“당장 송금해” 사장 말에 돈 보냈는데 ‘반전’…1700억 털렸다 [월드픽]

전화 관련 이미지. 아이클릭아트

휴대전화 관련 이미지. 아이클릭아트

휴대전화 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

미국에서 인공지능(AI)으로 기업 최고경영자(CEO)와 변호사의 목소리를 복제해 기업들을 속이고 1억 2900만 달러(약 1759억원)를 가로챈 혐의로 3명이 기소됐다.8일(현지시간) 미 뉴욕타임스(NYT)는 뉴욕 남부연방검찰청이 지난 5일 공개한 기소장을 인용해 이들이 2024년 7월부터 약 18개월 동안 같은 수법으로 범행을 저질렀다고 보도했다.검찰에 따르면 이들은 미국과 유럽 기업의 회계·재무 담당 직원들에게 먼저 이메일을 보낸 뒤, AI로 복제한 CEO의 목소리로 전화를 걸어 비밀리에 진행해야 하는 거래라며 즉시 송금할 것을 요구했다.이후 대형 로펌 소속 변호사를 사칭한 공범이 다시 연락해 송금 절차를 진행했다. 이들은 CEO의 얼굴과 목소리를 본뜬 딥페이크 영상으로 화상통화까지 시도한 것으로 조사됐다.실제로 미주리주의 한 병원 체인 회계 담당자는 평소 익숙하게 듣던 CEO의 목소리로 기밀 사안이니 서둘러 돈을 보내라는 전화를 받았다. 뒤이어 변호사를 사칭한 인물의 연락까지 받자 의심 없이 송금했고, 결국 480만 달러(약 65억원)를 잃었다.이 밖에도 영국 핀테크 기업이 1160만 달러(약 158억원), 플로리다주의 반려동물 사료업체가 520만 달러(약 71억원), 매사추세츠주의 뮤추얼펀드 운용사가 460만 달러(약 63억원)의 피해를 봤다.검찰은 이들이 범행에 활용한 ‘변호사 통화’라는 제목의 손글씨 대본도 확보했다. 대본에는 규제 관련 용어와 내부자거래 위험 등을 언급해 직원들을 압박하고, 통화 내용을 다른 동료에게 알리지 못하도록 하는 방법이 적혀 있었다.기소된 피고인은 이스라엘 국적의 샤론 하잔(54)과 가이 시트리트(42), 영국에 거주하는 제이컵 솔(41)이다. 이들은 지난 6~9월 스페인과 영국에서 차례로 체포됐으며, 현재 미국 송환을 기다리고 있다.이들에게는 전신사기와 가중 신원도용, 자금세탁 등의 혐의가 적용됐다. 전신사기와 자금세탁 혐의는 각각 최고 징역 20년형에 처할 수 있다.검찰은 이들이 가로챈 돈을 가상화폐로 바꿔 나눠 가졌다고 밝혔다. 특히 하잔은 최근 3년간 4억 달러(약 5455억원)가 넘는 돈을 세탁했다고 자랑했으며, 자금 세탁업자들 사이에서 “내가 세계 최고다”라고 주장한 것으로 알려졌다.AI를 악용한 사기는 빠르게 늘고 있다. 미 연방수사국(FBI)에 접수된 AI 관련 사기 신고는 지난해 2만 2000건을 넘어섰으며, 피해액은 8억 9000만 달러(약 1조 2000억원)에 달했다.NYT는 AI를 이용한 사칭 범죄가 더는 전문 기술자들만 벌일 수 있는 일이 아니라고 지적했다. 누구나 손쉽게 사용할 수 있을 정도로 기술의 진입 장벽이 낮아졌다는 것이다.딥페이크 전문가인 해니 퍼리드 미국 다트머스대 교수는 “최신 노트북 한 대만 있으면 1분이 채 안 되는 음성만으로도 특정인의 목소리를 복제할 수 있다”며 “얼굴 사진 한 장으로 실제 인물처럼 보이는 가짜 영상도 만들 수 있다”고 설명했다.이어 “사람들의 가짜 영상 판별 능력은 무작위로 답을 고르는 수준을 조금 웃도는 정도”라며 “두어 달 전 한 CEO는 ‘이제 끝이다. 앞으로 모든 일을 직접 만나서 처리하겠다’고 말하기도 했다”고 전했다.하승연 기자