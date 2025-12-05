logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 7일

입력 2025 12 05 03:17 수정 2025 12 05 03:17
48년생 : 남의 일에 관여하지 않는 것이 길하다.

60년생 : 신념을 지키면 결과가 따라온다.

72년생 : 남동쪽에서 귀인의 조력 받는다.

84년생 : 흐름이 순조롭고 운이 열린다.

96년생 : 조급해지지 말고 페이스를 조절하라.



49년생 : 마음을 가라앉히는 것이 우선이다.

61년생 : 작은 이득이라도 소중히 하라.

73년생 : 이동·변동은 불리하다.

85년생 : 성실함이 행운을 부른다.

97년생 : 다른 사람의 말에 흔들리지 마라.

호랑이

50년생 : 큰 흐름은 순조롭다.

62년생 : 섬세한 관리가 필요한 날.

74년생 : 실수에 대한 두려움이 커지니 마음 정리 필요.

86년생 : 멈추고 생각하면 길이 보인다.

98년생 : 감정보다 상황 판단이 우선이다.

토끼

51년생 : 마음속 소망이 서서히 이뤄진다.

63년생 : 재정·투자 관련은 절제할 것.

75년생 : 포기하지 말고 끝까지 밀어라.

87년생 : 우정과 협력이 힘이 된다.

99년생 : 급히 서두를수록 실수가 생긴다.



52년생 : 사람과의 관계가 복을 만든다.

64년생 : 몸과 마음의 균형을 점검하라.

76년생 : 믿음은 주되 경계는 유지하라.

88년생 : 감정 기복 조절이 중요하다.

00년생 : 애매한 상황은 시간을 두고 판단하라.



53년생 : 계획은 실행하기 좋은 때이다.

65년생 : 신용을 지키는 것이 최우선이다.

77년생 : 남의 문제에 휘말리지 마라.

89년생 : 뜻밖의 경사 소식이 있다.

01년생 : 과한 말은 손해를 부른다.



54년생 : 갈등이 생길 수 있으니 감정 조절.

66년생 : 인간관계를 부드럽게 다루라.

78년생 : 참고 기다리면 복이 돌아온다.

90년생 : 구설과 오해를 주의하라.

02년생 : 상황의 흐름을 먼저 살피고 움직여라.



43년생 : 언행을 조심해야 유리하다.

55년생 : 인내가 곧 성과가 된다.

67년생 : 외부 활동보다 휴식이 길하다.

79년생 : 유연한 마음이 문제를 풀어준다.

91년생 : 스트레스 해소가 필요하다.

원숭이

44년생 : 서쪽으로의 움직임은 불리하다.

56년생 : 스스로 해결해야 일이 풀린다.

68년생 : 마음을 넓히지 않으면 갈등 커진다.

80년생 : 분실 및 소지품 주의.

92년생 : 컨디션 조절에 집중하라.



45년생 : 근심이 풀리니 숨이 트인다.

57년생 : 포기하지 말고 다시 시도하라.

69년생 : 서두르면 손해가 따른다.

81년생 : 생각한 것이 현실화된다.

93년생 : 꾸준함이 운을 만든다.



46년생 : 가까운 사람과의 관계 조절 필요.

58년생 : 이득이 생기더라도 과한 표현 금물.

70년생 : 새로운 운이 열린다.

82년생 : 처음엔 난관, 나중엔 성취.

94년생 : 감정에 논리를 더해야 한다.

돼지

47년생 : 명예와 신망을 얻는다.

59년생 : 운이 강하게 들어오니 기쁨이 크다.

71년생 : 마음먹은 대로 일이 풀린다.

83년생 : 시간은 반드시 해결을 가져온다.

95년생 : 선택은 신중히, 속도는 천천히.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
