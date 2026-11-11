‘젠슨황 불륜녀’ 남편도 있었다?…“엔비디아 AI칩 10조원 中 우회 유출”

젠슨황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2025년 5월 대만 타이베이의 한 음식점에서 싱가포르 메가스피드의 고위 임원인 앨리스 황과 동행한 모습. 서울신문DB

서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이 서울 2026에서 화면에 젠슨황의 이미지가 나오고 있다. 2026.11.10 도준석 전문기자

젠슨 황(오른쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 간첩 의혹을 받는 앨리스 황이 2024년 대만 타이베이의 한 바에 나란히 앉아 있다. 넷선더 링크트인 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 미국 워싱턴DC의 미국평화연구소에서 열린 ‘새로운 황금시대’ 정상회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 국가과학훈장을 수여했다. 로이터연합뉴스

중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러)이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 친밀한 관계를 이용해 약 10조원 규모의 인공지능(AI) 반도체를 중국 기업에 우회 공급했다는 의혹이 제기됐다.앨리스 황은 남편으로 알려진 인물과 여동생까지 동원해 중국과 동남아시아에 복잡한 기업망을 구축한 것으로 전해졌다. 미국의 수출 통제를 우회해 중국 기업에 제공된 고성능 AI 칩은 24만개에 달한다.10일(현지시간) 로이터통신은 미국 IT 전문매체 디인포메이션을 인용해 젠슨 황 CEO와 앨리스 황의 관계가 최소 75억 달러(약 10조원) 규모의 엔비디아 AI 칩을 중국 기업에 우회 공급하는 데 기여했다고 보도했다.보도에 따르면 앨리스 황은 남편으로 알려진 캉웨이와 여동생 황위 등 가족을 동원해 중국과 싱가포르, 말레이시아를 잇는 기업망을 구축했다.앨리스 황은 캉웨이를 대외적으로 남편이라고 소개했지만, 두 사람이 실제 혼인했는지는 확인되지 않았다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.이들은 중국 기업 ‘상하이 센추리 리통’과 싱가포르의 클라우드 업체 ‘메가스피드’, 말레이시아 자회사 ‘스피드매트릭스’ 등을 통해 엔비디아 반도체를 확보한 것으로 알려졌다.특히 앨리스 황의 여동생이 창업 주주로 참여한 센추리 리통은 2023년 6월 설립된 지 불과 4개월 만에 엔비디아의 ‘선호 클라우드 파트너’ 지위를 얻어 반도체를 우선 공급받았다.이후 미국의 대중국 수출 통제로 반도체 공급이 막히거나 지연되자 앨리스 황은 젠슨 황 CEO를 비롯한 기술업계 인맥을 활용해 물량 확보에 나선 것으로 전해졌다.이 같은 방식으로 중국에 밀반입되거나 해외 데이터센터를 통해 제공된 엔비디아의 고성능 AI 반도체는 H100, H200, A100 등 모두 24만개에 달하는 것으로 알려졌다.일부는 반도체를 직접 중국으로 들여오는 대신 해외 데이터센터의 연산 능력을 빌려주는 방식으로 공급됐다. 중국의 알리바바와 텐센트는 물론 중소 AI 기업들도 이를 AI 모델 훈련에 활용한 것으로 전해졌다.로이터에 따르면 메가스피드는 엔비디아 반도체를 최소 46억 달러(약 6조 8000억원)어치 구매한 것으로 알려졌다.앨리스 황은 젠슨 황 CEO와의 친밀한 관계를 과시하며 기술업계 관계자와 투자자들의 신뢰를 얻은 것으로 전해졌다.두 사람은 적어도 2024년부터 가까운 관계를 유지했으며 중국 상하이와 대만, 미국 실리콘밸리의 엔비디아 본사 등 여러 장소에서 만난 것으로 알려졌다.2024년 6월 대만 타이베이의 한 술집에서는 앨리스 황이 기술업계 관계자들에게 “제가 젠슨을 여기 데려올 수 있어요”라고 말한 뒤 황 CEO에게 연락했고, 실제로 몇 분 만에 그가 나타났다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.두 사람은 지난해 5월에도 타이베이의 한 식당에서 뺨에 입을 맞추는 등 친밀한 모습을 보인 것으로 알려졌다.앨리스 황은 이처럼 황 CEO와의 관계를 활용하면서도 기업 서류에는 자신의 구체적인 역할을 명확히 남기지 않는 방식으로 추적을 피해 온 것으로 전해졌다.그러나 대규모 반도체 주문이 미국 상무부에 포착되면서 의혹이 수면 위로 떠올랐다.미 상무부 담당자는 메가스피드 데이터센터에서 포장도 뜯지 않은 엔비디아 장비가 대량으로 쌓여 있는 것을 확인했다. 상무부와 법무부는 2024년 말부터 메가스피드의 반도체 불법 유출 의혹을 조사하기 시작했으며, 대만 당국도 미국 정부의 요청에 따라 앨리스 황의 움직임을 감시한 것으로 전해졌다.싱가포르에서도 메가스피드의 수입품 허위 신고 의혹에 대한 조사가 진행됐지만 증거 불충분으로 종결된 것으로 알려졌다. 다만 싱가포르 정부는 앨리스 황의 중국 정보기관 연계 의혹을 조사했다는 일부 보도는 부인했다.앨리스 황은 이후 중국 상하이로 떠난 것으로 알려졌으며 현재 정확한 행방은 확인되지 않고 있다.앨리스 황은 중국 후난성 출신의 42세 사업가로, 홍콩 영주권을 보유하고 있으며 과거 언론계와 금융업계에서 활동한 것으로 알려졌다.미 정보당국은 앨리스 황이 중국 국가안전부(MSS)와 연계된 스파이일 가능성을 의심하고 있다.젠슨 황 CEO는 지난 주말 직원들에게 보낸 메모에서 앨리스 황과의 불륜 사실을 인정하고 가족과 동료들에게 사과했다.다만 황 CEO가 반도체 우회 유출에 직접 관여했거나 앨리스 황의 중국 정보기관 연계 사실을 알고 있었다는 증거는 공개되지 않았다.엔비디아 이사회는 지난 8일 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐는지 확인하기 위한 독립 조사에 착수했다고 밝혔다. 조사 책임자로는 뉴욕남부지검장 직무대행을 지낸 한국계 변호사 준 김(55·한국명 김준현)이 선임됐다.엔비디아는 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 근거는 없다며 황 CEO에 대한 신뢰를 표명했다. 또 지난해 6월부터 메가스피드에 대한 신규 판매와 선적을 중단했다고 설명했다.이번 사건의 파장은 미국 정치권으로도 확산하고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 황 CEO가 앨리스 황의 스파이 의혹을 몰랐다고 해명한 데 대해 “나는 그를 믿는다”며 두둔했다.그러나 여당인 공화당 내부에서는 엔비디아에 대한 조사와 대중국 반도체 수출 통제를 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 하원 외교위원회와 정보위원회, 미중전략경쟁특별위원회의 공화당 소속 위원장들은 황 CEO에게 오는 18일 비공개 합동 브리핑에 출석할 것을 요구했다.공화당 존 코닌 상원의원도 황 CEO에 대한 광범위한 조사가 필요하다며 의회 차원의 대응을 촉구했다.민주당 역시 수출 규제 강화에 힘을 보태고 있다. 미 의회에서는 중국 등 우려 국가에 대한 첨단 AI 반도체 수출 허가를 의회가 검토할 수 있도록 하는 ‘AI 감시법’을 국방수권법안(NDAA)에 포함하는 방안이 추진되고 있다.하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 관련 조항이 국방수권법 최종안에 반영되도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.김유민 기자