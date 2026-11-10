logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 10일

입력 2026 11 10 01:08 수정 2026 11 10 01:08
기사 소리로 듣기
다시듣기




36년생 : 큰 뜻을 이루나 뜻밖의 사고를 주의하라.

48년생 : 상대의 호의를 무시하지 마라.

60년생 : 겉보다 실속이 중요하다.

72년생 : 넓은 마음으로 여유를 가지면 운이 열린다.

84년생 : 차분하게 맡은 바를 처리하라.

96년생 : 마음의 여유가 운을 부른다.



37년생 : 친한 사람에게 도움을 얻는다.

49년생 : 진실한 마음을 보이면 모두 잘 풀린다.

61년생 : 한눈팔면 모처럼의 운을 놓친다.

73년생 : 과로하면 건강이 나빠진다.

85년생 : 조상을 돌아보는 것도 좋다.

97년생 : 집중하면 좋은 결과가 있다.

호랑이

38년생 : 윗사람에게 최선을 다하면 좋은 일이 생긴다.

50년생 : 행운이 따르는 좋은 하루다.

62년생 : 금전 지출을 조심하라.

74년생 : 빨리 해결해야 결과가 좋다.

86년생 : 잘 모르는 일에 참견하지 마라.

98년생 : 모르는 일에는 나서지 마라.

토끼

39년생 : 서두르지 마라.

51년생 : 남의 찬사를 받는다.

63년생 : 있는 그대로 보여 주어라.

75년생 : 빨리 해결해야 결과가 좋다.

87년생 : 남쪽에서 도움의 손길이 기다린다.

99년생 : 꾸밈없는 모습이 이롭다.



40년생 : 일의 추진은 내일로 미루어라.

52년생 : 어려운 사람을 도와주어라.

64년생 : 욕심을 버릴 때 즐거운 일 생긴다.

76년생 : 가까운 사이일수록 예의를 지켜라.

88년생 : 경솔한 행동은 금물이다.

00년생 : 가벼운 행동을 삼가라.



41년생 : 웃어른에게서 좋은 소식을 듣는다.

53년생 : 인내할수록 열매가 크다.

65년생 : 다 된 일에 어려움이 생긴다.

77년생 : 작은 노력으로 큰 성공을 거둔다.

89년생 : 노력의 대가가 나타나지 않는다.

01년생 : 끝까지 방심하지 마라.



42년생 : 남의 일에 참견하면 뜻밖의 어려움이 있다.

54년생 : 결단을 내려야 할 일이 생긴다.

66년생 : 행운이 넘치니 지키는 데 노력하라.

78년생 : 복록이 크고 재물운이 트인다.

90년생 : 마음을 깨끗이 하면 금전운이 왕성하다.

02년생 : 결정할 일이 생긴다.



43년생 : 많은 사람이 도우니 자신 있게 책임을 다하라.

55년생 : 운세가 차츰 좋아진다.

67년생 : 우연한 만남이 이루어진다.

79년생 : 엉뚱한 일이 생겨도 곧 풀린다.

91년생 : 계획한 일이 순조롭다.

03년생 : 당황하지 않으면 곧 풀린다.

원숭이

44년생 : 주변에서 큰 도움을 받는다.

56년생 : 믿는 사람에게 발등을 찍힌다.

68년생 : 행운은 있으나 방심은 금물이다.

80년생 : 명예운이 강한 날이다.

92년생 : 다툼과 구설을 조심하라.

04년생 : 사람을 잘 살펴라.



45년생 : 남의 일에 끼어들지 않아야 구설이 없다.

57년생 : 진실한 마음으로 사랑을 표현하라.

69년생 : 유혹을 물리쳐야 구설이 없다.

81년생 : 친구 관계가 원만하면 행운이 따른다.

93년생 : 마음의 안정을 찾아라.

05년생 : 유혹에 넘어가지 마라.



46년생 : 돈 거래에 신중하라.

58년생 : 새로 시작할 일은 서두르는 것이 좋다.

70년생 : 경사가 있어 즐거운 하루다.

82년생 : 대인관계에 힘써라.

94년생 : 인내와 용기가 필요하다.

06년생 : 참을성이 힘이 된다.

돼지

47년생 : 자기를 억제하면 대길이다.

59년생 : 욕심이 과하면 다툼이 생긴다.

71년생 : 집안 걱정을 주의하라.

83년생 : 함부로 손대지 마라.

95년생 : 자신을 낮추면 소득이 있다.

07년생 : 욕심을 줄여라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “치킨 사 오겠다던 형, 끝내 사망”…김영철이 떠올린 그날

    thumbnail - “치킨 사 오겠다던 형, 끝내 사망”…김영철이 떠올린 그날

  2. 류필립, ‘17살 연상’ 미나와 별거 “자유 얻어” 솔직 고백

    thumbnail - 류필립, ‘17살 연상’ 미나와 별거 “자유 얻어” 솔직 고백

  3. “107년간 이런 지진은 처음” 한밤중 日 덮친 ‘공포’…“또 터질 수도” 경고

    thumbnail - “107년간 이런 지진은 처음” 한밤중 日 덮친 ‘공포’…“또 터질 수도” 경고

  4. ‘박수홍♥’ 김다예, 딸에 ‘명품 패딩’ 입히자…또 논란 터졌다

    thumbnail - ‘박수홍♥’ 김다예, 딸에 ‘명품 패딩’ 입히자…또 논란 터졌다

  5. 브라이언, 연상 女연예인과 비밀 연애 들통…“애정표현 강렬”

    thumbnail - 브라이언, 연상 女연예인과 비밀 연애 들통…“애정표현 강렬”

  6. “북한군 보러 왔어요” 우르르 몰려갔는데…지금은 못 보는 이유

    thumbnail - “북한군 보러 왔어요” 우르르 몰려갔는데…지금은 못 보는 이유
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved