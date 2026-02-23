[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 2일 월요일(음력 1월 14일, 을해일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 2일 월요일(음력 1월 14일, 을해일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 돼지(을해)’의 날입니다. 넓고 깊은 물(해수) 위에 떠 있는 유연한 풀잎(을목)의 형상으로, 어떤 환경에서도 부드럽게 적응하는 지혜와 융통성이 빛을 발하는 날입니다. 새로운 한 주를 시작하는 월요일, 무리하게 고집을 피우기보다는 물 흐르듯 여유로운 마음가짐으로 임한다면 훨씬 더 좋은 성과를 얻을 수 있을 것입니다.쥐띠 (자)같은 물의 기운이 만나 넓은 바다를 이루니 대인관계가 활발해지고 활동 반경이 넓어집니다. 친구나 동료와 어울리기 좋은 활기찬 월요일입니다.1948년생: 오랜 지인과 연락이 닿거나 만나서 즐거운 대화를 나눕니다.1960년생: 남의 말에 솔깃하여 지갑을 열기 쉽습니다. 충동구매를 주의하세요.1972년생: 경쟁자가 나타날 수 있으나, 오히려 좋은 자극제가 되어 발전합니다.1984년생: 직장에서 동료들과 협력하면 막혔던 업무가 시원하게 해결됩니다.1996년생: 이성에게 인기가 많아지는 날입니다. 자연스럽게 매력을 어필해 보세요.소띠 (축)흙(소)이 물(돼지)의 흐름을 조절하는 형국이라, 차분하게 일상에 집중하며 안정을 찾기 좋은 날입니다. 묵묵히 자신의 자리를 지키세요.1949년생: 건강을 위해 따뜻한 차를 마시며 여유로운 아침을 시작하세요.1961년생: 주변을 정리 정돈하고 새롭게 한 주를 계획하면 마음이 개운해집니다.1973년생: 직장이나 사업에서 꼼꼼하게 서류를 챙기고 차분하게 하루를 보내세요.1985년생: 묵묵히 자신의 할 일에 집중하면 윗사람에게 든든하다는 인정을 받습니다.1997년생: 친구나 연인에게 서운한 점이 있어도 오늘은 져주는 것이 낫습니다.호랑이띠 (인)돼지와 호랑이는 최고의 단짝(육합)입니다. 물이 나무를 키워주듯 귀인의 전폭적인 도움을 받아 만사형통하는 대길의 하루입니다.1950년생: 자녀나 아랫사람에게 기쁜 소식을 듣거나 용돈을 받아 함박웃음을 짓습니다.1962년생: 생각지 못한 조력자가 나타나 도움을 주니 앓던 이가 빠진 듯 시원합니다.1974년생: 새로운 일을 시작하거나 중요한 계약을 체결하기에 아주 좋은 기운입니다.1986년생: 당신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 기회가 찾아옵니다. 주저 없이 나서세요.1998년생: 출장이나 여행 등 새로운 경험을 하기에 좋습니다. 어디서든 행운이 따릅니다.토끼띠 (묘)돼지와 토끼는 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 매끄러워지고, 주변 사람들의 적극적인 협조로 일이 술술 풀리는 기분 좋은 날입니다.1951년생: 마음이 편안하고 가정에 웃음꽃과 화목이 깃듭니다.1963년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 기분 좋은 이익을 볼 수 있는 운입니다.1975년생: 직장 동료나 팀원들과 호흡이 잘 맞아 업무 성과가 탁월합니다.1987년생: 연애운이 크게 상승합니다. 사랑하는 사람과 행복한 저녁을 보내세요.1999년생: 당신의 재능이나 센스가 돋보여 많은 사람에게 칭찬을 듣게 됩니다.용띠 (진)돼지와 용은 서로 원망하는 관계(원진살)입니다. 월요병까지 겹쳐 괜히 마음이 심란하고 상대방이 밉게 보일 수 있으니 긍정적인 마음가짐이 필요합니다.1952년생: 가족이나 배우자에게 짜증을 내지 않도록 주의하고 부드럽게 말하세요.1964년생: 남의 탓을 하기보다는 내 탓이라고 생각하고 넘기는 것이 마음 편합니다.1976년생: 직장에서 억울한 일이 있어도 오늘은 변명하지 말고 참고 넘기세요.1988년생: 연인과 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 대화로 오해를 즉시 푸세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 잡생각이 많아집니다. 복잡한 생각은 잠시 비우세요.뱀띠 (사)오늘은 돼지와 뱀이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 싸움이라 감정 조절이 어렵고 다툼수가 있으니 매사 조심하고 한 발 물러서야 합니다.1953년생: 혈압 관리 등 건강에 유의하고, 마음을 차분히 가라앉히세요.1965년생: 운전 시 욱하는 마음을 다스려야 합니다. 방어운전과 양보가 필수입니다.1977년생: 직장에서 상사나 동료와 의견 대립이 있을 수 있습니다. 정면충돌은 피하세요.1989년생: 성급한 결정 때문에 일을 그르칠 수 있습니다. 참을 인(忍)을 세 번 새기세요.2001년생: 낯선 사람과 시비가 붙을 수 있으니 무조건 피하고 일찍 귀가하세요.말띠 (오)물(돼지)이 불(말)을 끄려는 형국이라 스트레스와 압박감을 받을 수 있습니다. 의욕은 앞서지만 상황이 받쳐주지 않아 답답할 수 있으니 쉬어가는 것이 상책입니다.1954년생: 과로를 피하고 휴식을 틈틈이 취하세요. 무리하면 병이 납니다.1966년생: 금전적인 손실이 우려되니 무리한 투자나 확장은 다음으로 미루세요.1978년생: 직장에서 과도한 책임감으로 어깨가 무거워집니다. 동료와 일을 나누세요.1990년생: 연인이나 배우자에게 섭섭한 마음이 들어도 겉으로 표현하는 것은 자제하세요.2002년생: 충동적인 행동은 반드시 후회를 부릅니다. 한 번 더 신중하게 생각하세요.양띠 (미)돼지와 양은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 한 주를 기분 좋게 시작할 수 있도록 마음이 안정되며, 재물운과 애정운이 모두 상승하는 행복한 날입니다.1955년생: 맛있는 음식을 나누어 먹으며 기력을 회복하고 정을 쌓기에 좋은 날입니다.1967년생: 귀인의 도움으로 쏠쏠한 금전적 이득이 생기거나 유익한 정보를 얻습니다.1979년생: 부부 금슬이 더욱 좋아지고 가정에 훈훈한 웃음꽃이 핍니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 썸을 탈 수 있는 결정적 기회입니다.2003년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보여 학업이나 업무에서 좋은 성과를 냅니다.원숭이띠 (신)돼지와 원숭이는 서로 훼방을 놓는 관계(해살)입니다. 의도치 않게 오해를 사거나 억울한 구설수에 오를 수 있으니, 남의 일에 참견하지 말고 내 실속만 챙기세요.1956년생: 건강, 특히 환절기 감기나 신장 관련 질환을 조심하세요.1968년생: 가까운 지인이라도 금전 거래는 핑계를 대서라도 피하는 것이 좋습니다.1980년생: 직장에서 떠도는 헛소문이나 뒷담화 자리에 절대 동조하지 마세요.1992년생: 연인과 다툼이 생기면 냉전이 오래 갈 수 있습니다. 먼저 고개를 숙이세요.2004년생: 노력한 만큼의 결과가 당장 나오지 않아 속상할 수 있으나 인내가 필요합니다.닭띠 (유)금(닭)이 물(돼지)을 맑고 깨끗하게 해주니 머리가 아주 비상해지고 말솜씨가 좋아집니다. 자신의 기획이나 생각을 논리적으로 표현하여 좋은 결과를 얻는 날입니다.1957년생: 자녀나 아랫사람에게 경험에서 우러나온 조언을 해주면 깊은 존경을 받습니다.1969년생: 새로운 아이디어가 번뜩여 업무에 적용하면 상사에게 큰 칭찬을 받습니다.1981년생: 대인관계가 원만해지고 직장 분위기를 화기애애하게 주도합니다.1993년생: 당신의 능력을 공식적으로 인정받을 기회가 옵니다. 적극적으로 어필하세요.2005년생: 두뇌 회전이 빨라 학업 성취도가 높고 공부의 능률이 오르는 날입니다.개띠 (술)흙(개)이 물(돼지)을 가두는 형국이라 상황이 다소 답답하게 느껴질 수 있습니다. 무리하게 진도를 빼기보다는 차분히 현 상황을 점검하며 컨디션 조절에 힘쓰세요.1958년생: 밖으로 돌아다니기보다 집에서 조용히 휴식을 취하며 재충전하는 것이 좋습니다.1970년생: 예상외의 지출이 늘어날 수 있으니 이번 주 예산을 꼼꼼히 점검해야 합니다.1982년생: 새 프로젝트를 급하게 벌이기보다는 기존의 업무를 완벽히 마무리하는 게 낫습니다.1994년생: 연인에게 너무 의존하거나 확인받으려 하면 오히려 상대가 부담을 느낍니다.2006년생: 복잡한 친구들과의 관계보다는 혼자 조용히 생각할 시간이 필요합니다.돼지띠 (해)자신의 날을 만났지만, 돼지 두 마리가 모이면(자형살) 생각이 너무 많아져 스스로를 괴롭힐 수 있습니다. 복잡한 고민은 잠시 접어두고 단순 명료하게 행동하세요.1959년생: 일어나지도 않은 일에 대한 걱정으로 스트레스를 받지 마세요. 긍정의 힘이 필요합니다.1971년생: 남의 시선을 너무 의식하여 주눅 들지 말고 내 소신껏 밀고 나가세요.1983년생: 직장 동료와 묘한 경쟁심이 생겨도 겉으로 드러내지 말고 포커페이스를 유지하세요.1995년생: 월요일 회식 등으로 인한 과음이나 과식을 조심하고 일찍 귀가하세요.2007년생: 기분이 가라앉고 우울해질 수 있으니 좋아하는 음악을 들으며 기분 전환을 하세요.