중국 여행에 필수? “빈대 나온 호텔 피하세요”…20만명 몰렸다 [월드픽]

중국서 빈대 출몰 호텔 공유 앱 인기

이용자 20만명 몰려…허위 신고 논란도

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

호텔 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

빈대 관련 이미지. 위키피디아

중국에서 빈대 출몰 신고가 접수된 호텔을 지도에 표시하는 앱이 인기를 끌고 있다. 다만 이용자가 클릭 한 번으로 호텔을 빈대 출몰 장소로 등록할 수 있어 호텔 측의 반발과 허위 신고 논란도 일고 있다.9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 9월 21일 출시된 이 앱은 현재까지 이용자 20만명을 모았다. 중국 전역에서 빈대가 발견됐다는 신고가 접수된 호텔은 600곳이 넘는다.이용자는 호텔에서 빈대를 발견했다고 주장하면 지도에 해당 호텔을 표시할 수 있다. 등록된 정보는 다른 이용자에게도 공개된다.일부 호텔은 사실과 다른 내용이 등록됐다며 억울함을 호소하고 있다. 한 현지 매체에 따르면 호텔들은 빈대 출몰 사실이 없다며 앱 운영자에게 이의를 제기하고 있다.앱을 만든 사람은 ‘AI 메이커’라는 이름으로 활동하는 왕씨다. 제조업체에서 엔지니어로 일하는 그는 지난 7월 인공지능(AI)을 활용해 코딩을 시작하기 전까지 프로그래밍 경험이 전혀 없었다.왕씨는 올여름 이사하던 중 벌레에게 물린 일을 계기로 빈대 신고 지도를 만들었다고 밝혔다.그는 “현재 빈대가 발견된 호텔에 관한 정보가 여기저기 흩어져 있어 소비자들이 해당 호텔을 찾고 피하는 데 많은 시간과 노력을 들여야 한다”며 “이는 소비자의 알 권리를 해치는 일”이라고 설명했다.초기에는 빈대가 나왔다는 이용자의 주장만으로 호텔을 지도에 등록할 수 있었고, 사진 등 증거를 제출할 필요도 없었다. 이 때문에 호텔들의 항의가 잇따랐고, 앱은 지난 10월 한 주 동안 두 차례 운영이 중단됐다.왕씨는 이후 제도를 개선해 이용자가 빈대 사진 등 증거 자료를 제출하도록 했다. 신고 내용은 왕씨가 직접 검토한 뒤 지도에 반영된다. 사진 속 벌레가 실제 빈대인지 판단하기 어려운 경우에는 보통 다른 두 사람에게도 확인을 요청한다고 한다.앱에는 빈대와 일반적인 벌레를 구별하고 벌레에게 물렸을 때 나타나는 자국을 확인할 수 있는 안내 그림도 올라와 있다.왕씨는 “나는 단지 이 앱을 만든 사람일 뿐”이라며 “대중이 정보 수집과 검토에 함께 참여하도록 하는 것이 목표”라고 말했다.현재까지 이의를 제기한 호텔은 4곳이다. 이들은 사업자등록증과 방역 작업 사진, 외부 전문기관의 소독 기록 등을 제출하며 빈대 출몰 표시를 삭제해 달라고 요청했다.베이징 도심에 있는 광저우 맨션 호텔도 이 가운데 한 곳이다. 호텔 관계자에 따르면 한 투숙객은 4박 숙박 중 빈대에게 물렸다고 주장하며 3000위안(약 60만원)의 환불을 요구했다.이후 해당 투숙객은 소셜미디어(SNS)에 경험담을 올리고 왕씨의 앱에도 호텔을 신고했다.이에 호텔 측은 외부 방역업체에 의뢰해 투숙객이 머물렀던 객실과 무작위로 선정한 객실 23곳을 점검했다. 그 결과 빈대나 알은 발견되지 않았다.호텔 관계자는 “점검 결과와 방역 기록을 앱의 이의 제기 창구에 제출했고, 신청이 받아들여져 빈대 출몰 표시가 삭제됐다”고 말했다.왕씨는 “모든 호텔이 방역을 소홀히 한다고 볼 수는 없다”며 “꼼꼼하게 소독하고 해충을 관리한다면 안심하고 묵을 수 있다. 호텔들도 정기적으로 방역할 의향이 있을 것”이라고 말했다.다만 법률 전문가들은 앱의 정보 관리가 더욱 엄격해져야 한다고 지적했다. 베이징 진두법률사무소의 린페이란 변호사는 호텔 빈대 출몰 정보가 온라인상에 퍼질 경우 호텔의 평판을 둘러싼 법적 분쟁으로 이어질 수 있다고 우려했다.린 변호사는 앱 운영자가 관련 정보가 법규를 준수하는지 확인하는 절차를 강화해야 한다고 강조했다. 이용자에게 신고 내용이 사실임을 보증하는 동의서를 받는 한편, 벌레의 종류를 판별할 수 있는 전문가도 검토 과정에 참여시켜야 한다고 제안했다.하승연 기자