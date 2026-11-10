학교 찾아가 “수능 대박”…남대문 스카프 아저씨 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다 [이슈픽]

‘스카프리오’라는 별명을 얻으며 소셜미디어(SNS) 스타로 떠오른 ‘남대문시장 스카프 아저씨’가 최근 고3 수험생들을 위해 스카프를 선물한 따뜻한 근황이 전해졌다. 인스타그램

‘스카프리오’라는 별명을 얻으며 소셜미디어(SNS) 스타로 떠오른 ‘남대문시장 스카프 아저씨’가 최근 고3 수험생들을 위해 스카프를 선물한 따뜻한 근황이 전해졌다. 인스타그램

이른바 ‘남대문 스카프 아저씨’로 SNS에서 명성을 얻은 상인 A씨의 서울 중구 남대문시장 점포 앞에 경찰이 몰려드는 인파를 관리하고 있다. SNS 캡처

‘스카프리오’라는 별명을 얻으며 소셜미디어(SNS) 스타로 떠오른 ‘남대문시장 스카프 아저씨’가 최근 고3 수험생들을 위해 스카프를 선물한 따뜻한 근황이 전해졌다.지난 9일 스카프 아저씨로 알려진 상인 A씨의 인스타그램 계정 ‘남대문 다다구리’에는 스카프를 커다란 비닐봉지에 담아 포장하는 영상이 올라왔다. 봉지에는 수험생들을 격려하는 문구도 담겼다.앞서 A씨는 지난 6일 한 고등학교를 직접 찾아가 학생들에게 스카프를 전달하는 모습도 공개했다. 해당 학교 교장이 수능을 앞둔 고3 학생들에게 선물을 주고 싶다며 SNS를 통해 연락했고, A씨가 직접 방문한 것이다.영상 속 A씨는 자신을 알아보고 반갑게 인사하는 교사에게 “이 선생님 누구냐. 되게 친한 척한다. 진짜 아는 사람인 줄 알았다”며 특유의 입담을 선보였다.이어 “오랜만에 학교에 가서 오히려 제가 기를 받고 왔다”며 “현재 대한민국에서 제일 힘든 전국 수험생들, 파이팅”이라고 응원했다.영상을 접한 누리꾼들은 “교장 선생님도 센스 있고 직접 찾아간 사장님도 멋지다”, “이제 전국 학교에서 주문 들어오는 것 아니냐” 등 뜨거운 반응을 보였다.A씨는 남대문시장에서 스카프와 손수건 등을 판매하는 가게를 운영하고 있다. 스카프 6장을 1만원에 판매하면서도 손님들에게 오히려 구매를 말리는 독특한 응대 방식으로 입소문을 탔다.온라인상에 퍼진 영상에서 A씨는 손님을 향해 “너네 지금 과소비야. 사가도 집에 가면 안 써”, “누구 줄 생각만 해. 언니들한텐 어울리지도 않아” 등 물건을 고르는 손님에게 거침없는 농담을 건넸다.손님들은 그의 발언에 웃음을 터뜨렸다. 유쾌한 입담이 화제를 모으며 ‘남대문 스카프 아저씨’라는 별명까지 얻었다.다만 갑작스러운 인기는 시장 내 혼잡으로 이어졌다. A씨를 보기 위해 방문객이 몰리면서 시장 골목이 붐볐고, 경찰이 출동하는 일도 벌어졌다.결국 A씨는 여러 차례 임시 휴업을 했으며, 지난 6일부터는 사비를 들여 민간 경호원 3명을 배치했다.그는 SNS를 통해 “저도 돈 벌고 싶지만 이건 아니다”라며 안전사고 가능성과 주변 상인들의 영업 피해를 우려하기도 했다.관할 지자체도 대응에 나섰다. 서울 중구는 지난 9일 남대문시장 일대의 인파 밀집 상황을 점검하기 위해 현장 순찰과 모니터링을 강화하고 있다고 밝혔다.경찰·시장 관계자들과 협력해 보행을 방해하는 적치물을 정비하고, 혼잡 시간대에는 안전관리 인력을 배치하고 있다. 중구는 행정안전부의 ‘다중운집인파 관리시스템’ 관리지역에 남대문시장을 추가해 달라고 요청할 계획이다.하승연 기자