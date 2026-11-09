11월부터 건보료 새로 산정… 소득·재산 변동시 조정 신청[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

Q. 11월부터 건강보험료가 변동될 수 있는 이유는?A. 국민건강보험공단은 가입자의 실제 부담 능력을 반영하기 위해 매년 신규소득·재산 자료를 보험료 산정에 적용한다. 따라서 올해 11월분 보험료에는 지난해 귀속 소득 금액(국세청 자료)과 올해 6월 1일 기준 재산세 과세 표준액(행정안전부 자료)이 새로 반영되어 보험료가 변동될 수 있다.Q. 어떤 경우에 보험료 조정을 신청하는가?A. 실제 소득이나 재산에 변동이 생기면 국민건강보험공단에 보험료 조정을 신청할 수 있다. 지역가입자는 물론, 보수 외 소득(사업·이자·임대 등)에 보험료가 부과되는 직장가입자도 대상이다. 소득 조정을 신청하면 변경된 소득을 기준으로 먼저 조정한 뒤, 다음해 11월 국세청 확정 자료에 따라 차액을 정산(환급 또는 추가 부과)한다. 재산 소유권이 변동된 경우에도 개인정보 활용 동의 및 조정 신청을 거쳐 변경된 기준으로 재산정된다.Q. 신청방법은?A. 건보공단 누리집이나 모바일 앱을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 또 우편, 팩스, 가까운 건보공단 지사 방문도 가능하다. 소득 조정 신청 결과는 처리 완료 후 신청 시 선택한 방법(문자·카카오 알림톡·전자문서)에 따라 안내된다.