“여보, 대박이야!” 아내 10억, 남편도 10억 복권 1등 당첨 ‘깜짝 사연’

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

동행복권 홈페이지

복권 1등에 당첨되는 꿈을 꾼 뒤 실제로 즉석 복권을 구매한 부부가 20억원에 당첨되는 행운을 거머쥐었다.11일 동행복권 홈페이지에 ‘스피또 1등 당첨되는 꿈 꾸고 진짜 1등 당첨!’이라는 제목으로 스피또2000 70회차 1등 당첨자 인터뷰가 공개됐다.당첨자 A씨는 최근 인터뷰에서 어느 날 꿈속에서 로또 1등에 이어 스피또 1등에도 당첨되는 경험을 했다고 밝혔다.평소 일주일에 한 번씩 로또를 구매하던 A씨는 다음 날 배우자에게 꿈 이야기를 들려줬다. 이후 부부는 함께 복권 판매점을 찾았다.A씨는 “평소에는 로또만 구매하는 편인데, 그날은 꿈에 나왔던 스피또가 눈에 띄었다”고 말했다.부부는 로또와 스피또1000, 스피또2000을 합쳐 총 2만원어치 복권을 구매했다. 복권을 산 곳은 경기 수원시 장안구 대평로에 있는 판매점이었다.A씨는 복권을 구매한 날 조상에게 제사를 지내는 시제에도 참석했다. 그는 “조상님들께 인사를 드리며 우리 가족을 잘 보살펴 달라고 기도했다”고 당시를 떠올렸다.행운은 다음 날 저녁 찾아왔다. A씨 부부는 식탁에 마주 앉아 구매한 즉석 복권의 당첨 여부를 확인했다.두 사람은 스피또2000 한 세트를 뜯어 한 장씩 나눠 가진 뒤 복권을 긁었다. 먼저 A씨가 긁은 복권에서 10억원의 당첨 결과가 나왔다.A씨는 “순간 너무 놀라 배우자에게 보여줬지만, 배우자 역시 처음에는 믿기지 않는다는 반응이었다”고 전했다.이어 한 세트로 구매한 복권인 만큼 배우자가 가진 나머지 한 장도 1등일 수 있다는 생각에 서둘러 확인했다.결과는 놀랍게도 또 1등이었다. 부부가 나눠 가진 복권 두 장이 각각 10억원에 당첨되면서 총 20억원의 당첨금을 받게 됐다.A씨는 “꿈에서 일어났던 일이 현실이 돼 저희 부부에게 이렇게 큰 행운으로 찾아왔다는 사실이 아직도 믿기지 않는다”고 전했다.이어 “무엇보다 감사한 마음이 크다”며 “앞으로도 이번 행운을 소중히 여기며 더욱 성실하고 착실하게 살아가겠다”고 덧붙였다.당첨금 사용 계획에 대해서는 “우선 대출금을 먼저 정리하고 나머지는 어떻게 쓸지 차차 생각해 보려 한다”고 밝혔다.하승연 기자