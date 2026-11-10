“남녀 다 벗고 술 파티” 신동엽, 성시경과 독일 목욕탕서 ‘경악’…빤히 보면 안된다는데 [돋보기]

방송인 신동엽이 독일 베를린의 이색적인 목욕탕 문화에 놀랐던 경험을 공개했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

앙겔라 메르켈 전 독일 총리. 2024.11.26 AFP 연합뉴스

본 기사와 직접적 관련 없는 혼욕 자료사진. 123RF

방송인 신동엽이 독일 베를린의 목욕탕 문화에 놀랐던 경험을 공개하면서 독일 ‘혼탕 문화’에 대한 관심이 모아지고 있다.지난 9일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 방송인 럭키, 다니엘, 알베르토가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.영상에서 신동엽은 넷플릭스 예능 ‘성+인물’ 촬영 당시 베를린을 방문했던 경험을 밝혔다. 그는 “베를린 클럽에 갔던 영상의 90%는 방송에 내보내지 못했다. OTT인데도 방송에 낼 수 없었다”고 회상했다.이어 “성시경과 함께 베를린 목욕탕에 갔는데 남탕, 여탕의 개념이 아예 없더라”며 “다른 지방은 다를지 몰라도 베를린은 남녀 샤워실을 따로 두지 않았다”고 전했다.신동엽은 “탕 안에 있는 사람과 인터뷰를 하면서 너무 놀란 게 ‘목욕탕에서 아는 사람을 만나면 당황스럽지 않나’라고 물으니 친구 어머니를 만났을 때는 조금 그랬다고 하더라”고 말해 웃음을 자아냈다.또 신동엽은 “우리가 갔던 곳에서는 목욕탕에서 생일 파티도 하더라. 다 벗고 앉아서 술을 마시고, 술도 팔고 있었다”고 덧붙여 출연진을 놀라게 했다.이에 다니엘은 독일의 혼탕 문화가 반드시 성적인 의미를 지닌 것은 아니라고 설명했다. 그는 “원래 야한 의미에서 시작된 문화가 아니다. 자연주의에서 비롯된 것”이라고 밝혔다.그러면서 자신 역시 처음 경험했을 당시에는 놀랐던 일화를 공개했다. 다니엘은 “나도 독일 사람이지만 처음 갔을 때 충격을 받았다. 작은 소주잔에 꿀을 담아서 나눠주더라”며 “남녀 50명 정도가 함께 앉아 있는데 꿀을 먹어도 되고 몸에 발라도 된다고 했다”고 말했다.이어 “그런데 50명의 남녀가 온몸에 꿀을 바르더라. 피부에 좋다고 바르는 거였는데 나도 조금 충격이었다”고 털어놨다.이를 들은 럭키가 “독일은 전국 어디를 가도 남녀 공용이냐”고 묻자 다니엘은 “모든 게 다 남녀 공용이다”고 답했다.다니엘은 “19세기 때 독일 경제가 발전하면서 공장이 많이 들어섰고 환경이 안 좋아졌다”며 “그때 ‘다시 자연으로 돌아가자’, ‘인간이 원래 살던 대로 돌아가자’라는 자연주의 흐름이 생겼다”고 설명했다.이어 “가장 자연스러운 모습이 ‘나체’”라며 “(나체로) 등산도 하고 수영도 한다. 압박감을 갖지 말자라는 흐름이 20세기 초반 FKK(자유 신체 문화)로 이어졌다”고 전했다.다니엘은 “이후 미국에서 피트니스하고 사우나 문화가 독일로 넘어오면서 남녀가 같이 목욕하는 문화로 정착했다”고 부연했다.독일의 국제 공영 방송사 ‘도이체벨레’는 독일의 혼욕 사우나 문화에 대해 “수백만명이 참여하는 국가적인 문화이자 FKK를 기반으로 한 사회적 해방의 공간”이라고 보도했다.매체에 따르면 독일 전역에서는 약 2300개의 대형 공공 사우나가 운영 중이며 매년 약 3000만명의 독일인이 정기적으로 사우나를 방문한다. 요일별 특수 목적(여성 전용의 날 등)을 제외하면 기본적으로 남녀 공용으로 운영된다. 법적인 국가 기준 나이 제한은 없지만 시설마다 자체적인 나이 제한 규정을 두고 있다.매체는 “앙겔라 메르켈 전 독일 총리는 베를린 장벽이 무너지던 역사적인 밤에도 평소 루틴대로 나체 사우나를 즐겼다는 일화가 있다”면서 “사우나는 독일인들에게 삶의 일부”라고 설명했다.그러면서 “왜 굳이 낯선 이들 앞에서 나체가 되어야 하는가”라는 질문에 대해 위생 문제, 체온 조절, 사회적 평등 장치라는 3가지 이유를 짚었다.매체는 “독일인들은 섬유 재질의 수영복이 땀과 열을 머금어 ‘비위생적’이라고 여긴다”며 “맨몸이 사우나 내에서 가장 깨끗한 상태라고 본다”고 밝혔다. 또 “옷을 입지 않아야 몸이 균일하게 달아오르고 땀이 정상적으로 배출된다고 믿는다”고 설명했다. 마지막으로 “옷과 장신구를 모두 벗어던진 사우나 안에서는 모두가 평등한 인간 본연의 모습으로만 존재한다”며 “나체는 ‘모든 사회적, 경제적 계급의 장벽을 허무는 도구”라고 분석했다.전 세계 수많은 여행자들에게 ‘여행자들의 바이블’이라 불리는 세계 최대 규모의 가이드북 브랜드 론리플래닛(Lonely Planet)은 독일 대중목욕탕 문화 가이드를 통해 사우나 규칙과 기본 에티켓에 대해 자세히 설명하고 있다.론리플래닛은 “독일 사우나는 남녀 공용으로, 다양한 사람들이 서로를 존중하며 공간을 공유한다”며 “성적인 분위기는 전혀 없다”고 강조했다.이어 “사우나실 안에서 수영복 착용은 금지된다”며 “옷이 독소와 열을 가둔다는 믿음과 위생상의 이유”라고 설명했다. 단 “나체 구역은 사우나와 찜질방 내부로 제한된다”면서 이동 시에는 가운을 착용해야 한다고 전했다.또한 “타인의 나체를 빤히 쳐다보거나 과도한 노출증을 보이는 행동은 절대 금물”이라면서 “사우나는 대화가 금지된 조용한 구역”이라고 덧붙였다.김민지 기자