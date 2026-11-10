“여탕 들어와 카메라 ‘찰칵’ 공포였다”…히잡 쓴 외국인들 ‘히죽’, 경찰 대응도 논란 [이슈픽]

부산 유명 찜질방서 외국인 여성 4명 촬영 논란

경찰 확인하니 목욕탕 내부 사진 발견

부산의 한 찜질방에서 히잡을 쓴 외국인 여성 관광객들이 여성 목욕탕 내부를 촬영해 경찰까지 출동하는 일이 벌어졌다. 스레드(@hanyoritta) 캡처

목욕탕 자료 이미지. 아이클릭아트

부산의 한 찜질방에서 히잡을 쓴 외국인 여성 관광객들이 여성 목욕탕 내부를 촬영해 경찰까지 출동하는 일이 벌어졌다. 당시 촬영된 사진에는 다른 이용객의 나체가 담기지 않은 것으로 전해졌지만, 피해를 주장한 여성은 사생활 침해에 따른 불안과 공포를 호소했다.10일 부산에서 옷가게를 운영 중인 여성 A씨는 소셜미디어(SNS) 스레드에 “방금 해운대에 있는 유명 찜질방에 갔다가 경찰 불렀다”며 겪은 일을 전했다.그는 당시 “한국 찜질방 체험하러 온 외국인 관광객이 많았다”면서 “탕에 들어갔다가 씻고 나가려고 하는데 히잡을 쓰고 선글라스까지 쓴 외국인 여성들이 탕 안으로 들어오더니 사진을 찍었다”고 상황을 설명했다.A씨는 “너무 놀라서 후다닥 헹구고 대충 몸을 가리고 옷을 급하게 입은 뒤 카운터에 가서 알렸다. 경찰도 불렀다”면서 “외국인 4명 무리를 로비에 앉혀놓고 경찰 출동 기다리면서 탕 안에서 찍은 것 보여달라고 지우라고 했다”고 전했다.이어 “그중 한국말을 좀 할 줄 아는 외국인이 ‘개인적으로 휴대전화 검사하지 말라. 안 찍었다’고 했는데 경찰이 와서 확인하니 탕 안에서 찍은 사진이 나왔다”면서 “다행히 벌거벗은 다른 사람이 찍힌 사진은 없었지만 진짜 기분이 불쾌하고 공포스러운 마음은 사그라지지 않았다”고 토로했다.특히 A씨는 경찰의 대응과 외국인들의 태도를 지적했다. 그는 “경찰이 두 분 오셨는데 외국인들에게 ‘많이 놀랐죠?’, ‘탕 안에서 사진 찍으면 안 돼요’라며 자상하게 말했다”고 주장했다. 이어 “외국인들은 사건의 심각성도 모르고 웃고 있었다”면서 “내가 너무 열이 받아서 ‘웃어?’ 하고 고함 질렀는데 치아를 보이며 웃고 있었다”고 분통을 터뜨렸다.그는 “나는 인종차별을 혐오하는 사람이지만, 그들은 기본적인 규칙을 어긴 것에 대해 책임감이나 후회를 보이지 않고 웃고 있었다”면서 “더 강력한 조치를 하길 원했지만 그들의 여행을 망치고 싶지 않아 용서하고 그냥 넘어가기로 했다”고 덧붙였다.다만 A씨는 “이번 사건과 관련해 경찰의 현장 대응이 적절했는지에 대해 공식적으로 국민신문고에 민원을 제기했다”고 밝혔다.그는 “목욕탕은 타인의 신체와 사생활이 보호돼야 하는 공간이다. 실제 신체가 촬영되지 않았다고 하더라도 피해자가 느끼는 불안과 공포가 가볍게 취급돼서는 안 된다고 생각한다”고 강조했다.한편 목욕탕이나 찜질방 등에서 타인의 신체를 동의 없이 촬영할 경우 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(성폭력처벌법) 위반에 해당할 수 있다.성폭력처벌법 제14조 1항은 카메라나 이와 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 이용해 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 다른 사람의 신체를 촬영 대상자의 의사에 반해 촬영한 경우 7년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.이보희 기자