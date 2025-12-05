[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 7일

48년생 : 남의 일에 관여하지 않는 것이 길하다.60년생 : 신념을 지키면 결과가 따라온다.72년생 : 남동쪽에서 귀인의 조력 받는다.84년생 : 흐름이 순조롭고 운이 열린다.96년생 : 조급해지지 말고 페이스를 조절하라.49년생 : 마음을 가라앉히는 것이 우선이다.61년생 : 작은 이득이라도 소중히 하라.73년생 : 이동·변동은 불리하다.85년생 : 성실함이 행운을 부른다.97년생 : 다른 사람의 말에 흔들리지 마라.호랑이50년생 : 큰 흐름은 순조롭다.62년생 : 섬세한 관리가 필요한 날.74년생 : 실수에 대한 두려움이 커지니 마음 정리 필요.86년생 : 멈추고 생각하면 길이 보인다.98년생 : 감정보다 상황 판단이 우선이다.토끼51년생 : 마음속 소망이 서서히 이뤄진다.63년생 : 재정·투자 관련은 절제할 것.75년생 : 포기하지 말고 끝까지 밀어라.87년생 : 우정과 협력이 힘이 된다.99년생 : 급히 서두를수록 실수가 생긴다.52년생 : 사람과의 관계가 복을 만든다.64년생 : 몸과 마음의 균형을 점검하라.76년생 : 믿음은 주되 경계는 유지하라.88년생 : 감정 기복 조절이 중요하다.00년생 : 애매한 상황은 시간을 두고 판단하라.53년생 : 계획은 실행하기 좋은 때이다.65년생 : 신용을 지키는 것이 최우선이다.77년생 : 남의 문제에 휘말리지 마라.89년생 : 뜻밖의 경사 소식이 있다.01년생 : 과한 말은 손해를 부른다.54년생 : 갈등이 생길 수 있으니 감정 조절.66년생 : 인간관계를 부드럽게 다루라.78년생 : 참고 기다리면 복이 돌아온다.90년생 : 구설과 오해를 주의하라.02년생 : 상황의 흐름을 먼저 살피고 움직여라.43년생 : 언행을 조심해야 유리하다.55년생 : 인내가 곧 성과가 된다.67년생 : 외부 활동보다 휴식이 길하다.79년생 : 유연한 마음이 문제를 풀어준다.91년생 : 스트레스 해소가 필요하다.원숭이44년생 : 서쪽으로의 움직임은 불리하다.56년생 : 스스로 해결해야 일이 풀린다.68년생 : 마음을 넓히지 않으면 갈등 커진다.80년생 : 분실 및 소지품 주의.92년생 : 컨디션 조절에 집중하라.45년생 : 근심이 풀리니 숨이 트인다.57년생 : 포기하지 말고 다시 시도하라.69년생 : 서두르면 손해가 따른다.81년생 : 생각한 것이 현실화된다.93년생 : 꾸준함이 운을 만든다.46년생 : 가까운 사람과의 관계 조절 필요.58년생 : 이득이 생기더라도 과한 표현 금물.70년생 : 새로운 운이 열린다.82년생 : 처음엔 난관, 나중엔 성취.94년생 : 감정에 논리를 더해야 한다.돼지47년생 : 명예와 신망을 얻는다.59년생 : 운이 강하게 들어오니 기쁨이 크다.71년생 : 마음먹은 대로 일이 풀린다.83년생 : 시간은 반드시 해결을 가져온다.95년생 : 선택은 신중히, 속도는 천천히.