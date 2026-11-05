“AI인 줄”…대치동 미모의 국어 강사 “모든 SNS 없애겠다” 호소한 이유 [이슈픽]

안승연 강사, 유튜브 개설 후 미모로 화제

서울 강남구 대치동에서 국어를 가르치는 한 여성 강사가 뛰어난 외모로 인공지능(AI)으로 만든 가상 인물이 아니냐는 반응이 나오며 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 유튜브 채널 ‘안승연하세요국어입니다’ 캡처

서울 강남구 대치동에서 국어를 가르치는 한 여성 강사가 뛰어난 외모로 인공지능(AI)으로 만든 가상 인물이 아니냐는 반응이 나오며 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 유튜브 채널 ‘안승연하세요국어입니다’ 캡처

서울 강남구 대치동에서 국어를 가르치는 한 여성 강사가 뛰어난 외모로 인공지능(AI)으로 만든 가상 인물이 아니냐는 반응이 나오며 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 유튜브 채널 ‘안승연하세요국어입니다’ 캡처

서울 강남구 대치동에서 국어를 가르치는 한 여성 강사가 뛰어난 외모로 인공지능(AI)으로 만든 가상 인물이 아니냐는 반응이 나오며 온라인상에서 화제를 모으고 있다.4일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에는 국어 강사 안승연씨의 강의 영상과 사진이 잇따라 공유되고 있다.영상 속 안씨는 칠판 앞에서 학생들에게 국어를 가르치거나 자신의 공부 경험을 소개한다. 특히 또렷한 이목구비와 세련된 외모가 주목받으면서 “AI로 만든 가상 인물인 줄 알았는데 실제 국어 선생님이었다”는 반응이 이어졌다.안씨는 지난달 22일 유튜브 채널 ‘안승연하세요국어입니다’를 개설하고 수험생을 위한 국어 학습 콘텐츠를 선보이고 있다.유튜브 채널 소개에 따르면 안씨는 고등학교 1학년 당시 전교생 450명 가운데 250등에 머물렀지만, 2학년 때는 전교 3등까지 성적을 끌어올렸다. 수능을 앞둔 9월 모의고사에서는 국어 3등급을 받았으나 실제 수능에서는 전 과목 1등급을 기록했다. 2019학년도 수능 국어 백분위는 99였다고 밝혔다.이후 이화여자대학교 국어국문학과를 졸업한 안씨는 자신의 수험 생활 경험을 토대로 국어 공부법을 공유하고 있다.채널에는 수능 국어 80분을 효율적으로 활용하는 방법부터 EBS 연계 문학 작품 분석, 독서 영역 핵심 정리, 시험 당일 컨디션 및 멘탈 관리법 등 실전에서 활용할 수 있는 콘텐츠가 올라와 있다.특히 ‘9모(9월 모의고사) 망한 사람 무조건 보세요’라는 제목의 영상은 수험생들의 관심을 끌며 높은 조회수를 기록하기도 했다.하지만 예상치 못한 관심이 모두 긍정적인 반응으로 이어진 것은 아니었다. 외모를 둘러싼 성형 의혹과 악성 댓글이 잇따르자 안씨가 직접 해명에 나서기도 했다.안씨는 SNS를 통해 “여러분 저도 사람이고 댓글 다 보는데 억울한 건 말을 할게요”라고 운을 뗐다.이어 “제가 안면윤곽 수술이든 턱을 깎든 했다면 제가 진짜 모든 SNS를 없애겠다”며 “진짜로 병원 가서 인증할 테니 무조건적인 비난을 멈춰달라”고 성형 의혹을 강하게 부인했다.앞서 안씨는 유튜브 개설 이후 쏟아진 관심에 감사의 뜻을 전하기도 했다. 그는 “처음 시작해 본 유튜브인데 생각보다 많은 관심을 가져주셔서 감사하다”며 “촬영부터 편집까지 혼자서 열심히 해봤다”고 밝혔다.그러면서 “댓글을 다 제가 직접 달고 있으니 둥근 시선으로 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다”고 요청하기도 했다.온라인에서는 안씨의 외모와 강의 실력을 두고 다양한 반응이 나오고 있다. 누리꾼들은 “AI인 줄 알았는데 실제 사람이었다”, “수능 전 과목 1등급에 외모까지 대단하다”, “학생은 아니지만 강의를 보러 왔다”, “사람이 잘되면 꼭 질투하는 사람들이 있다” 등의 댓글을 남겼다.이보희 기자