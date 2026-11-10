트럼프 “젠슨 황과 통화…스파이인 줄 몰랐다는 말 믿어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 미국 워싱턴DC의 미국평화연구소에서 열린 ‘새로운 황금시대’ 정상회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 국가과학훈장을 수여했다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 스파이 의혹을 받는 여성과 불륜 관계를 맺은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 직접 통화했다며 황 CEO가 상대 여성의 스파이 의혹을 전혀 알지 못했다고 밝혔다.9일(현지시간) AP통신과 AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑에서 황 CEO와 통화한 사실을 공개하며 “그에게 상대 여성이 스파이라는 사실을 알고 있었느냐고 물었더니 전혀 몰랐다고 답했다. 나는 그의 말을 믿는다”고 말했다.트럼프 대통령은 황 CEO를 “매우 명예로운 사람”이라고 평가하며 “그가 큰 고통을 겪고 있다”고 전했다.미 연방수사국(FBI)의 조사와 관련해서는 “FBI가 다른 문제와 관련해 들여다보고 있는 것으로 안다”며 “그는 괜찮을 것이라고 생각한다”고 밝혔다.앞서 황 CEO는 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성과 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 불거지자 불륜 사실을 인정하고 가족과 회사에 사과했다.엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 첩보 활동 표적이 됐는지 확인하기 위한 독립 조사에 착수했다.다만 중국 정부는 관련 의혹에 대해 “근거 없는 주장으로 중국을 비방하는 것”이라며 부인하고 있다.김유민 기자