추워지니까 앗, 대상포진… 스트레스 심하면 더 잘 생겨요

중장년 괴롭히는 피부 발진·통증

추위가 찾아오면서 면역력이 취약한 중장년층을 중심으로 ‘대상포진(帶狀疱疹·Herpes Zoster)’ 발병이 우려된다. 대상포진은 몸의 한쪽 피부에 ‘띠 모양으로 포진’이 생겨 붙은 이름이다. 과거에는 50세 이상 노약자나 암 환자 등 면역 저하자의 질환으로 여겨졌지만, 최근 들어 학업과 취업 스트레스에 시달리는 20~40대 젊은 층에서도 환자가 증가하는 추세다.국민건강보험공단에 따르면 대상포진으로 한 해 약 70만명이 진료를 받고 있으며, 발병 위험은 50세를 넘을 무렵 급격히 높아져 80세까지 약 3명 중 1명꼴로 발병한다. 그러나 2024년 발표된 스웨덴의 보고 자료에 따르면, 환자의 70%는 건강한 상태에서 대상포진이 발병했다.대상포진은 어릴 때 감염되었던 수두 바이러스가 체내 신경절에 수십 년간 숨어 있다가 노화나 피로, 극한 추위, 스트레스 등으로 면역력이 떨어지면 다시 활성화되어 신경을 따라 피부 발진과 통증을 일으키는 질환이다. 특히 T-임파구 등 면역계가 약화되면 바이러스 억제 기능이 무너져 발병 위험이 커진다. 덴마크의 한 연구에 따르면 평소 높은 수준의 심리적 스트레스를 느끼는 사람은 대상포진 발병 위험이 더 높은 것으로 나타났다.특히 피부 증상이 가라앉아도 끔찍한 후유증이 남을 수 있다. 발진과 물집은 주로 가슴이나 등, 얼굴, 머리 등에 나타나는데, 특히 눈 주변을 침범하면 각막염, 녹내장, 시신경염을 거쳐 시력 손실(6~10%)로 이어질 수 있다. 또 귀 주변을 침범할 경우 안면마비와 청력 감소를 동반하는 ‘람세이헌트증후군’을 초래할 수 있다.치료 시기를 놓치면 ‘대상포진후신경통(PHN)’으로 발전한다. 바이러스가 신경을 파괴해 피부 발진이 사라진 후에도 나타나는 후유증이다. 수년에서 수십 년간 찌릿하고 화끈거리는 극심한 신경병증 통증과 우울증, 불면증이 지속될 수 있다. 특히 내장신경이나 자율신경을 침범해 피부에 발진이 전혀 나타나지 않는 ‘무발진 대상포진’은 진단이 늦어져 치료 시기를 놓치기 쉽다. 이 외 뇌졸중 위험은 2.4배, 심근경색 위험은 1.7배 증가하며 치매 발생 위험도 올라가는 것으로 알려져 있다.따라서 외상 없이 신체 한쪽이 쑤시고 가려우며 감기와 유사한 증상이 나타나면 즉시 병원을 찾아 발진 전부터 항바이러스제와 진통제, 항경련제를 적극 투여해야 한다. 발진 후에는 72시간 이내에 투여해야만 신경 손상을 최소화할 수 있다. 또한 초음파를 보면서 해당 신경을 찾아 국소마취제로 신경주사치료도 병행해야 한다. 바이러스 자체가 신경 손상을 초래하지만 통증 자체도 신경세포를 파괴시키기 때문이다.대상포진 예방은 ‘백신 접종’으로 가능하다. 50세 이상이라면 백신 접종을 검토하는 것이 좋다. 현재 주로 사용되는 백신은 생백신과 조합백신(사백신) 두 종류이다. 생백신은 1회 접종으로 비용 부담이 적고 대중적이지만, 면역 저하자는 접종 후 오히려 대상포진에 걸릴 수 있어 제한될 수 있다. 조합백신은 2개월 간격으로 2회 접종이 필요하며 비용은 상대적으로 비싸지만, 예방 효과가 70~97%로 높고 효과가 오래 지속된다. 면역억제 환자도 접종이 가능하다.국내 지자체 중 일부는 65세 이상을 대상으로 예방접종 비용을 지원한다. 문동언마취통증의학과의원 문동언 대표 원장은 “젊거나 한 번 걸렸다고 안심하지 말고, 50세 생일이 되면 백신 접종을 적극 고려해야 한다”고 조언했다.이병문 의학전문기자