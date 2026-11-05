결혼식 중 신부 가슴에 얼굴 파묻은 신랑…“애들도 보는데” 논란 [월드픽]

캐나다에서 한 신랑이 결혼식 도중 신부의 가슴에 얼굴을 파묻는 돌발행동을 해 논란이 일고 있다. 한 예절 전문가는 “결혼식에서 해서는 안 될 부적절한 행동”이라고 지적했다. 틱톡

결혼식 관련 이미지. 아이클릭아트

캐나다에서 한 신랑이 결혼식 도중 신부의 가슴에 얼굴을 파묻는 돌발행동을 해 논란이 일고 있다. 한 예절 전문가는 “결혼식에서 해서는 안 될 부적절한 행동”이라고 지적했다.최근 미 뉴욕포스트 등에 따르면 신랑 라일리와 신부 아델리나는 최근 캐나다 사우스우드 에스테이트에서 결혼식을 올렸다.결혼식 주례를 맡은 네이선 그리브가 틱톡에 공개한 영상에는 두 사람이 하객들 앞에서 첫 입맞춤을 나누는 순간이 담겼다. 이날 결혼식은 갑작스러운 비까지 내리는 등 우여곡절 끝에 진행됐다.하지만 입맞춤을 기대하던 하객들 앞에서 라일리는 예상 밖의 행동을 했다. 신부의 가슴에 얼굴을 파묻고 좌우로 흔든 것이다. 이후 주먹을 불끈 쥐고 하객들을 향해 환호하는 동작까지 취했다.아델리나는 남편의 돌발행동에 웃음을 터뜨렸다. 영상을 공개한 주례 그리브도 “이런 장면은 처음 본다”며 놀라움을 감추지 못했다.그리브는 영상에 “라일리는 새 아내를 축하하는 자신만의 방식으로 결혼식에 참석한 모든 사람의 기억에 오래 남을 순간을 만들었다”고 적었다.결혼식의 마지막까지 소동은 이어졌다. 두 사람이 식장을 빠져나갈 때 예정된 퇴장 음악이 나오지 않고 인근 주차장에서 울리는 자동차 경보음이 대신 흘러나온 것이다.그리브는 “완벽한 타이밍, 완벽한 혼란, 그야말로 라일리와 아델리나다운 결혼식”이라고 덧붙였다.그러나 모든 사람이 신랑의 행동을 재미있게 받아들인 것은 아니다.예절 전문가 조 헤이스는 “영상 속 신부가 놀라거나 당황한 기색을 보이지 않고 제지하려는 모습도 없어 두 사람 사이에 동의가 있었던 것으로 보인다”면서도 “결혼식은 엄연히 공식적인 행사인 만큼 성적인 의미를 담은 행동은 적절하지 않다”고 말했다.이어 “결혼식에는 어린이 하객도 있을 수 있다”며 “아이들이 이런 모습을 목격하는 것은 매우 부적절하다”고 지적했다. 또한 성인 하객에게도 불편함을 줄 수 있다고 덧붙였다.헤이스는 신랑이 영화 ‘웨딩 크래셔’를 보고 이런 행동을 떠올렸을 가능성을 언급하며 “재미있을 것이라고 생각했겠지만 실제로는 그렇지 않다”며 “그런 행동은 신혼여행 때나 하라”고 꼬집었다.해당 영상은 조회수 27만회를 넘기며 온라인상에서 논란을 불러왔다. 일부 누리꾼은 신랑의 행동이 신부와 양가 가족에 대한 예의가 아니라며 비판했다.누리꾼들은 “결혼식에서 해서는 안 될 행동만 모아놓은 목록의 정중앙에 있는 장면”, “신부의 부모님도 있는데 저런 행동을 하다니 불쾌하다”, “너무 당황스럽고 무례하다” 등의 반응을 보였다.하승연 기자