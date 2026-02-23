[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 4일 수요일(음력 1월 16일, 정축일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 4일 수요일(음력 1월 16일, 정축일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 소(정축)’의 날입니다. 꽁꽁 언 차가운 땅(축토)을 은은하고 따뜻하게 녹여주는 촛불(정화)의 형상입니다. 겉으로는 조용하고 차분해 보이지만, 그 내면에는 뜨거운 열정과 강한 인내심이 타오르는 날입니다. 급하게 서두르거나 요행을 바라기보다는, 평소처럼 한 걸음씩 묵묵히 나아갈 때 숨겨진 잠재력이 크게 빛을 발할 것입니다.쥐띠 (자)소와 쥐는 찰떡궁합(육합)을 이룹니다. 서로 부족한 부분을 완벽하게 채워주며, 귀인의 든든한 도움으로 일이 순조롭게 풀리고 마음이 아주 편안한 하루입니다.1948년생: 아랫사람에게 덕을 베풀고 따뜻한 말을 건네면 집안이 화목해집니다.1960년생: 그동안 묵묵히 공들였던 일에서 쏠쏠한 금전적 이득이나 보상을 받습니다.1972년생: 새로운 계약이나 약속을 하기에 좋은 날입니다. 깊은 신뢰가 쌓입니다.1984년생: 동료들과의 팀워크가 눈부시게 빛을 발합니다. 독단보다는 협력을 택하세요.1996년생: 연애운이 아주 좋습니다. 마음에 드는 이성에게 매력을 한껏 발산하세요.소띠 (축)자신의 날을 맞아 뚝심 있게 일을 추진하는 힘이 강해집니다. 다만, 소 두 마리가 만나면 고집 대결을 할 수 있으니, 내 생각만 고집하지 말고 유연함을 가져야 합니다.1949년생: 반가운 옛 지인을 만나 회포를 풀거나 잊고 있던 좋은 소식을 듣습니다.1961년생: 금전운은 무난하나 지나친 욕심을 부리면 탈이 납니다. 현상 유지가 최선입니다.1973년생: 직장에서 당신의 성실함과 진가를 제대로 인정받습니다. 한 우물을 파세요.1985년생: 경쟁자가 나타나도 동요하지 마세요. 당신만의 페이스를 잃지 않으면 승리합니다.1997년생: 친구들과의 약속이 생활의 활력소가 되니, 저녁에 즐겁게 어울려 보세요.호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 비옥하고 따뜻한 흙(소)에 튼튼하게 뿌리를 내리는 형국이라 재물운이 따릅니다. 땀 흘려 노력한 만큼의 대가를 확실히 얻을 수 있는 실속 있는 날입니다.1950년생: 건강 관리에 유의하고, 소화가 잘 되는 부드러운 음식을 드세요.1962년생: 투자나 섣부른 금전 거래는 신중해야 합니다. 돌다리도 두들겨 보고 건너세요.1974년생: 직장에서 승진의 기운이 있거나 중요한 보직으로 이동할 좋은 징조가 보입니다.1986년생: 연인이나 배우자에게 따뜻한 깜짝 선물이나 이벤트를 해주면 사랑이 깊어집니다.1998년생: 아르바이트나 부업에서 기대 이상의 짭짤한 수익을 올릴 수 있습니다.토끼띠 (묘)부지런히 움직이고 바쁘지만 생각보다 실속이 부족할 수 있습니다. 이것저것 문어발식으로 벌이기보다는 한 가지 핵심 목표에 집중하는 것이 훨씬 효율적입니다.1951년생: 가벼운 산책이나 스트레칭으로 건강을 챙기세요. 무리한 활동은 금물입니다.1963년생: 남의 말에 쉽게 휘둘려 지갑을 열지 마세요. 충동구매를 각별히 주의해야 합니다.1975년생: 직장에서 상사나 동료와 미묘한 의견 차이가 있을 수 있습니다. 부드럽게 타협하세요.1987년생: 새로운 변화를 시도하기보다는 현재의 안정을 유지하는 것이 훨씬 유리합니다.1999년생: 친한 친구 사이라도 예의를 꼭 지켜야 합니다. 무심코 던진 말실수를 조심하세요.용띠 (진)소와 용은 서로 부딪히고 깨지는 기운(파살)이 있습니다. 철석같이 믿었던 약속이 깨지거나 계획에 차질이 생길 수 있으니, 여유를 가지고 유연하게 대처해야 합니다.1952년생: 주변 사람들과 불필요한 논쟁을 무조건 피하세요. 이겨도 결국 손해입니다.1964년생: 믿었던 사람에게 서운함을 크게 느낄 수 있습니다. 기대치를 조금 낮추세요.1976년생: 중요한 문서나 계약 관련 일은 꼼꼼히 재확인하거나 다음으로 미루는 것이 좋습니다.1988년생: 연인과 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 버리고 먼저 사과하세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 마음이 산만해지기 쉬우니 기계 조작이나 안전사고에 유의하세요.뱀띠 (사)소와 뱀은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 타고난 지혜와 소의 끈기가 완벽하게 만나니, 오늘 하루 못 이룰 것이 없는 대길의 날입니다.1953년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 명예가 높이 올라가는 아주 기쁜 일이 있습니다.1965년생: 사업가는 매출이 크게 오르고, 직장인은 그동안의 성과를 크게 인정받습니다.1977년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 힘을 보태주니 꽉 막혔던 어려움이 눈 녹듯 사라집니다.1989년생: 재물운과 연애운이 동시에 따릅니다. 행복하고 즐거운 고민을 하게 됩니다.2001년생: 시험이나 면접 등 테스트에서 기대 이상의 좋은 결과를 얻습니다. 자신감을 가지세요.말띠 (오)소와 말은 서로 원망하고 예민해지는 관계(원진/귀문)입니다. 이유 없이 짜증이 나고 욱하는 감정 기복이 심해질 수 있으니, 스스로 마인드 컨트롤을 하는 것이 필수입니다.1954년생: 밖에서 받은 스트레스를 가족에게 화풀이하지 마세요. 나중에 크게 후회합니다.1966년생: 신경성 두통이나 불면증을 조심하세요. 오늘은 푹 쉬는 것이 최고의 보약입니다.1978년생: 직장에서 억울한 일이 있어도 정면충돌은 피하고, 오늘은 가만히 참는 것이 상책입니다.1990년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 의심하면 사이가 걷잡을 수 없이 멀어집니다.2002년생: 홧김에 하는 충동적인 행동은 실수를 부릅니다. 매사 신중하게 한 번 더 생각하세요.양띠 (미)오늘은 소와 양이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 뿔과 뿔이 부딪히는 격이라 변화와 변동이 심하고, 사고수나 다툼수가 있으니 매사 조심하고 양보해야 합니다.1955년생: 외출을 삼가고 집에서 조용히 취미 생활을 하며 보내는 것이 좋습니다. 낙상 주의.1967년생: 금전 손실이 우려되니 가까운 지인이라도 보증이나 투자는 절대 금물입니다.1979년생: 부부 싸움이 커질 수 있습니다. 욱하는 성질을 죽이고 상대방의 입장을 이해해 보세요.1991년생: 직장에서 엉뚱한 구설수에 휘말릴 수 있으니, 튀는 언행을 각별히 조심하세요.2003년생: 친구와 절교할 수도 있는 큰 위기가 올 수 있습니다. 먼저 져주는 양보가 미덕입니다.원숭이띠 (신)흙(소)이 금(원숭이)을 단단하게 생해주니 든든한 지원군을 얻은 격입니다. 윗사람이나 주변의 적극적인 도움으로 일을 아주 쉽게 처리하고 덤으로 인기도 얻습니다.1956년생: 마음이 한결 편안하고 여유가 넘칩니다. 좋아하는 취미 생활을 마음껏 즐겨보세요.1968년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어올 수 있습니다. 하루 종일 기분 좋은 날입니다.1980년생: 당신의 숨겨둔 재능을 마음껏 뽐낼 기회가 옵니다. 무대가 마련됐으니 당당히 서세요.1992년생: 마음이 맞는 친구들과의 모임에서 크게 웃으며 일상의 스트레스를 훌훌 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 좋은 아르바이트 자리를 구하는 등 금전운이 아주 좋습니다.닭띠 (유)소와 닭은 최상의 파트너(삼합)입니다. 서로 눈빛만 봐도 통하는 완벽한 호흡을 자랑하며 재물운, 명예운, 애정운 모두 상승 곡선을 그리는 최고의 하루입니다.1957년생: 자녀의 따뜻한 효도나 배우자의 깊은 사랑으로 뭉클한 행복을 느낍니다.1969년생: 하는 일마다 걸림돌 없이 순조롭게 술술 풀리니 절로 콧노래가 나옵니다.1981년생: 직장에서 승진이나 두둑한 보너스 등 아주 기분 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1993년생: 솔로라면 영화처럼 운명적인 상대를 만날 수 있습니다. 소개팅이나 모임 강추!2005년생: 두뇌 회전이 빨라 학업 성취도가 높고, 선생님에게 큰 칭찬을 받는 날입니다.개띠 (술)비슷한 흙의 성향인 소와 개가 만나 서로 조정하고 깎아내리는 기운(형살)이 작용합니다. 알량한 자존심을 내세우면 다툼이 생기니 겸손하고 부드러운 태도가 화를 면하게 합니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 건강 검진을 위해 병원에 갈 일이 생길 수 있습니다.1970년생: 믿는 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 중요한 비밀을 절대 함부로 누설하지 마세요.1982년생: 자신이 내뱉은 말에 책임을 져야 할 무거운 일이 생깁니다. 입을 신중하게 여세요.1994년생: 남의 험담에 재미로 동조하다가 나만 곤란해질 수 있습니다. 무조건 침묵이 금입니다.2006년생: 집중력이 크게 떨어지고 몹시 산만해지기 쉬우니 한 가지 일에만 몰두하세요.돼지띠 (해)흙(소)이 물(돼지)을 가두어 흐르지 못하게 하는 형국이라 묘한 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 속도가 나지 않아도 조급해하지 말고 자연스러운 흐름에 몸을 맡기세요.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 새어 나가는 지출 관리도 꼭 필요합니다. 낭비를 줄이세요.1971년생: 눈코 뜰 새 없이 바쁜 일상 속에서 잠시 쉼표를 찍으세요. 차 한 잔의 명상이 필요합니다.1983년생: 직장에서 상사의 간섭이나 잔소리가 심해질 수 있습니다. 융통성 있게 네, 네 하고 대처하세요.1995년생: 연인과 조용한 곳에서 오붓한 데이트를 즐기기에 좋습니다. 깊은 대화로 사랑이 단단해집니다.2007년생: 남들과 어울리기보다 혼자만의 조용한 시간을 가지며 차분하게 하루를 정리해 보세요.