졌다는 평가를 받는다.극장 개봉 약 3개월 만에 안방극장에 상륙한 이 작품은 총제작비 2억원이라는 초저예산으로 106만여명의 관객을 동원하며 ‘저예산 영화의 기적’으로 불렸다.특히 극을 이끌어가는 배우 박정민은 시나리오의 힘과 감독에 대한 신뢰만으로 ‘노개런티’ 출연을 결심해 큰 화제를 모았다. 대규모 자본 없이도 완성도 높은 콘텐츠가 탄생할 수 있다는 것을 증명하기 위해 감독과 배우들이 뜻을 모은 것이다.‘얼굴’은 저예산의 한계를 뛰어넘어 놀라운 성적을 거뒀다. 106만여명의 관객을 동원하며 제작비의 50배가 넘는 약 100억원의 매출을 올렸다.손익분기점인 30만명을 가볍게 돌파하면서 무보수로 참여했던 박정민은 물론, 조·단역 배우들과 스태프들까지 수익에 따른 흥행 보수(인센티브)를 받은 것으로 알려져 훈훈함을 더했다.넷플릭스 공개 이후 누리꾼들은 “극장에서 놓쳤는데 드디어 본다”, “2억으로 이런 퀄리티가 가능하다니 놀랍다”, “영화관에서 재밌게 봤는데 넷플릭스로 다시 보니까 좋다” 등의 반응을 보였다.최근 영화계에서는 극장에서 아쉬운 성적을 거둔 영화가 온라인동영상서비스(OTT)에서 ‘역주행’하거나, 흥행이 검증된 영화가 ‘재탕’, ‘삼탕’ 시청되는 흐름이 뚜렷하다.이미 극장에서 ‘가성비 최강’ 흥행을 기록한 ‘얼굴’이 글로벌 플랫폼 넷플릭스에서 어느 정도의 성과를 이어갈지에도 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자