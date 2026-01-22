[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 25일 일요일(음력 12월 7일, 기해일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 1월 25일 일요일(음력 12월 7일, 기해일)의 띠별 운세입니다.오늘은 ‘황금 돼지(기해)’의 날입니다. 풍요롭고 유연한 기운이 감도는 날로, 한 주를 마무리하며 맛있는 음식을 먹거나 편안한 휴식을 취하기에 더할 나위 없이 좋은 일요일입니다.쥐띠 (자)주변 사람들과의 조화가 중요한 날입니다. 혼자 튀려 하기보다 분위기에 맞추는 것이 이득입니다.1948년생: 건강을 과신하지 말고 충분한 휴식을 취하는 것이 보약입니다.1960년생: 자녀나 아랫사람과 대화가 잘 통하니 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.1972년생: 금전적인 여유가 생기거나 뜻밖의 선물을 받을 수 있습니다.1984년생: 내일의 업무를 위해 오늘은 일찍 귀가하여 에너지를 충전하세요.1996년생: 연인과 사소한 다툼이 생길 수 있으니 자존심을 조금만 내려놓으세요.소띠 (축)성실함이 빛을 발하는 날입니다. 묵묵히 자신의 일을 하면 주변에서 인정을 받게 됩니다.1949년생: 옛 친구를 만나 회포를 풀거나 반가운 연락이 옵니다.1961년생: 집안에 손 볼 곳이 있다면 오늘 처리하는 것이 좋습니다.1973년생: 가족과 함께하는 시간이 행운을 가져다줍니다. 외식을 추천합니다.1985년생: 새로운 취미나 배울 거리를 찾아보기에 좋은 날입니다.1997년생: 짝사랑하던 상대에게 마음을 전하면 좋은 반응을 기대할 수 있습니다.호랑이띠 (인)마음이 다소 불안정할 수 있습니다. 중요한 결정은 잠시 미루고 안정을 취하세요.1950년생: 남의 말에 휘둘리지 말고 주관을 뚜렷하게 가지세요.1962년생: 이동수가 있으나 장거리 운전은 피하는 것이 좋습니다.1974년생: 부부 사이에 갈등이 생기면 먼저 사과하는 것이 이기는 길입니다.1986년생: 예상치 못한 지출이 생길 수 있으니 비상금을 준비하세요.1998년생: 친구들과의 약속보다는 혼자만의 시간을 갖는 것이 유리합니다.토끼띠 (묘)창의력이 샘솟고 감수성이 풍부해지는 날입니다. 문화생활을 즐기기에 딱 좋습니다.1951년생: 긍정적인 생각으로 하루를 시작하면 만사형통입니다.1963년생: 문서나 계약 관련 일은 꼼꼼하게 검토해야 후회가 없습니다.1975년생: 대인관계가 원만해지고 새로운 인연을 맺을 수 있습니다.1987년생: 평소 미뤄왔던 일을 처리하면 속이 시원해집니다.1999년생: 당신의 매력이 돋보이는 날이니 자신감을 가지세요.용띠 (진)자신감이 넘치지만 과신은 금물입니다. 겸손한 태도가 행운을 유지시켜 줍니다.1952년생: 아랫사람에게 덕을 베풀면 존경을 받습니다.1964년생: 금전운이 좋으니 투자를 생각하고 있다면 신중하게 검토해 보세요.1976년생: 직장 동료나 친구와 협력하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.1988년생: 새로운 변화를 두려워하지 말고 도전하면 성과가 있습니다.2000년생: 학업 운이 상승하니 집중해서 공부하면 효과가 좋습니다.뱀띠 (사)오늘은 충돌의 기운(상충살)이 있어 매사 조심하는 것이 좋습니다. 다툼을 피하세요.1953년생: 건강 관리에 신경 쓰고, 특히 낙상 사고를 주의하세요.1965년생: 사소한 오해로 가까운 사람과 멀어질 수 있으니 언행을 조심하세요.1977년생: 복잡한 일은 피하고 단순하게 하루를 보내는 것이 상책입니다.1989년생: 스트레스가 쌓이면 바로바로 해소하는 방법을 찾으세요.2001년생: 경쟁보다는 양보하는 마음이 필요합니다.말띠 (오)활력이 넘치고 의욕이 앞서는 날입니다. 하지만 급할수록 돌아가는 지혜가 필요합니다.1954년생: 자녀의 일로 기쁜 소식을 듣게 됩니다.1966년생: 주변의 유혹에 흔들리지 말고 소신을 지키세요.1978년생: 노력한 만큼 대가가 따르지 않아도 실망하지 마세요. 내일이 있습니다.1990년생: 연인과의 데이트가 즐거운 추억을 만들어줍니다.2002년생: 친구들과의 모임에서 리더십을 발휘하게 됩니다.양띠 (미)평온하고 안정적인 하루입니다. 돼지띠의 날과는 합이 좋아 모든 일이 순조롭습니다.1955년생: 마음이 편안하니 몸도 건강해지는 기분입니다.1967년생: 귀인의 도움으로 막혔던 일이 해결될 기미가 보입니다.1979년생: 재물운이 상승하여 여유가 생깁니다.1991년생: 새로운 스타일로 변신을 시도해 보면 기분 전환이 됩니다.2003년생: 공부든 일이든 능률이 오르는 날입니다.원숭이띠 (신)재주가 많아 탈일 수 있습니다. 한 가지 일에 집중해야 성과를 낼 수 있습니다.1956년생: 무리한 활동보다는 집에서 휴식을 취하는 것이 좋습니다.1968년생: 남의 일에 간섭하다가 구설수에 오를 수 있으니 주의하세요.1980년생: 순간의 기분에 휩쓸려 충동구매를 하지 않도록 조심하세요.1992년생: 친구가 좋은 정보를 가져다줍니다. 귀담아들으세요.2004년생: 자신의 재능을 마음껏 뽐낼 기회가 찾아옵니다.닭띠 (유)냉철한 판단력이 필요한 날입니다. 감정에 치우치지 말고 이성적으로 생각하세요.1957년생: 소화 불량 등 위장병을 조심하고 식사를 규칙적으로 하세요.1969년생: 가까운 사람일수록 예의를 지켜야 관계가 오래갑니다.1981년생: 업무 스트레스는 퇴근과 함께 잊어버리는 것이 좋습니다.1993년생: 싱글이라면 소개팅에서 좋은 인연을 만날 수 있습니다.2005년생: 목표를 너무 높게 잡지 말고 실현 가능한 계획을 세우세요.개띠 (술)성실하게 보낸 하루가 뿌듯함을 줍니다. 저녁에는 나를 위한 보상 시간을 가지세요.1958년생: 집안 분위기가 화기애애하니 웃음이 끊이지 않습니다.1970년생: 금전 거래는 신중해야 합니다. 차용증을 꼭 쓰세요.1982년생: 새로운 아이디어가 떠오르면 메모해 두세요. 나중에 큰 자산이 됩니다.1994년생: 대인관계의 폭을 넓히기에 좋은 날입니다. 모임에 참석해 보세요.2006년생: 고민이 있다면 부모님이나 선배에게 털어놓으세요.돼지띠 (해)자신의 날을 맞아 운세가 강합니다. 하고 싶은 일이 있다면 과감하게 추진해 보세요.1959년생: 재물운이 들어오니 주머니가 두둑해집니다.1971년생: 리더십을 발휘하여 모임을 주도하면 좋은 평판을 얻습니다.1983년생: 승진이나 포상 등 기쁜 일이 생길 수 있습니다.1995년생: 친구들과 함께하는 시간이 즐겁고 활력을 줍니다.2007년생: 오늘은 공부보다는 취미 생활을 즐기며 스트레스를 푸세요.