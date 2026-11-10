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“당뇨 걱정된다면 당장 그만두세요!”… ‘매일 같은 음식’ 먹는 습관의 진실 [헬스픽]

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026 11 10 14:53 수정 2026 11 10 14:53
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해당 기사와 무관. 사진은 된장찌개 등 한식. 아이클릭아트
해당 기사와 무관. 사진은 된장찌개 등 한식. 아이클릭아트


일부 사람들은 매일 아침 바쁘다는 핑계로 혹은 귀찮다는 이유로 똑같은 메뉴의 식단을 반복하는 경우가 많다. 아침엔 늘 토스트나 시리얼, 점심과 저녁엔 선호하는 몇 가지 반찬만 고집하는 식습관이 나도 모르는 사이 혈당을 위협하고 있다는 경고가 나왔다.

최근 국내 연구진이 발표한 연구 결과에 따르면 매일 다양한 종류의 음식을 골고루 섭취하는 식습관이 당뇨병 발생 위험을 획기적으로 낮추는 것으로 나타났다.

김밥 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이
김밥 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이


한양대의대 예방의학교실 연구팀은 40세 이상 성인 1만 6666명을 대상으로 6년간의 추적 관찰을 진행했다. 연구팀은 곡류, 육류·생선·달걀·콩류·견과류, 채소·해조류·버섯류, 과일, 우유·유제품 등 5개 식품군을 기준으로 ‘식사 다양성 점수’를 산출했다.

분석 결과는 놀라웠다. 식사 다양성 점수가 높은 집단(4점 초과)은 그렇지 않은 집단(3점 이하)에 비해 당뇨병 발생 위험이 극적으로 낮아졌다. 남성의 경우 당뇨병 위험이 무려 44% 감소했으며 여성 역시 27% 낮은 위험률을 보였다.

김치찌개. 사진 아이클릭아트
김치찌개. 사진 아이클릭아트


연구팀은 다양한 식품을 골고루 먹을 때 생기는 여러 영양소와 생리활성물질의 복합적인 시너지 효과가 혈당 조절과 당뇨병 예방에 긍정적인 영향을 미친다고 설명했다.

연구를 이끈 김미경 교수는 “식사 전반의 다양성이 당뇨병 발생과 깊은 연관이 있다”며 “단순히 칼로리만 맞추는 식단에서 벗어나, 다양한 과일과 채소·해조류 등을 골고루 식탁에 올려 식사의 질을 높이는 것이 바람직하다”고 했다.

오늘 저녁, 습관처럼 주문하거나 차려 먹던 단골 메뉴에서 벗어나 다채로운 식재료로 식탁을 채워보는 것은 어떨까. 작은 식습관의 변화가 평생의 건강을 지키는 가장 확실한 방패가 될 수 있다.

문경근 기자
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