간편한 한 끼의 배신?…뜨거운 물 부은 컵라면 속에서 미세플라스틱이 ‘와르르’ [헬스픽]

컵 라면을 먹는 남녀 이미지. 아이클릭아트

바쁜 일상 속 간편하게 허기를 채울 수 있는 국민 간식 컵라면. 하지만 우리가 무심코 들이켜는 컵라면 국물 속에 눈에 보이지 않는 ‘미세플라스틱’이 가득 담겨 있을 수 있다는 연구 결과가 나와 충격을 준다.최근 국제학술지 ‘식품구성 및 분석 저널’(Journal of Food Composition and Analysis)에 실린 연구에 따르면 아시아 4개국에서 판매되는 컵라면을 분석한 결과 모든 시료에서 미세플라스틱이 검출됐다.중국농업대학 연구진은 한국, 중국, 일본, 태국 등 4개국에서 판매되는 컵라면 10개 브랜드(각 2개씩 총 20개)를 수집해 실험을 진행했다. 각 용기에 95도의 뜨거운 물 500㎖를 붓고 15분간 방치한 뒤, 추가로 20분을 더 두어 물속에 포함된 미세 입자를 분석했다.그 결과, 컵라면 한 개당 평균 318개의 미세플라스틱이 검출됐다. 발견된 성분은 폴리에틸렌(PE), 폴리에틸렌·폴리프로필렌(PE·PP) 복합성분 등으로 다양했다.연구진은 컵라면 용기 자체에 주목했다. 특히 일부 종이 용기나 플라스틱 용기는 내용물이 스며드는 것을 막기 위해 내부에 얇은 플라스틱 필름 코팅 처리를 한다. 이 코팅층이 뜨거운 물과 장시간 접촉하면서 미세 입자를 방출했을 가능성이 높다는 분석이다.세계인스턴트라면협회(WINA)에 따르면 한국인의 연간 라면 소비량은 국민 한 사람당 평균 79개에 달한다. 컵라면 소비 비중이 높은 국내 실정을 감안할 때, 이번 연구 결과는 뼈아플 수밖에 없다.다만, 이번 연구가 실제 조리 환경보다 긴 시간(총 35분 이상) 방치된 상태에서 진행되었고 외부 요인이 개입했을 가능성도 있어 일반적인 조리 환경에서의 정확한 인체 유해성을 곧바로 단정하기는 이르다. 실제로 미국 식품의약국(FDA) 등 보건 당국은 식품 속 미세플라스틱이 인체에 직접적인 해를 끼친다는 명확한 증거는 아직 부족하다고 밝힌 바 있다.미세플라스틱의 장기적인 인체 유해성이 명확히 규명되지는 않았지만, 일상 속 노출을 조금이라도 줄이고 싶다면 아래의 조리 팁을 참고해 보자. 우선 불필요하게 오랜 시간 뜨거운 물과 용기를 접촉시키지 않는 것이 좋다. 또 가능하면 코팅 용기보다는 가열에 상대적으로 안전한 그릇에 면을 옮겨 조리하는 것도 대안이 될 수 있다. 간편함 뒤에 숨겨진 플라스틱의 그늘, 앞으로는 조금 더 주의를 기울여 건강한 한 끼를 챙겨보는 습관이 필요하다.문경근 기자