강다니엘, 내달 9일 육군 현역 입대…‘워너원 재결합’ 어떻게 되나

강다니엘. 커넥트엔터테인먼트 제공

가수 강다니엘이 국방의 의무를 수행한다.이번 입대 소식은 오랫동안 기다려온 ‘워너원’ 완전체 재결합 프로젝트와 맞물려 팬들에게 아쉬움을 더하고 있다.강다니엘의 소속사 에이알에이(ARA)는 15일 공식 입장을 통해 “강다니엘이 내달 9일 육군 현역으로 입대한다”고 밝혔다. 소속사 측은 아티스트의 뜻에 따라 입대 장소와 시간은 비공개로 진행하며, 별도의 공식 행사 없이 조용히 입소할 예정이라고 덧붙였다.그는 지난 2017년 엠넷 ‘프로듀스 101’ 시즌 2에서 압도적인 표차로 최종 우승을 차지하며 프로젝트 그룹 ‘워너원’의 센터로서 신드롬급 인기를 구가했다. 워너원 활동 종료 후에도 솔로 아티스트로서 커리어를 쌓아온 그는 본업인 음악 외에도 MC, 연기 등 다방면에서 활약했다.한편 워너원은 최근 엠넷의 신규 예능 프로그램을 통해 오랜만에 팬들 앞에 다시 뭉칠 것을 예고하며 화제를 모았다. 강다니엘의 입대 날짜가 확정됨에 따라 그의 참여 여부가 초미의 관심사로 떠올랐다.강경민 기자