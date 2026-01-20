logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

훈훈한 비주얼로 인기였는데…JYP 출신 연습생, 돌연 ‘커밍아웃’

입력 2026 01 20 10:48 수정 2026 01 20 10:49
기사 소리로 듣기
다시듣기
JYP엔터테인먼트 출신 아이돌 연습생 타이치. Mnet ‘보이즈 2 플래닛’
JYP엔터테인먼트 출신 아이돌 연습생 타이치. Mnet ‘보이즈 2 플래닛’


JYP엔터테인먼트 출신 아이돌 연습생 타이치가 퀴어 연애 예능 ‘남의연애 시즌4’에 출연한다.

19일 웨이브에 따르면 타이치는 ‘남의연애 시즌4’에 합류해 진솔한 연애 서사를 보여줄 예정이다.

‘남의연애’는 성소수자들의 만남을 보여주는 연애 리얼리티 프로그램이다. 2022년 첫선을 보였다.

2005년생 일본인인 타이치는 JYP 연습생 출신으로, 2023년 JYP의 글로벌 K팝 그룹 론칭 시리즈 ‘니지 프로젝트 시즌2’에 참가해 얼굴을 알렸다.

지난해에는 Mnet 보이그룹 오디션 ‘보이즈 2 플래닛’에 참가했으나 최종 순위 33위로 탈락했다.

타이치는 훈훈한 비주얼과 안정적인 퍼포먼스로 시청자들의 주목을 받았다.

‘남의연애 시즌4’. 웨이브
‘남의연애 시즌4’. 웨이브


한편 ‘남의연애 시즌4’는 오는 23일부터 매주 금요일 2회차씩 웨이브 오리지널 콘텐츠로 독점 공개된다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
타이치가 출연하는 ‘남의연애 시즌4’는 어떤 프로그램인가?
TodayBest

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    thumbnail - 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    thumbnail - 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  3. 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

    thumbnail - 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

  4. 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

    thumbnail - 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

  5. 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

    thumbnail - 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

  6. 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved