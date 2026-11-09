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자꾸만 사라지는 ‘여학생들 깔창’…그놈 집에서 쏟아져 나왔다 [이런 日이]

윤예림 기자
입력 2026 11 09 21:01 수정 2026 11 09 21:01
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일본에서 학교에 침입해 여학생들의 깔창을 훔친 30대 남성이 붙잡혀 충격을 주고 있다. 남성이 훔친 깔창들. 튤립 TV 보도화면 캡처
일본에서 학교에 침입해 여학생들의 깔창을 훔친 30대 남성이 붙잡혀 충격을 주고 있다. 남성이 훔친 깔창들. 튤립 TV 보도화면 캡처


일본에서 학교에 침입해 여학생들의 깔창을 훔친 30대 남성이 붙잡혀 충격을 주고 있다.

9일 요미우리신문 등 일본 언론에 따르면 일본 도야마지검은 35세 남성 A씨를 절도 등의 혐의로 지난 6일 기소했다.

A씨는 지난달 16~17일 도야마현 다카오카 시내의 한 공립 중학교에 침입해 신발장에서 학생의 실내화 깔창 8개를 훔친 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 조사에서 “중학생 때부터 깔창을 훔치기 시작해 약 2년 전부터 본격적으로 훔치게 됐다”며 “야간에 잠기지 않은 출입구를 찾아 (학교에) 침입했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

일본에서 학교에 침입해 여학생들의 깔창을 훔친 30대 남성이 붙잡혀 충격을 주고 있다. 남성이 훔친 깔창들. 튤립 TV 보도화면 캡처
일본에서 학교에 침입해 여학생들의 깔창을 훔친 30대 남성이 붙잡혀 충격을 주고 있다. 남성이 훔친 깔창들. 튤립 TV 보도화면 캡처


다카오카시에 있는 A씨의 자택에서는 깔창 451개가 발견됐으며, 모두 여학생의 것이었다. 훔친 깔창은 수납장이나 가방 안에 보관하고 있었다.

경찰은 A씨가 자신의 욕구를 채우기 위해 깔창을 모은 것으로 보고 있다.

특히 A씨는 인터넷이나 TV를 보고 범행 대상을 정한 것으로 나타났다. 대부분의 피해 학생들은 TV 프로그램에 출연하거나, 부활동 성적 우수자 명단 등 인터넷에 이름 등이 노출된 경험이 있는 것으로 전해졌다.

일본에서 학교에 침입해 여학생들의 깔창을 훔친 30대 남성이 붙잡혀 충격을 주고 있다. 남성이 호송되는 모습. 튤립 TV 보도화면 캡처
일본에서 학교에 침입해 여학생들의 깔창을 훔친 30대 남성이 붙잡혀 충격을 주고 있다. 남성이 호송되는 모습. 튤립 TV 보도화면 캡처


경찰은 현 내외의 초·중·고등학교 최소 30곳 이상의 여학생들이 피해를 본 것으로 보고, 추가 여죄가 있는지 등을 조사하고 있다.

윤예림 기자
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