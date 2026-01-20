“노화 때문” 안영미, ‘건강 이상설’ 나온 사진 보니

사진=안영미 인스타그램 캡처

코미디언 안영미가 최근 온라인을 달군 자신의 ‘건강 이상설’에 대해 직접 해명에 나섰다.안영미는 지난 19일 자신의 인스타그램에 MBC FM4U ‘두시의 데이트 안영미입니다’ 대기실에서 촬영한 사진과 함께 “저 건강합니다”라는 짤막한 메시지를 남겼다.사진 속 그는 두툼한 코트를 입은 채 익살스러운 표정을 지어 보이고 있다.건강 이상설이 제기된 건 며칠 전 그가 올린 이른바 ‘먹방’ 사진이었다. 당시 안영미는 최근 유행하는 디저트인 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 즐기는 일상을 공유했는데, 사진 속 얼굴이 이전보다 눈에 띄게 수척해 보여 팬들 사이에서 “어디 아픈 것 아니냐”는 걱정이 쏟아졌다.이에 대해 그는 라디오 방송 도중 해명에 나섰다. 그는 “노화다, 나이가 들면서 얼굴 살이 빠진 것”이라며 솔직하게 털어놨다. 이어 “건강에 이상이 있거나 육아로 인한 스트레스 때문은 아니다, 오해하지 않으셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.안영미는 2020년 외국계 회사에 재직 중인 회사원과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 남편이 미국에서 직장 생활을 이어감에 따라 한국에서 홀로 아들을 돌보며 방송 활동을 병행하고 있다.온라인뉴스부