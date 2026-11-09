산후우울증인데…“모성애 없니?” 출산 4개월 며느리에 독설 날린 시모 [사연잇슈]

산후우울증 진단받고 약물치료 중인 母

“아이가 마냥 사랑스럽지 않아” 고백

혼자 육아하며 수면 부족…남편은 육아휴직 거부

산후 우울증 관련 이미지. 아이클릭아트

아이 방치하고 휴대전화 보는 아빠. *해당 기사와 직접적인 관련 없는 자료사진. 아이클릭아트

산후우울증 자료사진. 아이클릭아트

출산한 지 4개월 된 한 산모가 산후우울증으로 어려움을 겪는 가운데 시어머니의 모진 말과 남편의 소극적인 태도까지 겹쳐 고통을 호소했다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘애 낳고 4개월째인데 제가 엄마 자격이 없는 걸까요’라는 제목의 글이 올라왔다.글쓴이 A씨는 “첫째를 낳은 지 4개월 됐다”며 “솔직히 아직 아이가 마냥 사랑스럽다는 느낌이 들지 않는다. 이런 말을 쓰는 것조차 손이 떨린다”고 운을 뗐다.그는 “산후조리원에서 나온 뒤부터 혼자 아이를 돌봤다. 남편은 출근하고 친정은 멀리 있다”며 “아이가 울면 안아주고 먹이고 재우는 일을 하루 종일 반복한다. 밤에 2시간 이상 자본 적도 없다”고 설명했다.이어 “어느 날 새벽 수유하다 창밖을 바라보는데 이대로 모든 걸 놓아버리고 싶다는 생각이 들었다. 그런 생각이 너무 무서워 그날 바로 병원 진료를 예약했다”고 털어놨다.이후 산후우울증 진단을 받은 A씨는 약물치료와 상담을 병행하고 있다. 담당 의사는 A씨에게 “산모에게 나타날 수 있는 증상이며, 모성애가 부족해서가 아니라 출산 후 호르몬 변화와 수면 부족 등 여러 요인이 영향을 미칠 수 있다”고 설명했다.하지만 A씨를 더욱 힘들게 한 것은 시어머니의 말이었다. 그는 “지난주 시어머니가 집에 오셔서 아이를 안고 계시다가 ‘너는 애가 울어도 표정이 왜 그렇게 무덤덤하니. 엄마가 돼서 모성애가 없는 거 아니니’라고 하셨다”며 “그 자리에서 아무 말도 하지 못했다”고 했다.남편의 대응도 서운했다고 한다. 남편은 어머니에게 “엄마, 그런 말 하지 마”라고 딱 한마디 했고, 그날 저녁 A씨에게 “엄마가 원래 말을 그렇게 하잖아. 신경 쓰지 마”라고 말한 게 전부였다는 것이다.A씨는 “그 뒤로 시어머니가 가족 단체 대화방에 ‘엄마가 아기와 눈을 맞추는 게 중요하다’, ‘엄마 목소리가 아기 정서에 미치는 영향’ 등의 육아 영상을 계속 올린다”며 “남편이 내가 약을 먹는다는 사실은 시댁에 알리지 않았으면 좋겠다고 해 말하지 않았다. 시어머니는 내가 그저 차가운 엄마라고 생각하는 것 같다”고 토로했다.남편의 육아 참여 문제도 갈등의 원인이 됐다.A씨는 남편에게 한 달만이라도 육아휴직을 사용해 달라고 요청했지만, 남편은 “그런 걸 쓰면 회사에서 찍힌다”며 난색을 보였다고 한다.그는 “나는 회사를 그만두고 아이를 돌보는데 남편은 한 달 육아휴직을 썼다가 회사에서 찍힐까 봐 무서운가 보다”라고 서운함을 드러냈다.연말을 맞아 남편의 회식이 잦아진 점도 부담이라고 했다. A씨는 “남편은 밤 11시쯤 귀가해 자고 있는 아이 얼굴을 보고 귀엽다고 한 뒤 잠든다”며 “주말에는 아이를 봐준다고 하지만 막상 보면 휴대전화를 보면서 발로 바운서만 흔들고 있다. 그러면서 시어머니에게는 자신이 주말 육아를 도맡아 한다고 말한다”고 했다.A씨는 “어제 아이가 처음으로 나를 보고 소리 내 웃었다. 그 순간 너무 좋아서 울었는데, 동시에 이런 순간을 4개월 만에 처음 느꼈다는 사실이 미안해 또 울었다”며 “모성애가 없는 건지, 내가 아픈 건지 스스로도 헷갈릴 때가 있다. 그래도 시어머니에게 그런 말을 들을 만큼 아이를 대충 키운 것은 아니라고 생각한다”고 전했다.사연을 접한 누리꾼들은 A씨에게 휴식과 주변의 도움이 필요하다는 조언을 건넸다. 이들은 “주말에는 아이를 남편에게 맡기고 잠시라도 집 밖으로 나가라”, “남편이 아이를 봐준다고 하면 가까운 카페라도 가서 혼자만의 시간을 가져라”, “아기를 유모차에 태우고 서점이나 도서관, 공원 등을 산책하며 기분 전환을 해보라” 등의 반응을 보였다.또한 “요즘 신생아 육아휴직으로 눈치 주는 회사 거의 없다”, “남편이 중간에서 시어머니와 아내 사이를 조율해야 하는데 그러지 못하고 있다”, “육아는 엄마 혼자 감당할 일이 아니다” 등 남편을 향한 비판도 이어졌다.한편 산후우울증은 출산 이후 발생하는 우울장애의 일종으로, 지속적인 우울감과 불안, 불면, 의욕 저하, 집중력 저하, 과도한 죄책감이나 무가치감 등이 주요 증상이다. 심한 경우 죽음이나 자해에 관한 생각이 들기도 하며, 일상생활과 양육에도 어려움을 초래할 수 있다.일시적으로 기분이 가라앉는 산후우울감과 달리 산후우울증은 증상이 지속되거나 악화해 전문적인 치료가 필요한 상태다. 출산 직후부터 산후 1년 이내에 발생할 수 있으며, 산모의 약 10~15%에서 나타나는 것으로 알려져 있다.산후우울증은 호르몬 변화뿐 아니라 수면 부족, 육아 부담, 심리적·사회적 스트레스 등 여러 요인이 복합적으로 작용해 발생한다. 적절한 치료를 받지 않으면 증상이 장기간 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다. 무엇보다 산모에게 충분한 휴식과 가족의 정서적·실질적 지원이 필요하다.이보희 기자