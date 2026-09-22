매일 먹었는데 신장 망치고 있었다…“당장 치워라” 영양사가 경고한 ‘이 음식’ [라이프]

인공지능 도구로 만든 자료사진. 서울신문

바쁜 아침에 간편하게 챙겨 먹는 단백질셰이크나 즉석 샌드위치가 신장 건강에는 부담이 될 수 있다는 지적이 나왔다. 특히 신장 기능이 떨어졌거나 고혈압·당뇨병이 있는 사람이라면 단백질이나 나트륨, 첨가당이 지나치게 많은 가공식품을 반복적으로 먹는 습관에 주의할 필요가 있다.미국 건강·영양 매체 이팅웰(EatingWell)은 지난 19일(현지시간) 신장결석 전문 영양사 멜라니 베츠와 신장 전문 영양사 린지 뒤샤름(Lindsay Ducharme)의 조언을 토대로 신장 건강을 위해 주의할 아침 메뉴 5가지를 소개했다.첫 번째는 ▲이다. 이들 식품은 나트륨 함량이 높은 데다 일부 제품에는 인산염 계열 첨가물이 들어간다. 나트륨을 지나치게 섭취하면 혈압이 높아질 수 있고, 고혈압은 신장 기능을 떨어뜨리는 주요 위험 요인이다.두 번째는 ▲다. 단백질을 간편하게 보충할 수 있어 운동이나 체중 관리 목적으로 많이 찾지만, 신장 기능이 떨어진 사람에게는 필요 이상의 단백질 섭취가 부담이 될 수 있다. 단백질이 분해되는 과정에서 생긴 노폐물을 배출하는 것도 신장의 역할이기 때문이다. 만성콩팥병 환자는 신장 기능에 따라 적절한 단백질 섭취량을 조절할 필요가 있다.세 번째는 ▲다. 특히 치즈나 가공육을 함께 넣은 샌드위치는 한 끼만으로도 적지 않은 나트륨을 섭취하게 될 수 있어 성분표를 확인하는 것이 좋다.네 번째는 ▲다. ‘건강식’ 이미지가 강하지만 시판 제품에는 첨가당이 상당량 들어갈 수 있다. 첨가당을 장기간 많이 섭취하면 체중 증가와 혈당 조절에 악영향을 줄 수 있으며, 비만과 당뇨병은 만성콩팥병의 주요 위험 요인으로 꼽힌다.다섯 번째는 ▲다. 과일이라는 이유만으로 건강식으로 볼 수는 없다. 특히 설탕을 추가한 제품은 당 섭취량을 빠르게 늘릴 수 있고, 과일을 통째로 먹을 때보다 식이섬유 섭취도 적다. 전문가들은 이런 음료 대신 생과일이나 첨가당이 적은 제품을 선택할 것을 권했다.대안은 가공식품 비중을 줄이는 것이다. 전문가들은 가능한 한 직접 조리한 음식을 먹고, 가공육 섭취를 줄이는 대신을 권했다. 다만 신장질환자는 신장 기능과 검사 결과에 따라 적절한 식단이 달라질 수 있어 의료진과 상의하는 것이 좋다.한편 식품의약품안전처가 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과 2023년 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3136㎎으로, 세계보건기구(WHO) 권고 기준인 하루 2000㎎ 미만의 약 1.6배였다. 2011년 4789㎎과 비교하면 34.5% 줄었지만 아직 권고 수준을 크게 웃돈다.권윤희 기자