[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 8일 일요일(음력 1월 20일, 신사일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 8일 일요일(음력 1월 20일, 신사일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 뱀(신사)’의 날입니다. 날카롭고 정교한 보석(신금)을 품은 뱀(사화)의 형상으로, 겉으로는 세련되고 냉철해 보이지만 내면에는 뜨거운 열정과 뛰어난 지혜가 숨어 있는 날입니다. 감각적이고 예리한 판단력이 돋보이는 휴일로, 복잡했던 문제를 지혜롭게 풀어내고 차분하게 한 주를 마무리하기에 아주 좋은 기운이 흐릅니다.쥐띠 (자)물(쥐)과 불(뱀)이 만나는 형국이라 묘한 긴장감이 감돕니다. 주말이라고 무리하게 활동하기보다는, 에너지를 비축하고 차분하게 집에서 휴식을 취하는 것이 유리합니다.1948년생: 건강, 특히 환절기 심혈관 질환을 조심하고 따뜻한 차로 몸을 녹이세요.1960년생: 누군가의 부탁을 거절하지 못해 주말 내내 피곤해질 수 있습니다. 단호해지세요.1972년생: 새로운 일을 벌이기보다는 밀린 집안일을 하며 주변을 정리하는 것이 좋습니다.1984년생: 연인이나 가족과 사소한 말다툼이 커질 수 있으니, 오늘만큼은 무조건 져주세요.1996년생: 예상치 못한 지출로 지갑이 얇아질 수 있으니 주말 쇼핑은 자제하세요.소띠 (축)뱀과 소는 최고의 찰떡궁합(삼합)을 이룹니다. 뱀의 뜨거운 지혜가 소의 우직함을 도와주니, 귀인의 전폭적인 지지를 받아 마음이 한없이 편안하고 만사형통하는 일요일입니다.1949년생: 집안에 웃음꽃이 활짝 피고 자녀나 손주에게서 아주 기쁜 소식을 듣습니다.1961년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받아 입가에 미소가 번집니다.1973년생: 가족이나 지인들과 함께 맛있는 음식을 나누며 깊은 행복감을 느낍니다.1985년생: 당신의 매력과 진가가 빛을 발하여 주변 사람들의 칭찬을 한 몸에 받습니다.1997년생: 연애운이 최고조에 달합니다. 마음에 드는 사람에게 다가가면 백발백중입니다!호랑이띠 (인)뱀과 호랑이는 서로 으르렁거리며 꼬이는 형국(형살)입니다. 의욕이 너무 앞서 잔실수를 하거나 구설수에 휘말릴 수 있으니, 대인관계에서 언행을 각별히 조심해야 합니다.1950년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고, 무리한 주말 등산은 피하세요.1962년생: 믿었던 사람에게 묘한 배신감을 느낄 수 있습니다. 비밀은 혼자만 간직하세요.1974년생: 외출 시 교통 정체나 가벼운 접촉 사고의 징조가 있으니 철저히 방어운전 하세요.1986년생: 자존심을 내세우다가 가족이나 연인과 냉전이 올 수 있습니다. 고개를 숙이세요.1998년생: 친구와 쓸데없는 자존심 싸움으로 절교 위기까지 올 수 있으니 말을 무조건 아끼세요.토끼띠 (묘)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 태워주느라 기운을 빼앗기는 형국입니다. 체력이 금방 떨어지고 피로감을 느낄 수 있으니, 늦잠을 자거나 조용히 에너지를 재충전하는 시간이 필요합니다.1951년생: 피로가 누적되어 컨디션이 저하될 수 있으니 영양가 있는 식사로 기력을 보충하세요.1963년생: 남의 일에 오지랖을 부리다 내 주말만 뺏깁니다. 철저히 내 일에만 집중하세요.1975년생: 마음은 바쁜데 몸이 따라주지 않아 답답합니다. 한 템포 푹 쉬어가는 여유를 가지세요.1987년생: 연인과 데이트 중 텐션이 떨어져 오해를 살 수 있으니 오늘은 짧고 굵게 만나세요.1999년생: 무리한 주말 알바나 활동으로 병이 날 수 있으니 일찍 귀가해 푹 쉬는 것이 최고입니다.용띠 (진)불(뱀)이 흙(용)을 단단하게 구워주는 형국이라 든든한 지원군을 얻습니다. 주변의 따뜻한 배려와 도움으로 꼬였던 문제가 해결되고 안정감을 듬뿍 느끼는 일요일입니다.1952년생: 대인관계가 아주 원만해져 동호회나 모임에서 중심적인 역할을 맡고 존경을 받습니다.1964년생: 좋은 정보나 긍정적인 제안을 듣게 됩니다. 다음 주를 위한 큰 그림을 그려보세요.1976년생: 배우자와의 금슬이 아주 좋아지고 가족 간에 훈훈한 화합이 완벽하게 이루어집니다.1988년생: 새로운 취미나 배움에 도전하기에 아주 훌륭한 날입니다. 아이디어가 쏟아집니다.2000년생: 친한 친구들과 만나 미래에 대한 건설적인 대화를 나누며 아주 즐거운 시간을 보냅니다.뱀띠 (사)자신의 날을 만났지만, 불이 두 개나 겹치니 화력이 너무 강합니다. 경쟁심이 지나치게 치솟거나 자기주장만 앞세우면 다툼이 생기니, 둥글게 양보하는 마음을 비워야 합니다.1953년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 주변의 의견을 부드럽게 경청하세요.1965년생: 가까운 지인이라도 섣부른 동업 제안이나 금전 거래는 정중히 거절하는 게 이득입니다.1977년생: 일요일인데도 업무 생각이나 경쟁심으로 스트레스를 받습니다. 뇌를 푹 쉬게 하세요.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 나의 잣대를 강요하면 이별의 불씨가 됩니다.2001년생: 충동적인 감정으로 한 섣부른 행동은 뼈저린 후회를 부릅니다. 감정을 꾹 누르세요.말띠 (오)뱀과 말은 같은 뜨거운 불의 기운으로 열정과 에너지가 철철 넘칩니다. 사교성이 최고조에 달해 대인관계가 폭넓어지고 유쾌한 만남이 이어지는 기분 좋은 하루입니다.1954년생: 반가운 옛 친구가 찾아오거나 멀리서 아주 반가운 소식이 들려옵니다.1966년생: 주말 영업을 하시는 분들은 생각지 못한 호황으로 바쁘고 즐거운 하루를 보냅니다.1978년생: 당신의 넘치는 매력을 발산할 기회가 옵니다. 모임의 분위기 메이커가 되어보세요.1990년생: 친구들이나 연인과의 나들이가 아주 큰 행운을 가져다줍니다. 무조건 외출하세요!2002년생: 솔로라면 가벼운 약속이나 모임에서 첫눈에 반할 이상형을 만날 수 있는 길일입니다.양띠 (미)불(뱀)이 흙(양)을 포근하게 안아주니 무척 안정적이고 평화로운 하루입니다. 일주일 동안 치열하게 노력한 만큼의 달콤한 대가가 따르는 정직하고 훌륭한 일요일입니다.1955년생: 컨디션이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 좋아하는 취미를 마음껏 즐기세요.1967년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 크게 상승합니다. 소소한 횡재수도 기대해 보세요.1979년생: 가족들을 위해 요리 솜씨를 발휘하거나 봉사하면 웃음꽃이 끊이지 않습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나, 썸 타는 관계가 연인으로 훌쩍 발전합니다.2003년생: 공부나 독서에 푹 빠지기 좋은 날입니다. 조용한 곳에서 차분하게 주말을 마무리하세요.원숭이띠 (신)뱀과 원숭이는 찰떡처럼 합(合)이 맞다가도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 시작은 아주 좋으나 끝에 가서 어긋날 수 있으니, 매사 맺고 끊음을 확실하게 해야 뒤탈이 없습니다.1956년생: 남의 일에 무심코 참견했다가 혼자 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척 넘어가세요.1968년생: 이성 문제나 헛소문으로 구설수에 오를 수 있으니 주말 술자리는 일찍 파하세요.1980년생: 계획이 잘 풀리는 듯하다가 막판에 엎어질 수 있습니다. 끝까지 긴장의 끈을 쥐세요.1992년생: 연인과 심하게 다투었다가 극적으로 화해하기를 반복합니다. 감정 소모를 줄이세요.2004년생: 친구와의 약속이 갑자기 변경되거나 바람을 맞을 수 있습니다. 쿨하게 넘기세요.닭띠 (유)뱀과 닭은 최상의 환상 파트너(삼합)입니다. 서로 눈빛만 봐도 아는 완벽한 호흡을 자랑하며, 재물운과 애정운을 양손에 모두 꽉 거머쥐는 대길의 휴일입니다.1957년생: 자녀에게 든든한 효도를 받거나 집안에 어깨가 으쓱해질 경사가 크게 생깁니다.1969년생: 생각하는 일마다 막힘없이 순조롭게 술술 풀리니 콧노래가 하루 종일 멈추지 않습니다.1981년생: 미혼이라면 진지하게 미래를 약속할 수 있는 훌륭한 배필을 만날 천재일우의 기회입니다.1993년생: 당신의 빛나는 능력과 매력을 마음껏 펼칠 수 있는 완벽한 무대가 짜잔 하고 열립니다.2005년생: 취미, 운동, 알바 등 무엇을 하든 칭찬을 듬뿍 듣고 뿌듯한 성취감을 깊이 맛봅니다.개띠 (술)뱀과 개는 서로 신경전을 벌이고 묘하게 엇나가는 관계(원진/귀문살)입니다. 이유 없이 짜증이 확 치밀어 오르고 상대방의 단점만 크게 보일 수 있으니, 혼자만의 시간이 절실합니다.1958년생: 스트레스를 애꿎은 가족에게 화풀이하지 마세요. 나중에 주워 담을 수 없게 됩니다.1970년생: 굳게 믿었던 지인이나 친구에게 섭섭한 마음이 듭니다. 오늘은 기대를 아예 접으세요.1982년생: 괜한 오해를 사거나 억울한 누명을 쓸 수 있으니 변명하기보다 조용히 자리를 피하세요.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 말을 내뱉을 수 있습니다. 입을 무겁게 하세요.2006년생: 집중력이 바닥을 치고 잡생각만 둥둥 떠다닙니다. 핸드폰을 끄고 무조건 푹 휴식하세요.돼지띠 (해)오늘은 뱀과 돼지가 정면으로 쾅 하고 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 싸움이라 크고 작은 사고수가 있고 다툼이 일어날 수 있으니 매사 양보하고 집에 머무는 것이 상책입니다.1959년생: 장거리 이동이나 여행은 가급적 미루는 것이 좋습니다. 낙상 및 안전사고에 각별히 주의하세요.1971년생: 친한 형제나 지인이라도 금전 거래는 절대 금물입니다. 빌려주지도, 빌리지도 마세요.1983년생: 사소한 의견 대립이 배우자와의 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 무조건 먼저 미안하다고 하세요.1995년생: 운전 시 화가 나는 일이 생겨도 절대 창문을 내리지 말고 부처님처럼 양보 운전하세요.2007년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있습니다. 감정이 식을 때까지 말을 아끼세요.