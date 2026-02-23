[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 6일 금요일(음력 1월 18일, 기묘일)

2026년 3월 6일 금요일(음력 1월 18일, 기묘일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 토끼(기묘)’의 날입니다. 비옥한 땅(기토) 위를 뛰어노는 토끼(묘목)의 형상으로, 온화하고 부드러운 겉모습 속에 강한 생명력과 끈기를 품고 있는 날입니다. 예술적 감수성이 풍부해지고 창의적인 아이디어가 번뜩이는 불금입니다. 다만, 다소 예민해질 수 있으니 여유로운 마음가짐으로 한 주를 잘 마무리하는 것이 중요합니다.쥐띠 (자)토끼와 쥐는 서로 무례해질 수 있는 관계(형살)입니다. 의도치 않게 상대방의 기분을 상하게 하거나, 반대로 상처받을 수 있으니 주말을 앞두고 언행을 각별히 조심하세요.1948년생: 자녀나 아랫사람과 의견 충돌이 생길 수 있습니다. 칭찬을 먼저 건네세요.1960년생: 건강, 특히 피로 누적을 조심하고 저녁에는 무조건 푹 쉬는 것이 좋습니다.1972년생: 부부나 동료 사이에 오해가 생길 수 있습니다. 자존심을 내세우지 말고 대화하세요.1984년생: 직장이나 모임에서 구설수에 오를 수 있으니 가벼운 농담도 가려서 하세요.1996년생: 연인과 다툼수가 있습니다. 욱하는 마음에 헤어지자는 둥 상처 주는 말은 금물입니다.소띠 (축)토끼(나무)가 소(흙)를 누르는 형국이라 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 업무 마무리가 마음처럼 빠르지 않아 답답해도, 묵묵히 끈기를 발휘하면 결국 해냅니다.1949년생: 소화가 잘 되는 음식을 드시고, 위장 건강을 챙기며 편안하게 보내세요.1961년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 섣부른 투자는 피하고 지갑을 닫으세요.1973년생: 직장에서 과도한 업무가 주어질 수 있습니다. 차근차근 우선순위대로 해결하세요.1985년생: 고집을 부리면 주변 사람과 마찰이 생깁니다. 주변의 조언을 수용하세요.1997년생: 친구나 동료의 성과와 나를 비교하지 마세요. 당신만의 페이스가 정답입니다.호랑이띠 (인)비슷한 나무의 기운이 만나니 친구나 동료와 협력하면 큰 시너지가 납니다. 경쟁보다는 상생과 화합을 택할 때 훨씬 더 큰 이익과 성과를 얻는 기분 좋은 하루입니다.1950년생: 옛 친구를 만나 회포를 풀고 즐거운 저녁 시간을 보냅니다.1962년생: 주변의 적극적인 도움으로 막혔던 일이 뚫립니다. 혼자 끙끙 앓지 마세요.1974년생: 새로운 모임이나 단체 활동, 회식을 하기에 아주 훌륭하고 분위기 좋은 날입니다.1986년생: 라이벌이 나타나도 두려워하지 마세요. 선의의 경쟁은 당신을 발전시킵니다.1998년생: 자신감이 넘치고 활력이 돕니다. 불금을 맞아 취미 활동이나 만남을 즐기세요.토끼띠 (묘)자신의 날을 만났지만, 토끼 두 마리가 모이면 예민함과 까칠함이 배가 될 수 있습니다. 별일 아닌 일에 스트레스를 받고 신경질적으로 변할 수 있으니 마인드 컨트롤이 중요합니다.1951년생: 가족에게 짜증을 내기 쉽습니다. 한 번 더 생각하고 부드럽게 웃어주세요.1963년생: 남의 일에 참견했다가 덤터기를 쓸 수 있습니다. 철저히 내 일에만 집중하세요.1975년생: 갑작스러운 이동수나 출장, 부서 변동 등의 변화가 생길 수 있습니다.1987년생: 연인과 사소한 일로 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 버리고 한발 양보하세요.1999년생: 주말을 앞두고 충동구매 욕구가 강해집니다. 신용카드 사용을 자제하세요.용띠 (진)토끼와 용은 서로 훼방을 놓는 관계(해살)입니다. 믿었던 사람에게 실망하거나 배신감을 느낄 수 있으니, 중요한 문서나 약속은 다음으로 미루고 인간관계를 조심하세요.1952년생: 남의 말에 휘둘리지 말고 묵묵히 내 주관을 지키는 것이 손해를 막는 길입니다.1964년생: 부동산이나 문서 관련 계약은 절대 서두르지 말고 꼼꼼히 돋보기를 들이대세요.1976년생: 직장에서 라이벌의 견제나 방해가 있을 수 있으나 지혜롭게 웃어넘기세요.1988년생: 연인 사이에 비밀이 생기거나 오해가 쌓일 수 있습니다. 솔직한 대화가 답입니다.2000년생: 친한 친구 사이라도 금전 거래는 절대 금물입니다. 돈도 잃고 사람도 잃습니다.뱀띠 (사)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 살려주는 형국이라 에너지가 솟구칩니다. 직장이나 학업, 배움에 있어 막힘없이 좋은 성과를 내고 홀가분하게 주말을 맞이하는 날입니다.1953년생: 건강이 호전되고 활력이 넘칩니다. 가벼운 나들이나 외출을 추천합니다.1965년생: 귀인의 도움으로 명예가 올라가고 주변에서 능력을 인정받습니다.1977년생: 직장에서 중요한 프로젝트를 성공적으로 마무리하여 칭찬을 한 몸에 받습니다.1989년생: 당신의 매력이 유독 돋보여 이성에게 큰 인기를 끌고 시선을 사로잡습니다.2001년생: 시험공부나 자격증 준비에 집중이 무섭게 잘 되어 성취감을 느낍니다.말띠 (오)토끼와 말은 서로 어긋나는 관계(파살)입니다. 완벽하게 세운 계획이 변경되거나 약속이 깨질 수 있습니다. 짜증 내지 말고 유연한 플랜 B를 가동하는 여유를 가지세요.1954년생: 자녀나 아랫사람과 소통의 부재를 느낄 수 있으니 먼저 다가가 보세요.1966년생: 겉모습은 화려하지만 막상 뚜껑을 열어보면 실속이 부족할 수 있습니다.1978년생: 직장에서 예상치 못한 변수가 생기니, 마무리를 철저하게 확인해야 합니다.1990년생: 친구들이나 연인과의 약속 장소나 시간이 갑자기 변경될 수 있습니다.2002년생: 겉치레보다는 실속을 챙기세요. 유행을 따르다 주말 전에 지갑이 얇아집니다.양띠 (미)토끼와 양은 아주 좋은 파트너(삼합)를 이룹니다. 하는 일마다 순조롭게 풀리고 윗사람이나 주변의 전폭적인 도움을 받아 목표를 가뿐히 달성하는 행운의 불금입니다.1955년생: 마음이 평온하고 근심 걱정이 봄눈 녹듯 시원하게 사라집니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 횡재수가 있습니다.1979년생: 직장에서 막혔던 일들이 시원하게 뚫리며 퇴근길 발걸음이 가볍습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊은 사랑을 확인합니다.2003년생: 일주일 동안 노력한 만큼의 값진 보상을 받는 정직하고 기분 좋은 날입니다.원숭이띠 (신)오늘은 토끼와 원숭이가 서로 예민하게 구는 날(원진/귀문살)입니다. 묘하게 신경이 날카로워져 별일 아닌 농담에도 화를 낼 수 있으니, 무리한 약속보다는 조기 귀가와 휴식이 필요합니다.1956년생: 건강 관리에 유의하고 사람이 너무 붐비는 곳은 피하는 것이 상책입니다.1968년생: 부부 싸움이 커질 수 있으니 상대방의 단점을 굳이 들추어내지 마세요.1980년생: 직장에서 뜻밖의 구설수에 휘말릴 수 있으니 점심시간에도 입을 조심하세요.1992년생: 일이 내 계획대로 돌아가지 않아 답답할 수 있습니다. 한 템포 푹 쉬어가세요.2004년생: 친구에게 몹시 서운한 마음이 들어도 오늘은 꾹 참는 것이 관계 유지에 좋습니다.닭띠 (유)토끼와 닭이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 칼과 나무가 부딪히듯 다툼수나 사고수가 있으니 매사 양보하고, 특히 운전이나 기계 조작 시 정신을 바짝 차려야 합니다.1957년생: 관절이나 뼈 건강을 조심하고, 계단이나 미끄러운 곳을 지날 때 주의하세요.1969년생: 금요일이라고 급하게 서두르다 큰일을 그르칠 수 있습니다. 천천히 다시 확인하세요.1981년생: 직장에서 동료와 큰 소리가 오갈 수 있습니다. 무조건 내가 먼저 타협해야 편합니다.1993년생: 연인과 이별수가 짙게 비치니 감정적인 대응이나 막말은 절대 자제하세요.2005년생: 홧김에 예상치 못한 큰 지출이 생길 수 있습니다. 신용카드를 집에 두고 외출하세요.개띠 (술)토끼와 개는 단짝 친구(육합)입니다. 직장이나 모임에서 최고의 파트너를 만나 완벽한 호흡을 자랑하며 일이 술술 풀리는 최상의 하루입니다.1958년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 가족 간의 묵은 오해가 풀리고 화합이 아주 잘 됩니다.1970년생: 사업상 중요한 계약이 도장을 찍거나 나와 잘 맞는 좋은 파트너를 만납니다.1982년생: 나를 결정적으로 도와주는 귀인이 나타나 한 주간의 피로와 어려움을 해결해 줍니다.1994년생: 솔로 탈출의 완벽한 기회! 마음에 드는 사람이 있다면 퇴근 후 당당히 고백하세요.2006년생: 학업 성취도가 높아 머리에 쏙쏙 들어오고, 선생님이나 선배에게 큰 칭찬을 받습니다.돼지띠 (해)토끼와 돼지는 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 대인관계가 원만해지고 포용력이 넓어지며, 주변 사람들과 둥글게 어울려 즐겁고 유쾌한 저녁 시간을 보내기에 안성맞춤입니다.1959년생: 내가 주변에 베푼 만큼 곱절이 되어 돌아오는 날입니다. 인색하게 굴지 마세요.1971년생: 재물운이 좋으니 소소한 투자나 재테크에 관심을 가져봐도 좋은 징조가 보입니다.1983년생: 직장 동료들과 회식을 하거나 모임을 가지면 팀워크가 무서울 정도로 좋아집니다.1995년생: 주말을 맞이해 새로운 취미나 동호회 활동을 시작하기에 더없이 적합한 날입니다.2007년생: 친구들과의 우정이 더욱 돈독해지고 주말의 시작을 즐거운 추억으로 채웁니다.