민속촌 ‘귀신 참교육’ 인기 속…“아동학대” 민원 9건 접수

유튜브 ‘속촌아씨’ 캡처

한국민속촌에서 귀신으로 분장한 배우들이 아이들의 생활습관을 고치도록 하는 이른바 ‘귀신 참교육’ 체험이 인기를 끌고 있는 가운데 아동학대 논란이 불거졌다.부모가 직접 신청하는 체험 프로그램이지만 어린아이에게 지나친 공포심을 심어줄 수 있다는 지적이 나오면서 관련 민원 9건이 접수됐다. 지방자치단체도 현장 점검에 나서기로 했다.9일 용인시에 따르면 시는 이달 중 아동 전문가, 경찰과 함께 경기 용인시 한국민속촌을 방문해 ‘귀신 참교육’ 프로그램의 운영 실태를 점검할 예정이다.해당 프로그램은 한국민속촌 가을축제 ‘귀신사바 귀신놀이’의 체험 콘텐츠다. 부모가 아이의 평소 생활습관을 알려주면 귀신으로 분장한 배우가 무서운 표정과 말투로 아이를 훈육하는 방식이다.밥을 잘 먹지 않거나 양치질을 거부하는 아이, 물건을 던지거나 부모 말을 듣지 않는 아이 등이 주된 대상이다.지난 2일 유튜브 채널 ‘속촌아씨’에 공개된 영상에는 귀신 분장을 한 배우가 물건을 던지는 아이에게 “물건 던질 거야, 안 던질 거야”라고 호통치는 장면이 담겼다.잠들기 전 양치질을 거부하는 아이에게는 “구미호가 너 잡아간대”라며 겁을 주기도 했다. 결국 아이가 울음을 터뜨리는 모습도 공개됐다.해당 영상은 조회수 800만회를 기록하며 SNS에서 화제를 모았다. 그러나 일각에서는 어린아이에게 공포심을 이용해 말을 듣게 하는 방식이 적절한지를 두고 비판이 제기됐다.현재 용인시에 국민신문고 등을 통해 접수된 관련 민원은 총 9건이다. 경찰에도 아동학대 조사 의뢰 1건이 들어왔으며, 국가인권위원회에도 관련 진정이 접수된 것으로 전해졌다.용인시는 약 3주 전 처음 민원이 제기된 이후 한국민속촌 측에 프로그램 내용 조정을 요청했다. 이번 현장 점검에서는 실제 운영 방식과 아동 보호 조치 등을 확인할 계획이다.다만 시는 현재 단계에서 해당 프로그램을 아동학대로 단정하기는 어렵다는 입장이다.한국민속촌 측은 부모가 자발적으로 신청하는 프로그램이며, 아이가 심하게 무서워하거나 힘들어하면 즉시 체험을 중단하는 등 자체 운영 지침을 마련해 시행하고 있다고 설명했다.또 오는 15일 야간개장 종료와 함께 프로그램을 마무리하고, 제기된 의견을 반영해 내년 운영 방식을 보완할 방침이다.온라인에서도 의견이 엇갈리고 있다. 어린아이에게 공포심을 심어주는 훈육은 정서적으로 부정적인 영향을 줄 수 있다는 우려가 나오는 반면, 부모의 동의 아래 진행되는 일회성 체험까지 아동학대로 문제 삼는 것은 지나치다는 반응도 있다.김유민 기자