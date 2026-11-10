“학생 미래 달렸는데” 수능 코앞 ‘강의 중단→예능 출연’ 이도, 끝내 침묵…이투스 “강사 사정” 대신 사과

학원강사 이도가 5일 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.11.5 뉴스1

이도가 자필편지로 강의 중단 소식을 전했다. 이도 인스타그램, 이투스 홈페이지 캡처

오현민(왼쪽 두 번째 시계방향으로), 신동, 존박, 넉살, 서출구, 김동재, 현경렬, 정원영, 정현규, 이도, 재재, 유리사, 정종연 PD, 최윤희 PD, 스텔라장, 홍진호, 장동민이 5일 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.5 뉴스1

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 불과 3주 앞두고 사회탐구 강사 이도가 건강상의 이유로 강의를 중단한 뒤 예능 프로그램 출연을 확정하자 논란이 일고 있다. 강사가 입장을 밝히지 않고 있는 가운데 온라인 교육업체 이투스가 수강생들에게 공식 사과했다.이투스는 9일 공지를 통해 “수능을 앞둔 중요한 시기에 이도 수강생 여러분께 큰 걱정을 끼쳐 드렸다”며 사과의 뜻을 밝혔다.이투스는 “지난달 29일 이도 선생님 본인 명의의 공지로 올해 남은 강의를 진행하지 않는다는 안내가 있었다”며 “그동안 강의가 정상적으로 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원해 왔으나, 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했다”고 설명했다.이어 “결과적으로 학습에 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.이투스는 강의 관련 질의응답 게시판을 비공개로 전환했으며, 수강생들의 문의는 고객센터 1대1 문의를 통해 개별적으로 답변하겠다고 안내했다.앞서 이도는 지난달 29일 자필 편지를 통해 “건강상의 이유로 2027학년도 수능 대비 한국지리·세계지리 커리큘럼의 남은 강의를 진행하지 못하게 됐다”고 밝혔다.그는 “몇 년을 지내다 보니 몸에서 하나둘씩 이상 신호가 나타났다”며 “의료진의 권고에 따라 올해 남은 시간은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 갖기로 했다”고 설명했다.이어 “선생님의 건강 상태로 인해 학습에 영향을 주었다는 게 너무 마음이 아프다”라면서 “2026년의 나쁜 액운은 모두 선생님이 가져가겠다”고 전했다.그러나 강의 중단을 발표한 뒤 불과 1주일 만에 그의 예능 프로그램 출연 사실이 전해지면서 수험생들은 당혹감을 감추지 못했다. 방송가에 따르면 그는 넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜 : 데드 어게인’ 출연을 확정하고, 지난 5일 열린 제작발표회에 모습을 드러냈다.그는 제작발표회에서 “지난해 넷플릭스 행사에서 (‘데블스 플랜’ 시리즈의 PD인) 정종연 PD님을 마주쳤고, 혹시 ‘데블스 플랜3’을 제작하면 제발 저를 한 번만 봐달라고 했다”면서 자신이 적극적으로 프로그램 출연을 타진했음을 드러냈다.이어 그는 하루 뒤인 6일 자신의 유튜브 채널을 개설해 프로그램 출연 사실을 알리기도 했다.수강생들은 그의 소셜미디어(SNS)와 유튜브 채널, 이투스 강의 게시판 등에 글을 쏟아내며 분통을 터뜨렸다.한 수강생은 “몇 달째 강의가 미뤄지고, 언제 올라오냐고 문의를 남겼는데도 답변이 없었다”며 “그사이 날린 수강료만 해도 꽤 될 것”이라고 토로했다.또 다른 수강생은 “선생님이 자기만 믿으면 1등급 받는다고 해서 기다렸는데 너무 화가 난다”면서 “심지어 유튜브 채널을 개설해서 구독해 달라니, 정말 어른스럽지 못한 것”이라고 비판했다.이외에도 “강의를 이렇게 중단할 거면 적어도 수능 50일 전에는 공지했어야 한다”, “우리가 투자하고 기다린 시간은 어떻게 보상받느냐”, “저희가 선생님 개인 사정을 봐주면서 공부해야 하느냐” 등의 비판 글이 쏟아졌다.한편 이도는 서울대 지리교육과를 졸업하고 이투스에서 사회탐구 영역의 한국지리와 세계지리, 통합사회 강의를 맡고 있다.본업인 강의 외에 지난해 넷플릭스 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’에 출연해 유명해졌고, 이후 MBC ‘전지적 참견 시점’, SBS 파워FM ‘배성재의 텐’과 유튜브 채널 ‘피식대학’, ‘미미미누’, ‘곽튜브’ 등 방송 및 유튜브 활동을 활발히 하고 있다. 오는 10일 공개되는 ‘데블스 플랜3’에도 플레이어로 합류한다．김민지 기자