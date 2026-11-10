‘배달원 사망사고’ 박신영 전 아나운서, 방송가 떠나더니…‘8만 틱톡커’ 된 근황

MBC 스포츠플러스 출신 박신영 전 아나운서 틱톡 계정 캡처.

MBC 스포츠플러스 출신 박신영 전 아나운서 틱톡 계정 캡처.

MBC 스포츠플러스 출신 박신영 전 아나운서가 틱톡에서 활동하는 근황이 공개돼 화제다.최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 박신영이 틱톡 라이브 방송을 하는 영상과 캡처 사진이 공유됐다.그는 아나운서 시절 단아했던 분위기와는 달리 파격적인 시스루 등 과감한 패션을 선보이고 있으며, 댄스나 감각적인 룩북 콘텐츠를 선보이고 있다.또한 글로벌 팬들을 타깃으로 하고 있어 주로 한국어 대신 영어를 사용하여 라이브 방송을 진행하는 것으로 보인다.박신영은 자신의 틱톡 근황이 화제를 모으자 10일 자신의 인스타그램 계정에 “저는 이제 제 자신을 위해 목소리를 낼 수 있을 정도로 많이 강해지고 씩씩해졌다”며 “그 누가 뭐라고 해도 스스로에게 부끄럽지 않은 모습으로 최선을 다해 열심히 살고 있다”고 밝혔다.이어 “앞으로 좋은 모습만 보여드릴 수 있도록 더 노력하겠다”며 “지금까지 힘든 시간 버텨온 게 억울해서라도 쉽게 무너지지 않을 테니 걱정 말라. 걱정해 주신 분들, 보고 싶었다고 반갑다고 해주신 분들 감사하다”고 덧붙였다.한편 박신영은 2014년 MBC스포츠플러스 아나운서로 데뷔했다. 미국 뉴욕대학교 경제학과를 졸업한 그는 외국인 선수와 통역 없이 인터뷰를 진행하는 영어 실력으로 눈길을 끌었다.그러나 박신영은 2021년 서울 마포구 상암동 상암초등학교 앞 사거리에서 황색 신호에 직진하다 적색 신호에 사거리에 진입한 오토바이와 부딪치는 사고를 냈다. 이 사고로 오토바이를 몰던 50대 배달 노동자가 숨졌다.당시 재판 과정에서 그는 “저 때문에 가족을 잃으신 유가족분에게 정말 죄송하고, 그날 이후 죄책감에 힘들어 정신과 치료를 받고 있다. 뼈저리게 후회하고 있고, 살면서 계속 반성하겠다”고 울먹이며 사과했다. 같은 해 12월 서울서부지법은 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 기소된 박신영에게 벌금 1500만원을 선고했다. 검찰은 금고 1년을 구형했지만, 재판부는 박신영이 잘못을 뉘우치고 있고 전과가 없으며 유족과 합의한 점, 피해자 측에도 일부 과실이 있는 점 등을 양형에 고려했다.이후 방송 활동을 중단했던 박신영은 올해 2월 사업가로 변신한 근황을 알리기도 했다. 동료 아나운서 출신 홍민정과 함께 피에이치컴퍼니의 공동대표를 맡아 핸드백 브랜드를 론칭한 것으로 전해졌다.김민지 기자