“몸값 시가” 신정환, 2만원에 ‘삐끼삐끼 춤’

사진=유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처

그룹 ‘컨츄리꼬꼬’의 탁재훈과 신정환이 8년 만에 마주앉아 입담 케미를 뽐냈다.지난 14일 신정환은 탁재훈이 운영하는 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 게스트로 전격 출연했다.그는 “그래도 나름 왔다 갔다 활동을 하고 계신다”며 “제보가 들어왔는데 신정환 씨가 아파트 단지에서 노래한다는 제보가 들어왔다”고 언급했다.이에 신정환은 담담하게 “혼자 이제 솔로로 활동하고 있다”며 “랩과 노래랑 안무까지 다 소화하는 행사”라고 답해 ‘행사의 달인’이 된 근황을 전했다.이어 탁재훈이 “룰라 멤버가 몇 명이었냐. 지금 룰라를 보면 스릴러 그룹처럼 남자들만 사라졌다”며 뼈 있는 농담을 던지자, 신정환은 “내전하는 아프리카 앙골라로 UN군 파병을 갔다”며 특유의 순발력으로 받아쳤다.신정환은 자신의 출연료에 대해 “몸값이 인생 최저”라며 “삐끼삐끼 춤을 추는데, 2만 원에도 한다”고 밝혔다. 그는 현재 자신의 섭외 비용을 “현재 제 몸값은 시가”라고 표현하며 지금의 상황을 설명했다.자숙 기간 중 탁재훈의 도움 여부를 묻는 질문에는 “딱히 그러진 않았다”라고 솔직하게 답해 여전한 ‘찐친 케미’를 보여준 신정환은 최근 생활 습관의 변화도 공개했다. 그는 “뭐라도 하나 끊어야 할 것 같아서 담배를 끊었다”며 게임 논란을 의식한 듯 “(놀이는) 윷놀이랑 부루마블 정도만 한다”고 덧붙였다.신정환은 2011년 해외 원정 도박 혐의로 징역 8개월을 선고받았으나, 당시 뎅기열 입원이라는 거짓 해명으로 대중의 질타를 받으며 사실상 연예계에서 퇴출당했다.15년이라는 긴 시간이 흐른 현재 대중들은 동정론과 “거짓말의 대가는 여전히 무겁다”는 비판론을 동시에 쏟아내고 있다.이번 ‘노빠꾸’ 출연이 신정환의 지상파 복귀를 위한 신호탄이 될 수 있을지 이목이 쏠리고 있다.앞서 신정환은 불법 원정 도박을 한 혐의로 2011년 징역 8개월을 선고받고 복역했다. 당시 이를 해명하는 과정에서 뎅기열로 입원했다는 거짓 해명이 드러나며 방송가를 떠나 장기간 자숙에 들어간 바 있다.온라인뉴스부