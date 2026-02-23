[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 7일 토요일(음력 1월 19일, 경진일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 7일 토요일(음력 1월 19일, 경진일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 용(경진)’의 날입니다. 거대하고 단단한 바위(경금)를 뚫고 솟아오르는 용(진토)의 형상으로, 강직함과 결단력이 돋보이는 주말입니다. 의리가 깊어지고 옳고 그름을 명확히 하려는 기운이 강해지지만, 자칫 융통성이 부족해져 타인과 부딪힐 수 있으니 둥글게 생각하는 여유를 가지면 완벽한 주말이 될 것입니다.쥐띠 (자)용과 쥐는 최상의 파트너(삼합)를 이룹니다. 주말을 맞아 밖으로 나갈수록 좋은 기운이 들어오며, 귀인의 전폭적인 도움으로 막혔던 계획이 시원하게 뚫리는 기분 좋은 토요일입니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀의 방문으로 집안에 웃음꽃이 피고 화목해집니다.1960년생: 그동안 공들였던 모임이나 인간관계에서 확실한 보람과 인정을 받습니다.1972년생: 새로운 계획이나 주말 프로젝트를 시작하기에 아주 좋습니다. 아이디어가 샘솟습니다.1984년생: 지인들과 협력하고 정보를 나누면 예상치 못한 좋은 기회를 잡게 됩니다.1996년생: 연애운이 아주 좋습니다. 소개팅이나 데이트에서 매력을 마음껏 발산하세요.소띠 (축)단단한 흙과 흙이 부딪히며 서로 고집을 피우는 형국(파살)입니다. 주말 약속이 깨지거나 계획에 변동이 생길 수 있으니, 무리하게 진행하지 말고 유연하게 대처해야 합니다.1949년생: 소화기 계통이나 위장 건강을 조심하세요. 주말 외식 시 과식은 금물입니다.1961년생: 믿었던 사람에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 오늘은 기대를 조금 낮추세요.1973년생: 가족이나 배우자와 의견 대립이 팽팽합니다. 알량한 자존심을 버리고 져주세요.1985년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 친구나 주변 사람의 조언을 귀담아들으세요.1997년생: 섣부른 약속은 독이 됩니다. 오늘 안 될 것 같은 일은 미리 정중하게 거절하세요.호랑이띠 (인)바위(경금)가 나무(호랑이)를 다듬어주는 형국이라 자기 발전의 기운이 강합니다. 활동적으로 움직일수록 주말의 성과가 좋아지니 집에만 있지 말고 밖으로 나가세요.1950년생: 반가운 손님이 찾아오거나 멀리서 기쁜 소식을 듣게 되어 활력이 돕니다.1962년생: 취미 활동이나 동호회 모임에서 리더십을 발휘하고 크게 칭찬을 받습니다.1974년생: 당신의 명예가 올라가고 능력을 인정받습니다. 사람들에게 어깨가 으쓱해집니다.1986년생: 새로운 스포츠나 활동에 도전하기에 좋은 날입니다. 망설이지 말고 시작하세요.1998년생: 자기 계발이나 주말 아르바이트에서 엄청난 집중력을 발휘해 쏠쏠한 성과를 냅니다.토끼띠 (묘)용과 토끼는 서로 훼방을 놓거나 마음을 다치게 하는 관계(해살)입니다. 의도치 않게 남에게 상처를 주거나, 배신감을 느낄 수 있으니 인간관계에서 각별히 입을 무겁게 하세요.1951년생: 가족 간에 사소한 불화가 생길 수 있으니 무조건 언행을 부드럽게 하세요.1963년생: 금전적인 손해를 볼 수 있으니 섣부른 투자나 충동적인 주말 쇼핑은 미루세요.1975년생: 모임에서 누군가와 묘한 신경전이 벌어집니다. 눈치껏 자리를 피하는 게 낫습니다.1987년생: 연인에게 비밀이 생기거나 오해가 겹겹이 쌓일 수 있습니다. 솔직함이 답입니다.1999년생: 감정 기복이 심해질 수 있습니다. 시끄러운 곳보다는 조용한 카페에서 마음을 다스리세요.용띠 (진)자신의 날을 만났지만, 용 두 마리가 모이면(자형살) 서로 자존심 대결을 하거나 스스로를 볶아댈 수 있습니다. 지나친 완벽주의를 버리고 마음을 비우는 것이 행운을 부릅니다.1952년생: 혈압 관리에 유의하고 사소한 일에 흥분하거나 화를 내는 것을 피하세요.1964년생: 형제나 가까운 지인과 금전적인 문제나 섭섭함으로 다툴 수 있으니 양보하세요.1976년생: 주말임에도 일이나 생각에 치여 과로할 수 있습니다. 무조건 휴식을 먼저 챙기세요.1988년생: 겉치레보다는 철저하게 실속을 챙겨야 합니다. 화려함 뒤에 허무함이 올 수 있습니다.2000년생: 친구와 쓸데없는 경쟁을 하려 하지 말고, 서로 응원해 주는 상생의 길을 찾으세요.뱀띠 (사)단단한 바위(용)를 뱀의 열정으로 따뜻하게 덥혀주는 형국입니다. 든든한 지원군을 얻은 듯 주변의 따뜻한 배려와 도움으로 주말 계획을 쉽게 실행하고 좋은 결과를 얻습니다.1953년생: 컨디션이 눈에 띄게 호전되고 기력이 솟아납니다. 가벼운 주말 산책을 추천합니다.1965년생: 뜻밖의 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어올 수 있습니다. 기분 좋게 누리세요.1977년생: 가족이나 지인들 사이에서 당신의 결정과 헌신이 좋은 평가를 받게 됩니다.1989년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊은 속마음을 나누며 사랑이 깊어집니다.2001년생: 미뤄둔 공부나 과제에서 아주 좋은 결실을 봅니다. 홀가분하게 저녁을 즐기세요.말띠 (오)활기찬 주말을 맞아 말의 역동적인 활동력이 더욱 찬란하게 빛을 발합니다. 바쁘게 움직이고 사람을 만날수록 행운이 크게 따르는 경쾌한 토요일입니다.1954년생: 가족이나 친구들과 가벼운 여행, 혹은 나들이를 떠나기에 아주 흠잡을 데 없는 날입니다.1966년생: 주말 영업이나 사업을 하시는 분들은 매출이 쑥쑥 오르고 바쁜 하루를 보냅니다.1978년생: 당신의 숨겨진 재능과 매력을 마음껏 펼칠 수 있는 즐거운 무대가 마련됩니다.1990년생: 솔로라면 모임이나 동호회 파티에서 단연 돋보이는 인기인이 됩니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고, 평생 기억에 남을 즐거운 인생샷을 남기게 됩니다.양띠 (미)용과 양은 서로 미묘하게 불편하고 어긋나는 관계(파살)입니다. 주말 일정이 잘 풀리다가도 막판에 꼬일 수 있으니 끝까지 긴장을 늦추지 말고 여유 있게 움직이세요.1955년생: 낙상 사고 등 관절 부상을 조심하고 급하게 서두르거나 뛰지 마세요.1967년생: 중요한 약속이나 예약이 엇갈릴 수 있으니 외출 전 한 번 더 꼼꼼히 확인하세요.1979년생: 주말 모임에서 구설수에 휘말릴 수 있으니 가급적 남의 뒷담화에는 입을 무겁게 하세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 질투심을 내보이면 사이가 급격히 멀어집니다.2003년생: 약속이 깨져 혼자만의 시간을 가지게 될 수 있습니다. 쿨하게 독서나 영화를 즐기세요.원숭이띠 (신)용과 원숭이는 최고의 찰떡 파트너(삼합)입니다. 당신의 톡톡 튀는 재주와 용의 듬직한 힘이 만나니 시너지 효과가 대단합니다. 어딜 가나 만사형통의 날입니다.1956년생: 반가운 귀인이 짜잔 나타나 어려움을 쉽게 해결해 주니 근심이 봄눈 녹듯 사라집니다.1968년생: 재물운이 크게 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 가족들에게 맛있는 식사를 대접하세요.1980년생: 모임에서 리더십을 십분 발휘하여 사람들을 즐겁게 이끌고 인정을 듬뿍 받습니다.1992년생: 당신의 끼와 매력을 마음껏 발산할 기회가 옵니다. 주저하지 말고 무대에 서세요.2004년생: 친구들 사이에서 인기가 폭발하고 우정이 깊어지는 아주 신나는 주말을 보냅니다.닭띠 (유)용과 닭은 서로를 완벽하게 보완해 주는 육합(최고의 궁합)을 이룹니다. 서로 부족한 점을 채워주며 꼬였던 관계나 일이 술술 풀리는 기분 좋고 행복한 토요일입니다.1957년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 멀리서 자녀가 기쁜 소식과 함께 찾아옵니다.1969년생: 주말이지만 쏠쏠한 금전적 이득을 보거나 나를 도와주는 든든한 파트너를 만납니다.1981년생: 미혼이라면 진지한 결혼 이야기가 오가거나 평생을 함께할 훌륭한 배필을 만날 운입니다.1993년생: 대인관계에서 승승장구하는 날입니다. 어디서나 자신감을 가지고 당당하게 행동하세요.2005년생: 취미나 아르바이트에서 눈부신 활약을 펼치며 칭찬을 한 몸에 듣고 보람을 느낍니다.개띠 (술)오늘은 용과 개가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 흙과 흙이 부딪혀 지진이 나듯 변화와 변동이 몹시 심하고 다툼수가 있으니 매사 양보하고 조심하세요.1958년생: 컨디션 난조로 병원이나 약국에 갈 일이 생길 수 있으니 따뜻하게 푹 쉬세요.1970년생: 홧김에 하는 보증이나 섣부른 투자는 절대 금물입니다. 지갑을 깊숙이 숨겨두세요.1982년생: 가족이나 배우자와 몹시 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 내가 먼저 꼬리를 내리세요.1994년생: 연인과 큰 싸움으로 이별수가 짙게 비치니 감정적인 대응은 무조건 참아야 합니다.2006년생: 친한 친구와 절교할 수도 있는 큰 위기가 올 수 있습니다. 말을 거두고 한 템포 쉬세요.돼지띠 (해)용과 돼지는 서로 원망하고 핑계를 대기 쉬운 관계(원진살)입니다. 주말인데도 괜히 마음이 심란하고 상대방이 밉게 보일 수 있습니다. 철저한 감정 조절이 필요한 날입니다.1959년생: 남의 말에 일희일비하여 기분을 망치지 말고 나만의 주관과 평정심을 지키세요.1971년생: 화려한 겉치레에 돈을 쓰기보다는 내실을 다지고 가족과 조용히 보내는 것이 중요합니다.1983년생: 지인들과 경쟁하거나 자존심을 세우기보다 오늘은 무조건 양보하는 것이 결과적으로 이득입니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있거나 데이트가 있어도 오늘은 조용히 관망하거나 일찍 헤어지세요.2007년생: 시끌벅적한 모임보다는 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 음악을 듣고 마음을 정리해 보세요.