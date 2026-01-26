원작 독자들 “예고편만 봐도 눈물”…넷플릭스가 소설 원작으로 제작한 ‘한국 영화’

독자들에게 많은 사랑을 받았던 소설 ‘죽은 왕녀를 위한 파반느’를 원작으로 하는 넷플릭스 영화 ‘파반느’가 공개 전부터 원작 독자들의 눈물샘을 자극하며 큰 기대를 모으고 있다.넷플릭스 영화 ‘파반느’는 오는 2월 20일 공개된다. 이 작품은 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛을 비춰주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 2009년 출간된 박민규 작가의 베스트셀러 소설 ‘죽은 왕녀를 위한 파반느’를 원작으로 한다.연출은 앞서 ‘삼진그룹 영어토익반’, ‘탈주’ 등에서 차가운 현실에 놓인 청춘들의 이야기를 풀어내며 연출력을 인정받은 이종필 감독이 맡았다.주연 배우로는 고아성, 변요한, 문상민 등이 출연한다.고아성은 극 중 음울한 인상 때문에 사람들의 불편한 시선을 받고, 이를 피해 눈에 띄지 않으려 애쓰며 마음을 닫고 살아온 백화점 직원 미정 역을 맡았다.변요한은 미정과 함께 백화점 주차장에서 일하며 독특한 유대로 버팀목 같은 역할을 하는 요한 역으로 분했으며, 문상민은 꿈을 접고 백화점에서 아르바이트를 하며 그곳에서 만난 미정에게 특별한 감정을 느끼는 경록을 연기한다.지난 23일 넷플릭스가 공개한 ‘파반느’의 예고편은 각기 다른 상처를 품은 세 청춘의 모습을 담아내 눈길을 끌었다.예고편에서 경록은 어두컴컴한 주차장에서 만난 미스터리한 여자 미정을 궁금해한다. 요한은 미정의 별명이 직원들 사이에서 공룡이라고 설명한다. 경록은 그런 미정에게 눈길이 가는 자신을 발견한다. “그해 여름, 그는 태어나 처음으로 사랑에 빠졌다”는 요한의 대사가 이어지며 그들 간의 로맨스 관계가 펼쳐질 것을 암시한다.요한은 미정과 경록이 가까워질 수 있도록 적극적으로 나서며 특유의 재치와 익살로 유쾌한 웃음을 자아낸다. 두 사람은 서로를 조금씩 알아가며 사랑을 시작하는 연인의 풋풋한 설렘을 전한다. 후반부에는 ‘모든 사랑은 오해다. 역시나 누군가를 사랑하고 사랑해야 할 당신을 위해’라는 문구가 등장해 ‘파반느’만의 달콤하고도 쌉싸름한 멜로 감성을 예고한다.예고편이 공개되자 온라인에서는 뜨거운 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 “예고편만 봐도 명작 느낌이 난다”, “자극적이지 않고 순수함이 느껴지는 영화 같아서 보고 싶다”, “출연 배우 라인업이 좋아서 더 궁금해진다” 등 영화에 대한 기대감을 내비쳤다.또 “소설 읽고 통곡했던 게 기억난다. 벌써 눈물이 날 것 같다”, “감명 깊게 읽은 소설이라 영화도 기대된다”, “원작을 어떻게 영화로 풀어냈을지 궁금하다” 등 원작과 관련한 반응도 잇따랐다.팍팍한 현실을 살아가는 이들에게 잊고 있던 사랑의 감정을 전하며 담담한 위로와 따듯한 응원을 건네는 ‘파반느’는 오는 2월 20일 공개된다.최종범 인턴기자