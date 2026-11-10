‘젠슨 황 불륜 사진’ 일파만파…40대라는 앨리스 황, 과거 직업 보니

CCTV 기자·HSBC 근무 이력 확인 안 돼

中 후난성 출신 42세 추정…스파이 의혹도

젠슨 황(오른쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)와, 중국 정부 스파이 의심을 받는 앨리스 황이 지난 2024년 타이베이의 한 바에서 나란히 앉아 있다. 이 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 기업 넷선더는 앨리스 황을 “메가스피드 회장(Chairwoman) 앨리스 웡(Alice Wong)”으로 소개했다. 넷선더 링크트인 게시물 캡처·연합뉴스

세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 불륜을 인정하면서 이혼할 경우 아내 로리 황(왼쪽)에게 110조원에 달하는 재산을 나눠줘야 할 수 있다는 관측이 나오고 있다. 황 CEO의 추정 재산은 약 221조원이다. 1985년 결혼한 황 CEO가 1993년 엔비디아를 창업한 만큼 혼인 중 형성한 공동재산을 원칙적으로 절반씩 나누는 미국 캘리포니아주의 법률이 변수로 꼽힌다. 오른쪽은 황 CEO가 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 음식점 ‘삼육식부’에 중국 정보기관 연계 의혹을 받는 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황(중국명 황러)과 동행한 모습. 오리건주립대(엔비디아 제공)/대만 TVBS 자료

젠슨황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2025년 5월 대만 타이베이의 한 음식점에서 싱가포르 메가스피드의 고위 임원인 앨리스 황과 동행한 모습. 서울신문DB

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 상대이자 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러)의 과거 사진이 잇따라 재조명되면서 그의 정체에 관심이 쏠리고 있다.특히 중국 국영방송 기자와 글로벌 금융회사 임원으로 일했다는 경력의 진위가 확인되지 않으면서 그의 과거 이력과 최근 행적에도 의문이 제기되고 있다.10일(한국시간) 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT), 대만 언론 등에 따르면 앨리스 황은 2024년 초 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 행사에서 황 CEO와 처음 만난 것으로 알려졌다.같은 해 6월 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 행사 기간에는 두 사람이 함께 술자리에 참석한 모습이 포착됐다. 미국 AI 인프라 소프트웨어 업체 넷선더가 링크드인에 공개한 사진에는 앨리스 황이 황 CEO 옆에 앉아 있는 모습이 담겼다.당시 술자리에는 대만 서버 제조업체 기가바이트와 미국 AI 기업 관계자들도 참석했다. 넷선더는 앨리스 황을 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드 인터내셔널의 회장으로 소개했다.지난해 5월에는 두 사람이 타이베이의 한 식당에서 함께 식사하고 같은 차량에 탑승하는 모습이 현지 언론에 포착됐다. 당시 앨리스 황이 황 CEO의 볼에 입을 맞추는 장면도 공개됐다.황 CEO가 불륜 사실을 인정한 이후 SNS에서는 두 사람이 식당에서 나란히 앉아 와인잔을 부딪치는 모습 등의 사진도 추가로 확산했다. 다만 추가로 확산한 사진이 실제 촬영된 것인지, AI로 생성되거나 조작된 것인지는 확인되지 않았다.두 사람의 관계가 주목받으면서 앨리스 황이 내세웠던 경력에도 의문이 제기되고 있다.중국 사모펀드 정보 플랫폼에 올라온 프로필에 따르면 앨리스 황은 과거 중국중앙TV(CCTV)와 후난위성TV에서 약 4년간 기자로 일한 것으로 소개돼 있다.이후 글로벌 금융회사 HSBC와 중국 중신증권 등 금융업계에서 약 8년간 활동했으며, 상하이 투자회사 허시캐피털의 임원도 지낸 것으로 기재됐다.그러나 미국 뉴욕포스트에 따르면 후난위성TV 관계자는 앨리스 황을 알지 못한다고 밝혔으며, CCTV에서도 근무 기록을 찾지 못했다. HSBC와 중신증권 역시 경력 확인 요청에 답하지 않은 것으로 전해졌다.반면 싱가포르 AI 데이터센터 기업 메가스피드 인터내셔널에서 활동한 이력은 법인 등기 자료로 확인됐다.앨리스 황은 2023년 메가스피드 설립 초기 약 8개월간 이사로 등록됐으며, 대외적으로 자신을 최고경영자나 회장으로 소개하기도 했다.메가스피드는 중국 국유자본과 연결된 투자자들이 참여했던 게임업체 세븐로드의 싱가포르 사업을 재편하는 과정에서 출범했다. 엔비디아의 주요 고객사이면서 미국의 대중국 첨단 반도체 수출 규제를 우회했다는 의혹을 받는 기업이기도 하다.앨리스 황은 이후 이사직에서 물러났다. 올해 초 그와 연락했던 복수의 인사들은 당시 그가 중국에 머물고 있었다고 전했으나 현재 소재지는 확인되지 않았다.앨리스 황의 나이와 홍콩 영주권 취득 이력도 새롭게 알려졌다.홍콩 매체 홍콩01에 따르면 앨리스 황은 중국 후난성 출신으로, 나이는 42세 전후로 추정된다. 약 20년 전 홍콩침례대에서 미디어 경영 석사 과정을 밟았으며 이후 홍콩 영주권을 취득한 것으로 전해졌다.싱가포르 기업 등기 자료에는 앨리스 황이 2023년 홍콩특별행정구 여권으로 메가스피드 이사에 등록한 기록도 있는 것으로 알려졌다.미국 정보당국은 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭돼 황 CEO와의 관계를 통해 정보를 수집했을 가능성을 의심하고 있다.일부 외신에서는 두 사람이 친밀한 관계를 맺은 이후 중국 정보기관이 앨리스 황을 포섭했을 가능성도 제기했다. 다만 실제 포섭 여부와 시점, 구체적인 정보 수집 활동은 확인되지 않았다.황 CEO는 지난 8일 직원들에게 보낸 메시지에서 아내에게 충실하지 못했다며 불륜 사실을 인정하고 가족과 임직원들에게 사과했다.엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 첩보 활동 표적이 됐는지 확인하기 위해 독립 조사에 착수했다. 다만 현재까지 미국 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 만한 근거는 없다고 밝혔다.중국 정부는 관련 스파이 의혹을 근거 없는 비방이라며 부인하고 있다.김유민 기자