(영상) 50대 여사장 눕히고 ‘무차별 주먹질’…거구 남성 ‘공포의 폭행’

경북 안동의 한 카페에서 40대 남성이 50대 여성 업주를 이유 없이 무차별 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다. 남성이 여성을 폭행하는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상. 카페 인스타그램 캡처

경북 안동의 한 카페에서 40대 남성이 50대 여성 업주를 이유 없이 무차별 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다. A씨가 B씨를 몸으로 밀어 바닥에 눕힌 채 머리 쪽을 가격하는 모습. 일부 모자이크 처리함. 카페 인스타그램 캡처

경북 안동의 한 카페에서 40대 남성이 50대 여성 업주를 무차별 폭행하는 영상이 공개돼 공분을 사고 있다. 카페 측 신고를 접수한 경찰은 수사에 나섰다.10일 안동경찰서 등에 따르면 전날 오후 3시쯤 안동시 남부동의 한 카페에서 40대 남성 A씨가 카페 업주인 50대 여성 B씨에게 욕설을 퍼붓고 얼굴과 뒤통수 등을 여러 차례 때렸다는 신고가 접수됐다.카페 측은 당시 술에 취한 A씨가 별다른 이유 없이 B씨에게 폭언과 욕설을 하며 무차별적으로 폭행했다고 주장했다.B씨는 폭행으로 뇌진탕 증세 등을 보여 병원에 입원해 치료받고 있는 것으로 전해졌다. 카페는 당분간 영업을 중단하기로 했다.카페 측은 전날 소셜미디어(SNS)에 당시 상황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개하며 “의문의 주취자 남성 손님에게 묻지마 폭행을 당했다”며 “주취 상태에서 무차별적 폭언 및 지속적인 욕설과 함께 이유 없는 수차례의 후두부와 안면 가격, 신체 폭행을 당했다”고 전했다.당시 영상을 보면 남성 A씨는 B씨를 향해 돌연 주먹을 날렸다. 이어 한번 더 후두부를 가격한 A씨는 주변의 만류에도 B씨의 목덜미와 머리채를 붙잡고 놓지 않았다.A씨는 이후에도 B씨를 몸으로 밀어 바닥에 눕힌 채 머리 쪽을 연이어 가격했다. 함께 있던 다른 여성들이 합세해 등을 붙잡고 떼어내려 했지만 A씨는 공격적인 행동을 이어갔다.경찰은 CCTV 영상 등 증거 자료를 확보하고 피해자 조사를 진행할 예정이다.경찰 관계자는 “피해자가 사건 충격으로 당장 조사를 받기 어려운 상황이어서 일정을 조율하고 있다”며 “CCTV 등 관련 자료를 확보해 정확한 사건 경위를 조사하겠다”고 밝혔다.윤예림 기자