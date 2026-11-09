김흥국, 박지성 아버지와 손잡았다…‘들이대FC’ 공식 출범

김흥국과 박지성 아버지. 들이대FC 제공

연예계 대표 축구 마니아로 알려진 가수 김흥국(67)이 전 축구 국가대표 박지성의 아버지와 손잡고 축구단을 창단했다.김흥국은 8일 경기 수원 박지성 축구센터에서 ‘들이대FC’ 창단식을 열고 공식 출범을 알렸다.들이대FC는 김흥국이 직접 단장을 맡고 박지성의 아버지 박성종씨가 고문으로 참여한 축구단이다. 배우 송경철과 양재원을 비롯한 60~70대 축구 동호인 등 총 23명이 창단 멤버로 이름을 올렸다.창단식에 앞서 박지성 축구센터 홈팀과 첫 친선경기도 치렀다.영국에 머물고 있는 박지성은 거스 히딩크 전 감독의 80세 생일 행사 참석으로 창단식에 함께하지 못했지만, 축하 인사를 전하며 응원한 것으로 알려졌다.김흥국은 그동안 ‘아리랑 응원단’과 ‘축사모’ 등을 이끌며 축구에 대한 남다른 애정을 보여왔다. 직접 축구단을 창단하고 단장까지 맡은 것은 이번이 처음이다.김흥국은 “좋아하는 사람들이 모여 함께 축구도 하고 건강하게 오래오래 살자는 뜻으로 만들었다”고 창단 취지를 설명했다.이어 “앞으로 한 달에 한 번 정도 친선경기를 펼칠 계획”이라며 “후원회도 결성해 축구를 통해 좋은 일도 많이 할 생각”이라고 밝혔다.들이대FC는 앞으로 정기적인 친선경기와 함께 축구를 통한 나눔 활동도 이어갈 계획이다.온라인뉴스부