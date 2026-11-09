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여자친구 흉기로 찌르고 “살해했다” 자수…20대 남성 긴급체포

윤예림 기자
입력 2026 11 09 09:54 수정 2026 11 09 10:32
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


충북 청주에서 여자친구를 흉기로 살해한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

9일 경찰 등에 따르면 청주청원경찰서는 전날 살인 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급체포했다.

A씨는 전날 오후 6시쯤 청주시 청원구 율량동의 한 아파트에서 여자친구인 20대 여성 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

A씨는 범행 직후 경찰에 “여자친구를 살해했다”며 직접 신고한 것으로 전해졌다. 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 체포했다.

B씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

A씨는 경찰 조사에서 “여자친구와 말다툼을 벌이다 홧김에 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

윤예림 기자
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