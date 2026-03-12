“월세 65만원이면 베팅”…‘1억 광고설’ 김선태 사무실 공개

유튜브 ‘김선태’ 캡처

‘광고 단가 최대 1억원’설이 돌고 있는 ‘전 충주맨’ 김선태 씨가 월세 65만원짜리 사무실을 공개했다.김 씨는 11일 자신의 유튜브 채널 ‘김선태’를 통해 충주에 마련한 사무실을 소개하는 영상을 올렸다.영상에서 김 씨는 “월세 65만원이면 충주에서 아주 싼 편은 아니다”라며 “햇빛도 잘 들어오고 상태가 마음에 들어 계약했다”고 밝혔다.이어 “원래는 원룸을 생각했는데 나중에 직원이 생길 수도 있어 공간이 분리된 곳을 선택했다”며 “어떻게 보면 베팅이다. 따서 갚을 수 있을까 고민되기도 하고 미래의 걸 당겨온 느낌”이라고 했다.김 씨는 사무실 공개가 협찬을 유도하려는 의도는 아니라고 선을 그었다.그는 “사무실 물건이나 용품 지원은 받지 않겠다”며 “혹시 냉장고 채워달라는 의미로 보일까 봐 말씀드리지만 선물은 필요 없다. 차라리 광고를 달라”고 웃으며 말했다.해당 영상은 공개 약 13시간 만인 12일 오전 7시 기준 조회 수 216만회를 넘겼다.충북 충주시청 주무관으로 근무하며 시 유튜브 채널 ‘충TV’를 운영해 온 김 씨는 지난달 13일 사직서를 제출했다.이후 개설한 개인 유튜브 채널은 이틀 만에 구독자 100만명을 돌파했고, 지난 3일 올린 첫 영상은 8일 만에 조회 수 899만회를 기록했다.한편 온라인에서는 ‘김선태 유튜브 채널 소개서’라는 문서가 확산하며 화제를 모았다.해당 문서에는 콘텐츠 협업 단가가 월 계약 기준 ▲브랜디드 콘텐츠와 하이라이트 쇼츠 1억원 ▲브랜디드 콘텐츠 8000만원 ▲단독 쇼츠 5000만원 ▲단순 PPL 3000만원 등으로 제시된 것으로 알려졌다.다만 해당 문서가 실제 김선태측에서 작성된 것인지는 확인되지 않았다.온라인뉴스부