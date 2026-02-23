[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 9일 월요일(음력 1월 21일, 임오일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 9일 월요일(음력 1월 21일, 임오일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 말(임오)’의 날입니다. 넓은 호수(임수) 주변을 힘차게 달리는 흑마(오화)의 형상으로, 겉으로는 유연하고 차분해 보이지만 내면에는 뜨거운 열정과 뛰어난 순발력을 품고 있는 날입니다. 새로운 한 주를 시작하는 월요일, 역동적인 말의 기운을 받아 목표를 향해 힘차게 달려 나가는 하루가 되시길 바랍니다.쥐띠 (자)오늘은 물(쥐)과 불(말)이 정면으로 강하게 충돌하는 날(자오충)입니다. 주초부터 예기치 않은 변화나 스트레스가 생길 수 있으니, 무리하게 일을 추진하기보다는 현상 유지에 힘쓰는 것이 현명합니다.1948년생: 건강 관리에 적신호가 켜질 수 있으니 무리한 활동을 피하고 휴식을 취하세요.1960년생: 섣부른 투자나 새로운 계약은 손실을 부릅니다. 철저히 지갑을 단속하세요.1972년생: 직장에서 예상치 못한 변수나 부서 간의 마찰이 생길 수 있습니다. 유연하게 대처하세요.1984년생: 연인이나 부부 사이에 감정싸움이 커질 수 있습니다. 무조건 한 발 물러서서 양보하세요.1996년생: 충동적인 행동이나 기분 전환을 위한 과소비는 뼈저린 후회를 남깁니다.소띠 (축)말과 소는 서로 원망하고 예민해지는 관계(추오원진/탕화)입니다. 월요병과 겹쳐 이유 없이 짜증이 나고 우울해질 수 있으니, 감정 기복을 다스리고 마인드 컨트롤에 집중해야 합니다.1949년생: 가족이나 가까운 사람에게 서운한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 표현하지 마세요.1961년생: 믿었던 도끼에 발등 찍힐 수 있으니 중요한 비밀이나 금전 거래는 피해야 합니다.1973년생: 직장에서 억울한 오해를 살 수 있으나, 변명하기보다 조용히 넘기는 것이 낫습니다.1985년생: 자존심을 너무 내세우면 주변 사람들과 완전히 고립됩니다. 부드러운 미소를 유지하세요.1997년생: 집중력이 떨어지고 잡생각이 많아져 실수가 잦아집니다. 메모하는 습관을 들이세요.호랑이띠 (인)말과 호랑이는 아주 훌륭한 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 강한 추진력에 말의 활동력이 더해져, 월요일부터 가로막는 장애물 없이 거침없이 나아가는 대길의 날입니다.1950년생: 귀한 손님을 맞이하거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 활력이 돕니다.1962년생: 꼬였던 골칫거리가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 해결의 완벽한 실마리를 찾습니다.1974년생: 직장에서 리더십을 크게 인정받아 승진이나 포상 등 아주 좋은 기회가 찾아옵니다.1986년생: 활동적으로 움직일수록 행운과 재물운이 크게 따릅니다. 능동적으로 나서세요.1998년생: 새로운 도전을 두려워하지 마세요. 당신의 숨겨진 재능과 패기를 마음껏 발산할 때입니다.토끼띠 (묘)말과 토끼는 서로 엇나가는 관계(파살)입니다. 완벽하게 세운 계획이 갑자기 변경되거나 약속이 깨질 수 있으니, 짜증 내지 말고 유연한 대안을 준비하는 여유가 필요합니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 편안하게 먹는 것이 최고의 보약입니다.1963년생: 겉모습은 화려해 보이지만 막상 뚜껑을 열어보면 실속이 턱없이 부족할 수 있습니다.1975년생: 직장에서 예상치 못한 훼방꾼이 나타날 수 있으니 업무의 마무리를 철저하게 확인하세요.1987년생: 잦은 의견 대립으로 연인과의 사이가 서먹해질 수 있습니다. 따뜻한 말 한마디를 건네세요.1999년생: 남의 일에 오지랖을 부리다 나만 곤란해집니다. 철저히 내 학업과 업무에만 집중하세요.용띠 (진)불(말)이 흙(용)을 단단하게 구워주는 형국이라 든든한 지원군을 얻습니다. 주변의 따뜻한 배려와 윗사람의 적극적인 도움으로 월요일부터 안정감을 듬뿍 느끼며 순항합니다.1952년생: 대인관계가 아주 원만해져 어떤 모임에서든 중심적인 역할을 맡고 존경을 받습니다.1964년생: 좋은 정보나 긍정적인 제안을 듣게 됩니다. 이번 주를 위한 큰 그림을 그려보세요.1976년생: 배우자와의 금슬이 아주 좋아지고 가정 내에 훈훈한 평화와 화합이 이루어집니다.1988년생: 묵묵히 내실을 다져온 일에서 쏠쏠한 성과가 나타나기 시작합니다. 자신감을 가지세요.2000년생: 마음이 맞는 친구들과 건설적인 대화를 나누며 아주 유익하고 즐거운 시간을 보냅니다.뱀띠 (사)말과 뱀은 비슷한 뜨거운 불의 기운으로 열정이 넘쳐흐릅니다. 사교성이 최고조에 달하고 대인관계의 폭이 넓어지며, 동료들과 으쌰으쌰 힘을 모아 긍정적인 결과를 만들어냅니다.1953년생: 반가운 지인이 찾아오거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 웃음꽃이 핍니다.1965년생: 활발하게 활동 반경을 넓히고 새로운 인맥을 쌓으면 사업과 영업에 큰 도움이 됩니다.1977년생: 당신의 넘치는 매력과 실력을 발산할 기회가 옵니다. 분위기 메이커로 활약해 보세요.1989년생: 동료들과의 팀워크가 무서울 정도로 좋아집니다. 함께 머리를 맞대고 고민을 해결하세요.2001년생: 솔로라면 우연한 자리에서 첫눈에 반할 만한 매력적인 이상형을 만날 수 있는 길일입니다.말띠 (오)자신의 날을 만났지만, 불이 두 개나 겹치니 화력이 너무 강합니다(자형살). 경쟁심이 지나치게 치솟아 섣부른 결정을 내릴 수 있으니, 반드시 마음을 차분하게 가라앉혀야 합니다.1954년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 주변의 부드러운 조언을 흔쾌히 수용하세요.1966년생: 혈압 관리에 신경 쓰고, 욱하는 성질을 다스려야 스스로의 건강과 명예를 지킵니다.1978년생: 의욕이 너무 앞서 잔실수가 연발할 수 있습니다. 꼼꼼하게 서류와 문서를 두 번 확인하세요.1990년생: 연인에게 나의 잣대만 무리하게 강요하면 이별의 불씨가 됩니다. 배려심이 필요합니다.2002년생: 충동적인 감정으로 홧김에 내뱉은 말은 뼈저린 후회를 부릅니다. 입술을 꽉 깨무세요.양띠 (미)말과 양은 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 짝꿍(육합)입니다. 막혔던 흐름이 시원하게 뻥 뚫리며, 재물운과 명예운 모두 쑥쑥 상승하는 만사형통의 즐거운 월요일입니다.1955년생: 마음이 한없이 평온하고 근심 걱정이 봄눈 녹듯 시원하게 완벽히 사라집니다.1967년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 크게 상승합니다. 소소한 투자나 횡재수도 기대할 만합니다.1979년생: 직장에서 막혔던 묵은 과제들이 시원하게 해결되며 상사에게 큰 칭찬을 받습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 평생을 약속하는 깊은 대화를 나눕니다.2003년생: 지난주에 치열하게 노력한 만큼의 달콤하고 값진 보상을 받는 아주 정직한 하루입니다.원숭이띠 (신)불(말)이 쇠(원숭이)를 제련하는 형국이라 다소 피로감이나 심리적 압박을 느낄 수 있습니다. 단기간에 큰 성과를 내려고 무리하지 말고 현상 유지에 주력하는 것이 낫습니다.1956년생: 컨디션 관리에 각별히 유의하고, 무리한 외부 활동이나 저녁 약속은 가급적 취소하세요.1968년생: 금전적인 부탁이나 섣부른 보증은 정중하고 단호하게 거절하는 것이 내 재산을 지키는 길입니다.1980년생: 책임감이 무겁게 느껴져 어깨가 뻐근한 날입니다. 동료와 업무를 적절히 분담하세요.1992년생: 직장 상사나 윗사람에게 억울한 꾸지람을 들을 수 있으니 눈에 띄지 않게 묵묵히 행동하세요.2004년생: 월요병 탓에 공부나 일에 집중이 잘 안 되는 날입니다. 가벼운 스트레칭으로 머리를 식히세요.닭띠 (유)도화살(인기)의 기운이 겹쳐 사람들의 시선을 확 끌고 매력이 넘치는 날이지만, 불이 쇠를 녹이듯 스트레스도 동반됩니다. 화려함 뒤의 내실을 탄탄히 다져야 합니다.1957년생: 겉모습에 신경 쓰고 옷차림을 단정히 하면 아주 기분 좋은 만남이 성사됩니다.1969년생: 일주일의 시작부터 유흥이나 술자리에 빠지기 쉬우니 스스로 엄격한 절제력이 필요합니다.1981년생: 대인관계가 넓어지는 만큼 엉뚱한 구설수에 오를 수 있으니 가십거리에는 동조하지 마세요.1993년생: 연인과의 관계가 한층 깊어지거나 새로운 인연이 나타나는 등 애정운이 몹시 활발합니다.2005년생: 친구들과 어울려 즐거운 시간을 보내며 한 주의 스트레스를 경쾌하게 훌훌 날려버립니다.개띠 (술)말과 개는 아주 잘 맞는 사이(삼합)입니다. 눈빛만 봐도 통하는 협력자가 나타나고 진행하는 일마다 로켓을 단 듯 탄력을 받아 술술 풀리는 매우 좋은 운세입니다.1958년생: 오랜 친구나 뜻이 맞는 지인을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안을 얻습니다.1970년생: 문서 운이 유독 좋아 중요한 계약이나 매매, 합의가 매우 원만하게 척척 성사됩니다.1982년생: 직장에서 당신의 탁월한 능력을 인정받고 핵심적인 보직으로 한 단계 도약할 기회를 잡습니다.1994년생: 무조건 내 편이 되어주는 든든한 지원군이나 조력자를 얻어 자신감이 하늘을 찌릅니다.2006년생: 선생님이나 멘토의 뼈 있는 조언 덕분에 진로나 학업의 깊은 고민이 시원하게 해결됩니다.돼지띠 (해)물(돼지)과 불(말)이 보이지 않게 교감하는 형국(수화기제/암합)입니다. 겉으로는 조용해 보여도 뒤에서 남모르게 나를 도와주는 숨은 조력자 덕분에 위기를 스무스하게 넘기는 날입니다.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 돈이 들어오는 만큼 새어 나가는 곳도 많으니 지출 관리가 생명입니다.1971년생: 팽팽한 긴장감이 흐르는 바쁜 일상 속에서도 예상치 못한 도움을 받아 쏠쏠한 이익을 챙깁니다.1983년생: 직장 동료와 불필요하게 경쟁하기보다 적절히 양보하고 화합하는 것이 최종적으로 큰 이득입니다.1995년생: 겉치레보다는 나만의 내실을 다지는 데 집중하세요. 묵묵히 실력을 키우면 반드시 빛을 봅니다.2007년생: 다른 사람들의 시선에 얽매이지 말고, 내가 옳다고 생각하는 목표를 향해 조용히 전진하세요.