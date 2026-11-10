낡은 아파트 14채 사서 30살에 은퇴하더니…‘이것’ 투자해 돈 번다? [월드픽]

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고층 아파트 이미지. 아이클릭아트

아파트 자료 이미지. 아이클릭아트

중국에서 20억원이 넘는 돈을 들여 낡은 아파트 14채를 사들인 뒤 월세 수입으로 30세에 조기 은퇴한 청년 집주인이 부동산 대신 배당주 투자로 눈을 돌려 화제다.10일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 동북부 지린성 출신인 판쥔제는 직장을 구하기 위해 후난성 창사로 이주했다. 그는 의료업계 영업직으로 일하며 하루 최대 18시간씩 일하는 고된 생활을 했다.대도시의 높은 부동산 가격에 익숙했던 그는 창사 도심의 노후 아파트에 주목했다. 일부 매물은 수리비를 포함해도 30만 위안(약 4500만원)에 불과해 투자 가치가 있다고 판단했다.판씨는 2023년부터 본격적으로 부동산 매입에 나섰다. 2년 동안 200만 위안(약 3억원) 이상을 투자해 이른바 ‘라오포샤오’ 아파트 14채를 사들였다. 라오포샤오는 수십 년 된 낡은 건물에 있는 좁고 오래된 아파트를 가리키는 말이다.그는 이 가운데 11채를 임대해 현재 연간 약 21만 위안(약 3150만원)의 임대 수입을 올리고 있는 것으로 전해졌다.특히 그는 샹야병원 인근에 있는 매물을 집중적으로 매입했다. 인근 병원 종사자와 방문객 등 임차 수요가 꾸준하다고 판단했기 때문이다.가장 저렴하게 매입한 아파트는 15만 위안(약 2250만원)으로, 매달 1700위안(약 25만원)의 월세를 받고 있다. 가장 비싼 아파트는 세금과 중개 수수료, 수리비 등을 포함해 총 31만 위안(약 4650만원)이 들었으며 월세는 2200위안(약 33만원)이다.30세에 경제적 자립을 이룬 그는 조기 은퇴를 뜻하는 ‘파이어(FIRE·Financial Independence, Retire Early)’에 성공했다.그러나 집주인 생활은 예상만큼 간단하지 않았다. 중개 수수료와 세금, 수리비에 더해 세입자 관리까지 신경 써야 할 일이 많았다. 부동산 가격이 하락하면서 투자 원금이 줄어들 수 있다는 위험도 부담으로 작용했다.결국 판씨는 지난달 26일 부동산 추가 매입을 중단하겠다고 밝혔다. 그는 “부동산 투자에 유리했던 시기는 이미 지났다”고 말했다.앞으로는 부동산에 투입하던 자금을 배당형 펀드와 고배당주에 투자할 계획이다. 월세 대신 배당금으로 현금 흐름을 만들어가겠다는 것이다.판씨는 월세와 배당금 모두 소득을 창출하는 자산에서 나오는 현금 수입이라는 점에서 본질적으로 다르지 않다고 봤다.다만 유동성에서는 차이가 있다고 설명했다. 배당형 펀드는 며칠 안에 매도할 수 있지만, 아파트는 매물을 내놓은 뒤 실제 임대 수입을 얻기까지 여러 주가 걸릴 수 있다는 것이다.그의 사연은 현지 소셜미디어(SNS)에서 2억회가 넘는 조회수를 기록했다. 부동산 대신 배당 투자로 노후 자금을 마련하고 경제적 자유를 추구하는 중국 젊은 세대의 흐름과 맞물리면서 관심을 끌었다.한 누리꾼은 “배당금이 월급보다 많아지면 회사를 그만두고 좀 더 자유롭게 살 수 있을 것”이라며 “배당 수입이 힘든 직장 생활에서 벗어날 수 있는 안전망이 될 수 있다”고 말했다.다만 전문가들은 배당금을 안정적인 고정 수입으로 여겨서는 안 된다고 지적한다. 기업 실적에 따라 배당 규모가 달라질 수 있고, 주가가 하락하면 투자 원금 자체가 줄어들 수 있기 때문이다.판씨 역시 투자 자금을 한곳에 집중하지 않고 분산해 관리하고 있다고 한다. 현재 라오스에 머물며 여행과 생활을 이어가고 있는 그는 자신의 투자 방식이 모든 사람에게 적합한 것은 아니라며 개인의 상황에 맞춰 투자 전략을 세워야 한다고 강조했다.하승연 기자