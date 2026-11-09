“당뇨병 환자 87%, 이상지질혈증 동반… 콜레스테롤·혈당·혈압 함께 관리해야”[닥터 Q＆A]

홍준화 대전을지대병원 교수

홍준화 대전을지대병원 내분비내과 교수

당뇨병 환자에게 콜레스테롤 관리는 혈당 관리만큼 중요하다. 국내 자료에 따르면 당뇨병 환자의 약 87%가 이상지질혈증을 동반한다. 10명 중 8~9명은 혈당과 함께 콜레스테롤도 관리해야 한다는 뜻이다. 합병증 위험이 급증한다는 점을 명심하고 대전을지대병원 내분비내과 홍준화 교수에게 콜레스테롤 목표와 치료 원칙을 물었다.Q. 당뇨병이 있으면 콜레스테롤이 왜 더 위험한가﻿?높은 혈당과 인슐린 저항성은 혈관 내피 기능을 떨어뜨리고 염증을 늘려 동맥경화가 쉽게 진행되는 환경을 만든다. 여기에 LDL 콜레스테롤이 쌓여 생긴 죽상경화반이 파열되면 심근경색이나 뇌졸중으로 이어진다. 고혈압·비만·만성콩팥병이 동반되는 경우도 많아 혈당뿐 아니라 혈압·콜레스테롤·체중·흡연을 함께 관리해야 합병증 예방이 가능하다.Q. 당뇨병 환자의 콜레스테롤은 뭐가 다른가﻿?중성지방은 오르고 HDL 콜레스테롤은 낮아지며, 동맥경화를 더 잘 일으키는 혈관 침투력이 강한 작고 밀도 높은 LDL 입자가 늘어난다. LDL 수치가 아주 높지 않아도 안심해서는 안 되며, 중성지방이 높다면 non-HDL 콜레스테롤이나 ApoB를 함께 확인하는 것이 도움이 된다.Q. 당뇨병 환자의 목표 수치는 얼마인가﻿?당뇨병 기간, 합병증, 위험인자에 따라 다르다. 당뇨병 기간이 10년 미만이고 다른 주요 위험인자가 없으면 LDL 콜레스테롤 100 mg/dL 미만, 10년 이상이거나 고혈압·흡연 등 위험인자 또는 단백뇨·망막병증 같은 표적장기 손상이 있으면 70 mg/dL 미만이 목표다. 심근경색·뇌졸중 등을 겪었다면 55 mg/dL 미만이면서 치료 전보다 50% 이상 낮춰야 한다.Q. 어떤 약을 어떻게 쓰는 게 좋을까﻿?치료의 기본은 심혈관질환 예방 효과가 가장 잘 입증된 스타틴이다. 스타틴으로 LDL 콜레스테롤을 낮추고, 임의로 약을 끊지 않고 지속적인 투약으로 낮아진 LDL을 유지하는 것이 중요하다. 목표 LDL에 도달하지 못하면 에제티미브를 병용하고, 고위험 환자는 PCSK9 억제제도 고려한다.중성지방이 500 mg/dL 이상이면 췌장염 예방을 위한 적극적 치료가 필요하고, LDL이 조절된 고위험 환자에서 중성지방이 150~499 mg/dL로 남으면 처방용 고순도 EPA(icosapent ethyl)를 고려할 수 있다.Q. 식사와 운동은 어떻게 하면 좋을까﻿?정제 탄수화물과 술, 포화·트랜스지방을 줄이고 통곡물·채소·생선·견과류를 늘리는 식단을 실천하고 빠르게 걷기 같은 유산소 운동을 주 150분 이상, 근력운동을 주 2~3회 병행해야 한다. 과체중이라면 체중을 5~10%만 줄여도 혈당·중성지방·혈압이 함께 개선된다.Q. 혈당 수치가 낮아지면 좋은 신호인가﻿?혈당이 낮아지고 정상치에 근접했다는 건 좋은 신호다. 하지만 혈관 위험까지 사라진 건 아니라는 점을 명심해야 한다. 안일한 방심을 버리고 자신의 LDL 콜레스테롤 목표가 100인지, 70인지, 55인지 정확히 알고 치료해야 한다. 당뇨병 치료의 최종 목표는 혈관을 보호해 심장과 뇌, 콩팥을 지키는 것이다.