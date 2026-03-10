이자은 “소속사 사장이 덮쳐…호텔에 감금” 방송서 고백

CBS ‘새롭게하소서’ 배우 이자연 캡처

배우 이자은이 과거 소속사 관계자에게 성폭행 시도를 당하고 감금에 가까운 생활을 했다고 고백했다.9일 유튜브 채널 ‘새롭게하소서CBS’에는 ‘가스라이팅, 스폰서(?), 감금 이 모든 어둠을 뚫고’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 MC 주영훈이 “뉴스에 나올 법한 일들의 주인공이라고 들었다. 많은 일을 겪었다고 하더라”고 묻자 이자은은 “저는 영화를 찍고 싶은 사람이지 영화 같은 삶을 살고 싶지 않았는데 영화 같은 삶을 살았다”며 힘들었던 과거를 털어놨다.이자은은 경제적으로 어려웠던 데뷔 초 상황도 언급했다. 그는 “소극장 뮤지컬로 데뷔했는데 3개월 동안 한 푼도 받지 못하고 매일 공연했다”고 말했다.이자은은 “대표라는 사람이 ‘이 세계는 혼자 열심히 한다고 되는 게 아니다. 힘이 필요하다’며 스폰서 이야기를 꺼냈다”고 말했다.이어 “사무실에서 갑자기 블라인드를 내리더니 ‘스폰서를 붙여주기 전에 너를 검증해야 한다. 몸을 확인해야 하지 않겠느냐’며 옷을 벗기려 했다”며 “자기도 옷을 벗고 다가왔다. 너무 무서워 울면서 하지 말라고 했지만 억지로 덮쳤다”고 주장했다. 그는 “울면서 도망쳐 나왔다”고 덧붙였다.이자은은 이후 또 다른 인물과 계약을 맺었다가 감금과 비슷한 상황을 겪었다고도 밝혔다. 그는 “그 사람이 기획사를 인수할 것이라며 계약서를 쓰자고 했다. 생활비와 숙소, 차 등을 지원해 준다고 했다”며 “처음에는 신사적이고 멋진 사람처럼 보였다”고 말했다.그러나 이후 상황이 달라졌다고 했다. 이자은은 “주변에 조폭들이 많았고 무서운 말을 자주 했다”며 “약속은 지켜진 것이 없었다”고 말했다.그는 “갈 곳이 없는 상황에서 숙소를 제공해 준다며 호텔을 잡아줬다. 처음에는 연예인 삶이 이런 건가 싶었다”며 “하지만 이후 외부 활동을 막고 독립영화 출연도 못 하게 했다. 그때부터 감금 같은 생활이 시작됐다”고 말했다.또 “호텔에는 감시자가 있었고 제가 누구를 만났는지 이미 다 알고 있었다”며 “음식에 약을 탔다는 이야기도 들었다”고 주장했다.결국 그는 호텔을 벗어나기로 결심했다고 했다. 이자은은 “무작정 뛰쳐나왔다. 누가 따라올 것 같아 너무 무서웠다”며 “가스라이팅을 당했고 망상도 심해져 현실인지 꿈인지 헷갈릴 때가 많았다”고 말했다.이어 “집에 돌아온 뒤에도 한 달 정도 정상적인 생활을 하지 못했다”며 “혹시 그 사람이 집에 들어올까 봐 식칼을 꺼내놓고 잠을 잤다. 실제로 협박도 받았다”고 밝혔다.온라인뉴스부