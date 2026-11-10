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“男女 다 벗고 술 마시면서 파티” 신동엽, 성시경과 목욕탕 갔다가 ‘화들짝’

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 11 10 07:03 수정 2026 11 10 07:38
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웹 예능 ‘짠한형 신동엽’
웹 예능 ‘짠한형 신동엽’


방송인 신동엽이 독일 혼탕 문화에 충격을 받은 사연을 전했다.

9일 웹 예능 ‘짠한형 신동엽’(이하 ‘짠한형’)에는 럭키, 알베르토, 다니엘이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 신동엽은 예능 ‘성+인물’ 촬영차 베를린을 방문했던 당시를 떠올렸다. 그는 “베를린 클럽에 갔던 영상 90%는 방송에 못 냈다. OTT인데도 방송에 낼 수 없었다”고 회상했다.

이어 “성시경과 함께 베를린 목욕탕에 갔는데 남탕, 여탕의 개념이 아예 없더라”며 “다른 지방은 다를지 몰라도 베를린은 남녀 샤워실을 따로 두지 않았다”고 밝혔다.

신동엽은 “탕 안에 있는 사람과 인터뷰를 하면서 너무 놀란 게 ‘목욕탕에서 아는 사람을 만나면 당황스럽지 않나’라고 물으니 친구 어머니를 만났을 때는 조금 그랬다고 하더라”고 전해 웃음을 자아냈다.

또 신동엽은 “우리가 갔던 곳에서는 목욕탕에서 생일 파티도 하더라. 다 벗고 앉아서 술을 마시고, 술도 팔고 있었다”고 덧붙였다.

이에 다니엘은 “원래 야한 의미에서 시작된 문화가 아니다. 자연주의에서 비롯된 것”이라고 설명했다.

김민지 기자
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