[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 10일

36년생 : 큰 뜻을 이루나 뜻밖의 사고를 주의하라.48년생 : 상대의 호의를 무시하지 마라.60년생 : 겉보다 실속이 중요하다.72년생 : 넓은 마음으로 여유를 가지면 운이 열린다.84년생 : 차분하게 맡은 바를 처리하라.96년생 : 마음의 여유가 운을 부른다.37년생 : 친한 사람에게 도움을 얻는다.49년생 : 진실한 마음을 보이면 모두 잘 풀린다.61년생 : 한눈팔면 모처럼의 운을 놓친다.73년생 : 과로하면 건강이 나빠진다.85년생 : 조상을 돌아보는 것도 좋다.97년생 : 집중하면 좋은 결과가 있다.호랑이38년생 : 윗사람에게 최선을 다하면 좋은 일이 생긴다.50년생 : 행운이 따르는 좋은 하루다.62년생 : 금전 지출을 조심하라.74년생 : 빨리 해결해야 결과가 좋다.86년생 : 잘 모르는 일에 참견하지 마라.98년생 : 모르는 일에는 나서지 마라.토끼39년생 : 서두르지 마라.51년생 : 남의 찬사를 받는다.63년생 : 있는 그대로 보여 주어라.75년생 : 빨리 해결해야 결과가 좋다.87년생 : 남쪽에서 도움의 손길이 기다린다.99년생 : 꾸밈없는 모습이 이롭다.40년생 : 일의 추진은 내일로 미루어라.52년생 : 어려운 사람을 도와주어라.64년생 : 욕심을 버릴 때 즐거운 일 생긴다.76년생 : 가까운 사이일수록 예의를 지켜라.88년생 : 경솔한 행동은 금물이다.00년생 : 가벼운 행동을 삼가라.41년생 : 웃어른에게서 좋은 소식을 듣는다.53년생 : 인내할수록 열매가 크다.65년생 : 다 된 일에 어려움이 생긴다.77년생 : 작은 노력으로 큰 성공을 거둔다.89년생 : 노력의 대가가 나타나지 않는다.01년생 : 끝까지 방심하지 마라.42년생 : 남의 일에 참견하면 뜻밖의 어려움이 있다.54년생 : 결단을 내려야 할 일이 생긴다.66년생 : 행운이 넘치니 지키는 데 노력하라.78년생 : 복록이 크고 재물운이 트인다.90년생 : 마음을 깨끗이 하면 금전운이 왕성하다.02년생 : 결정할 일이 생긴다.43년생 : 많은 사람이 도우니 자신 있게 책임을 다하라.55년생 : 운세가 차츰 좋아진다.67년생 : 우연한 만남이 이루어진다.79년생 : 엉뚱한 일이 생겨도 곧 풀린다.91년생 : 계획한 일이 순조롭다.03년생 : 당황하지 않으면 곧 풀린다.원숭이44년생 : 주변에서 큰 도움을 받는다.56년생 : 믿는 사람에게 발등을 찍힌다.68년생 : 행운은 있으나 방심은 금물이다.80년생 : 명예운이 강한 날이다.92년생 : 다툼과 구설을 조심하라.04년생 : 사람을 잘 살펴라.45년생 : 남의 일에 끼어들지 않아야 구설이 없다.57년생 : 진실한 마음으로 사랑을 표현하라.69년생 : 유혹을 물리쳐야 구설이 없다.81년생 : 친구 관계가 원만하면 행운이 따른다.93년생 : 마음의 안정을 찾아라.05년생 : 유혹에 넘어가지 마라.46년생 : 돈 거래에 신중하라.58년생 : 새로 시작할 일은 서두르는 것이 좋다.70년생 : 경사가 있어 즐거운 하루다.82년생 : 대인관계에 힘써라.94년생 : 인내와 용기가 필요하다.06년생 : 참을성이 힘이 된다.돼지47년생 : 자기를 억제하면 대길이다.59년생 : 욕심이 과하면 다툼이 생긴다.71년생 : 집안 걱정을 주의하라.83년생 : 함부로 손대지 마라.95년생 : 자신을 낮추면 소득이 있다.07년생 : 욕심을 줄여라.