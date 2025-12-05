[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 6일

48년생 : 인간관계에서 신중함이 필요하다.60년생 : 건강 회복과 휴식이 우선이다.72년생 : 서두르기보다 한 번 더 확인하라.84년생 : 계획이 어긋날 수 있으니 조절하라.96년생 : 감정적인 판단은 손해를 부른다.49년생 : 내실을 다지면 운이 열린다.61년생 : 주변의 말에 흔들리지 마라.73년생 : 크게 성공할 운이 포진한다.85년생 : 자존심보다 실속을 선택해야 길하다.97년생 : 감정 기복이 크니 마음을 다스리라.호랑이50년생 : 자신의 분수를 지키는 것이 안전하다.62년생 : 무리하면 손실 크게 온다.74년생 : 부모님께 연락하면 운이 풀린다.86년생 : 남의 말에 쉽게 흔들리지 마라.98년생 : 기초를 단단히 하면 기회가 온다.토끼51년생 : 사람을 잘 가려 사귀어라.63년생 : 가족과 관련된 소식이 온다.75년생 : 경솔한 행동은 후회를 부른다.87년생 : 뜻한 바가 이루어지니 흐름이 좋다.99년생 : 선택의 순간, 조용히 내면을 보라.52년생 : 현재의 안정이 가장 중요하다.64년생 : 재정적으로 도움을 주거나 받는다.76년생 : 새로운 도전은 조금 미루는 것이 유리하다.88년생 : 어른의 조언을 받아들이는 것이 길하다.00년생 : 급하게 움직이면 손해가 생긴다.53년생 : 지나친 친분 관계를 조심하라.65년생 : 오늘 시작하는 일은 잘 풀린다.77년생 : 재물과 명예가 함께 오는 날이다.89년생 : 소득이 생겨 기분 좋은 하루.01년생 : 말보다 행동이 신뢰를 만든다.54년생 : 문서·금전으로 작은 이득이 있다.66년생 : 서두르지 말고 천천히 준비하라.78년생 : 일이 순조롭게 추진된다.90년생 : 사람운과 재물운이 들어온다.02년생 : 선택의 순간, 겸손이 복을 부른다.43년생 : 신수가 편안하고 마음이 가볍다.55년생 : 가까운 사람으로부터 도움받는다.67년생 : 서두를수록 결과가 멀어진다.79년생 : 웃음과 기쁨이 함께하는 날.91년생 : 감정을 안정시키는 것이 최우선.원숭이44년생 : 운이 열려 이득이 크게 생긴다.56년생 : 답답했던 일이 풀린다.68년생 : 주변의 칭찬과 인정을 받는다.80년생 : 마음의 균형이 필요하다.92년생 : 주변 정리를 할 때가 왔다.45년생 : 기대를 줄일수록 마음이 편하다.57년생 : 오늘의 하루가 매우 귀하다.69년생 : 보람 있는 성과가 생긴다.81년생 : 너무 큰 포부는 피로만 쌓인다.93년생 : 목표를 현실적 수준으로 조정하라.46년생 : 작은 재물이나 선물이 들어온다.58년생 : 경솔함을 피해야 손해가 없다.70년생 : 귀인이 나타나 도와준다.82년생 : 즐거운 만남이 행운을 가져온다.94년생 : 마음을 비우면 운이 열린다.돼지47년생 : 멀리서 반가운 소식이 온다.59년생 : 기회를 놓치지 마라.71년생 : 소망이 이루어지고 재복이 따른다.83년생 : 서두르면 손해가 생긴다.95년생 : 내일이 더 좋으니 오늘은 조용히 준비하라.