“돈 아껴 투자하자, 여자친구와도 결별”…빈곤 선택하는 젊은이들, 무슨 일 [월드픽]

日 청년들 사이 ‘NISA 빈곤’ 확산

대학 대신 취업…연애는 사치

도시락을 먹으며 주식창을 확인하는 회사원의 모습. 아이클릭아트 자료사진

결별 자료사진. AI 생성 이미지

젊은 층이 투자에 매달리는 배경에는 일본 정부의 NISA 제도 확대와 미래에 대한 불안감이 자리 잡고 있다. 아이클릭아트

일본 도쿄 시부야 거리. 123rf

일본 청년들 사이에서 미래의 경제적 안정을 위해 현재의 소비와 인간관계를 극단적으로 줄이는 이른바 ‘NISA 빈곤’ 현상이 확산하고 있다.9일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본에서는 소액투자 비과세제도(NISA)의 혜택을 최대한 활용하기 위해 생활비를 극단적으로 줄이고 투자에 소득을 쏟아붓는 20~30대가 나타나고 있다.도쿄에 거주하는 19세 남성 A씨는 지난해 대학에 진학하는 대신 취업을 선택했다. 대학 등록금으로 지출할 돈을 투자에 활용하면 금융자산 측면에서 대학생보다 앞설 수 있다고 판단했기 때문이다.그의 연봉은 530만엔(약 4500만원)이며, 주식 평가이익 등을 포함한 금융자산은 1100만엔(약 9350만원)에 달한다. 부모와 함께 살면서 주거비를 아끼고 외식도 한 달에 한 번으로 제한하는 등 지출을 최소화했다.그 결과 올해 1~10월 그가 사용한 생활비는 28만엔(약 238만원)에 불과했다. 부모가 대학 등록금으로 마련해 둔 300만엔(약 2550만원)도 투자금으로 활용했다.투자에 대한 집착이 인간관계에까지 영향을 미치는 사례도 있다.일본 나고야에서는 ‘모여라 NISA 빈곤 바(bar)’라는 모임이 열리기도 했다.이 행사를 주최하는 30대 초반 남성은 2024년 여자친구와 헤어진 이후 식단을 바나나와 오트밀 위주로 단순화하는 등 식비를 줄였고, 소득의 70%를 투자에 투입하고 있다.2025년 여름 새로운 여자친구를 만나기도 했지만 결국 관계를 정리했다. 투자와 저축을 우선시하는 자신의 신념과 연애가 충돌한다는 이유에서다.그는 “연애와 저축이라는 신념이 충돌하는 나 자신을 용납할 수 없었다”고 말했다.이처럼 젊은 층이 투자에 매달리는 배경에는 일본 정부의 NISA 제도 확대와 미래에 대한 불안감이 자리 잡고 있다.NISA는 주식이나 투자신탁 등에 투자해 얻은 배당금과 매매차익에 세금을 부과하지 않는 소액투자 비과세제도다.일본은 2024년부터 새로운 NISA 제도를 시행하면서 연간 투자 한도를 최대 360만엔(약 3300만원)으로 확대했다. 적립식 투자 한도는 연간 120만엔(약 1100만원), 성장투자 한도는 240만엔(약 2200만원)이다. 기존 제도와 달리 비과세 보유 기간도 무기한으로 바뀌었다. 평생 비과세 투자 한도는 1800만엔(약 1억 6700만원)이다.복리 효과를 누리려면 가능한 한 일찍 투자를 시작하고 장기간 보유하는 것이 유리하다는 인식이 확산하면서 젊은 층의 관심도 높아졌다.여기에 노후 자금 부족에 대한 불안도 한몫했다. 일본에서는 2019년 정부 보고서가 고령 부부의 노후 생활에 약 2000만엔(약 1억 8600만원)이 부족할 수 있다고 분석하면서 이른바 ‘노후 2000만엔 문제’가 사회적 논란이 됐다. 공적연금만으로 노후를 보장받기 어렵다는 불안이 개인의 자산 형성에 대한 관심을 키운 것이다.실제로 일본 금융청 자료에 따르면 2025년 말 기준 20대의 26%, 30대의 38%가 NISA 계좌를 보유하고 있다. 다만 연간 투자액이 300만엔을 초과해 360만엔 이하인 계좌 비중은 20대 2.1%, 30대 6.1%에 그쳤다. 투자 열풍이 확산하고 있지만 젊은 층 대다수가 비과세 한도를 모두 채우는 것은 아니라는 의미다.‘NISA 빈곤’은 일본 정치권에서도 우려의 대상으로 떠올랐다.지난 3월 10일 일본 중의원 재무금융위원회에서 국민민주당 다나카 겐 의원은 젊은 층이 신NISA 투자에 지나치게 많은 돈을 배분하면서 일상생활이 위축되는 현상에 대한 정부의 입장을 물었다.이에 가타야마 사쓰키 재무상은 “조금 충격을 받았다”며 “적립 자체가 목적이 되는 것은 전혀 의도한 바가 아니다”라고 답했다.그는 젊은 시절부터 분산투자를 시작하는 것은 유용하지만, 투자뿐 아니라 매월 소득을 어떻게 사용할 것인지도 금융교육에 포함돼야 한다는 취지로 설명했다.닛케이는 과거 젊은 세대에게 여행과 공부, 다양한 사람들과의 교류를 통해 경험을 쌓는 자기 투자가 중요하게 여겨졌지만, 최근에는 이런 경험을 포기하면서까지 투자에 집중하는 모습이 나타나고 있다고 지적했다.실제로 일본 청년층의 연애·결혼 기피 현상은 관련 통계에서도 드러난다.지난 9월 일본 국립사회보장·인구문제연구소가 발표한 출산동향기본조사에 따르면 미혼 남성 가운데 ‘이성과 교제한 경험이 전혀 없다’고 답한 비율은 42.3%였다. 여성도 36.7%로, 남성은 10명 중 4명 이상, 여성은 10명 중 3명 이상이 연애 경험이 없는 것으로 나타났다.또한 ‘평생 결혼할 계획이 없다’고 답한 비율은 남성 24.0%, 여성 21.5%에 달했다.이보희 기자