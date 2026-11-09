‘윤식당’ 촬영지서 성폭행한 한국인 남성…피해자는 정신과 입원

인니 길리섬서 성폭행한 한국인 남성 ‘징역 8개월’

피해자는 한국인 여성…현지 검찰, 항소 여부 검토

인도네시아 휴양지 길리섬. 기사와 직접적인 관련 없음. AFP 뉴스1

인도네시아의 유명 휴양지인 길리섬에서 한국인 여성을 성폭행한 한국인 남성이 징역형을 선고받았다. 현지 검찰은 항소 여부를 검토 중이다.9일(현지시간) 인도네시아 국영 안타라 통신 등에 따르면 인도네시아 누사틍가라바랏주 마타람지법은 성폭력 범죄에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 한국인 남성 A씨에게 징역 8개월과 벌금 2000만 루피아(약 150만원)를 선고했다.A씨는 지난 4월 11일 누사틍가라바랏주 길리 트라왕안섬에 있는 한 숙박시설에서 한국인 여성 B씨를 성폭행한 혐의를 받는다.A씨와 B씨는 같은 숙박시설에서 만나 처음 알게 된 사이로, A씨는 늦은 밤 B씨의 객실에 침입해 범행을 저지른 것으로 전해졌다.B씨는 길리 트라왕안섬 인근에 있는 주인도네시아 한국대사관 발리 분관에 도움을 요청한 뒤 현지 경찰에 신고했다.신고를 접수한 현지 경찰은 즉시 수사에 착수하는 한편 출입국 관리 당국과 공조해 A씨의 출국을 금지했다. A씨는 사건 발생 약 일주일 후 한국으로 돌아가려다 발리 응우라라이 국제공항에서 붙잡혔다.이번 판결은 검찰의 구형량에 크게 못 미치는 수준이다. 앞서 현지 검찰은 결심 공판에서 A씨에게 징역 8년을 구형했다. 검찰은 항소 여부를 검토할 계획이다.피해자는 현지에서 일부 수사가 제대로 이뤄지지 않았으며, 법원이 선고한 형량도 터무니없이 가볍다고 반발했다.피해자 B씨는 “사건이 발생한 직후 몸을 씻지도 못한 채 14시간 넘게 강도 높은 조사를 받으며 수사에 적극적으로 협조했는데도 현장에서 핵심 증거가 될 수 있는 유전자 정보(DNA) 검사조차 시행되지 않았다”고 연합뉴스에 전했다.그러면서 “1심 법원은 피고인이 아직 젊고 초범이라는 이유 등으로 검찰 구형량에 한참 못 미치는 가벼운 형을 선고했다”며 “사건 후 정신과 병동에 입원하는 등 극심한 트라우마를 겪었고 일상도 무너졌다”고 토로했다.인도네시아 성폭력 범죄에 관한 법률에 따르면 성폭행 피의자에게는 최대 징역 12년과 벌금 3억 루피아(약 2200만원)를 선고할 수 있다.A씨는 경찰에 체포된 이후 약 6개월 동안 구금돼 있는 것으로 전해졌다. 이번 판결대로라면 A씨는 오는 12월 석방될 것으로 예상된다는 게 현지 언론 설명이다.한편 길리 트라왕안섬은 스노클링과 다이빙을 즐길 수 있는 유명 휴양지로, 한국에서는 TV 예능 프로그램 ‘윤식당’의 촬영지로 알려진 곳이다.윤예림 기자